Trời nắng nóng làm làn da đen sạm, phụ nữ cứ tô 4 màu son này, khuôn mặt sẽ tươi sáng và rạng rỡ ngay

Dưới đây là 4 màu son giúp phụ nữ sở hữu làn da ngăm đen trở nên tươi tắn, rạng ngời hơn trong tích tắc.
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Đi nắng vài ngày và làn da bắt đầu xỉn màu, sạm đen khiến bạn vô cùng thiếu tự tin. Đừng vội lo lắng, hãy sử dụng 4 màu son sau đây, đảm bảo hiệu quả sẽ cực kỳ ấn tượng.
Hơn nữa, dù sở hữu làn da ngăm bẩm sinh bạn cũng đừng tự ti vì đây là xu hướng đang rất thịnh hành trên thế giới. Làn da "bánh mật" mang đến sự khỏe khoắn, năng động và tươi trẻ.
Màu son giúp làn da ngăm đen trở nên tươi sáng
Son màu cam đất
Đây là lựa chọn số 1 dành cho những cô gái sở hữu làn da ngăm đen. Không những nâng tông da, son màu cam đất còn giúp người dùng trông sang chảnh hơn rất nhiều.
Son màu đỏ thẫm
Để đến các bữa tiệc sang trọng, cô nàng sở hữu làn da "bánh mật" có thể chọn son màu đỏ thẫm. Khi thoa màu son này, da mặt sẽ sáng và tươi hơn hẳn.
Son màu đỏ rượu
Nếu đỏ thẫm mang đến sự sang trọng thì son đỏ rượu giúp phụ nữ trông cổ điển và có chút ma mị, đầy bí ẩn. Kiểu màu son này sẽ cực kỳ phù hợp với phong cách thời trang retro.
Son màu nude
Đây là một lựa chọn tuyệt vời khác cho những cô nàng sở hữu làn da ngăm. Ngoài tác dụng nâng tông da, màu son này giúp phụ nữ trở nên sang chảnh hơn rất nhiều.
Đừng tự ti với làn da ngăm đen vì đã có 4 màu son trên giúp bạn trở nên rạng ngời, tươi sáng hơn.