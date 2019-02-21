Trời nắng nóng làm làn da đen sạm, phụ nữ cứ tô 4 màu son này, khuôn mặt sẽ tươi sáng và rạng rỡ ngay

Trang điểm 21/02/2019 16:50

Dưới đây là 4 màu son giúp phụ nữ sở hữu làn da ngăm đen trở nên tươi tắn, rạng ngời hơn trong tích tắc.

Đi nắng vài ngày và làn da bắt đầu xỉn màu, sạm đen khiến bạn vô cùng thiếu tự tin. Đừng vội lo lắng, hãy sử dụng 4 màu son sau đây, đảm bảo hiệu quả sẽ cực kỳ ấn tượng. 

Hơn nữa, dù sở hữu làn da ngăm bẩm sinh bạn cũng đừng tự ti vì đây là xu hướng đang rất thịnh hành trên thế giới. Làn da "bánh mật" mang đến sự khỏe khoắn, năng động và tươi trẻ. 

Màu son giúp làn da ngăm đen trở nên tươi sáng

Son màu cam đất

Đây là lựa chọn số 1 dành cho những cô gái sở hữu làn da ngăm đen. Không những nâng tông da, son màu cam đất còn giúp người dùng trông sang chảnh hơn rất nhiều.

Trời nắng nóng làm làn da đen sạm, phụ nữ cứ tô 4 màu son này, khuôn mặt sẽ tươi sáng và rạng rỡ ngay - Ảnh 1
Màu son cam đất giúp đôi môi đầy đặn, quyến rũ hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
Trời nắng nóng làm làn da đen sạm, phụ nữ cứ tô 4 màu son này, khuôn mặt sẽ tươi sáng và rạng rỡ ngay - Ảnh 2
Đây là màu son mang đến vẻ đẹp rất sang trọng và đậm chất phương Tây - Ảnh: Internet
Trời nắng nóng làm làn da đen sạm, phụ nữ cứ tô 4 màu son này, khuôn mặt sẽ tươi sáng và rạng rỡ ngay - Ảnh 3
Cam đất là màu son cực kỳ phù hợp trong ngày hè đầy năng lượng - Ảnh: Internet

Son màu đỏ thẫm 

Để đến các bữa tiệc sang trọng, cô nàng sở hữu làn da "bánh mật" có thể chọn son màu đỏ thẫm. Khi thoa màu son này, da mặt sẽ sáng và tươi hơn hẳn. 

Trời nắng nóng làm làn da đen sạm, phụ nữ cứ tô 4 màu son này, khuôn mặt sẽ tươi sáng và rạng rỡ ngay - Ảnh 4
Các nàng sở hữu làn da xỉn màu, ngăm đen có thể chọn son màu đỏ thẫm để đi dự tiệc - Ảnh: Internet
Trời nắng nóng làm làn da đen sạm, phụ nữ cứ tô 4 màu son này, khuôn mặt sẽ tươi sáng và rạng rỡ ngay - Ảnh 5
Son màu đỏ thẫm góp phần làm làn da xỉn màu trông rạng rỡ hơn. Đồng thời, màu son này cực kỳ phù hợp với những người ưa chuộng phong cách quyến rũ - Ảnh: Internet
Trời nắng nóng làm làn da đen sạm, phụ nữ cứ tô 4 màu son này, khuôn mặt sẽ tươi sáng và rạng rỡ ngay - Ảnh 6
Minh Triệu cũng là mỹ nhân sở hữu làn da ngăm đen. Để khuôn mặt trông tươi tắn hơn, cô nàng thường dùng các màu son đỏ, đặc biệt là đỏ thẫm - Ảnh: Internet

Son màu đỏ rượu

Nếu đỏ thẫm mang đến sự sang trọng thì son đỏ rượu giúp phụ nữ trông cổ điển và có chút ma mị, đầy bí ẩn. Kiểu màu son này sẽ cực kỳ phù hợp với phong cách thời trang retro.

Trời nắng nóng làm làn da đen sạm, phụ nữ cứ tô 4 màu son này, khuôn mặt sẽ tươi sáng và rạng rỡ ngay - Ảnh 7
Màu son đỏ rượu giúp làn da tươi tắn và có sức sống hơn - Ảnh: Internet
Trời nắng nóng làm làn da đen sạm, phụ nữ cứ tô 4 màu son này, khuôn mặt sẽ tươi sáng và rạng rỡ ngay - Ảnh 8
Châu Bùi dùng son màu đỏ rượu vang kết hợp với kiểu tóc ngắn để trông cổ điển hơn - Ảnh: Internet

Son màu nude

Đây là một lựa chọn tuyệt vời khác cho những cô nàng sở hữu làn da ngăm. Ngoài tác dụng nâng tông da, màu son này giúp phụ nữ trở nên sang chảnh hơn rất nhiều.

Trời nắng nóng làm làn da đen sạm, phụ nữ cứ tô 4 màu son này, khuôn mặt sẽ tươi sáng và rạng rỡ ngay - Ảnh 9
Trong các màu son dạng nude, hồng là lựa chọn được nhiều bạn gái yêu thích nhất - Ảnh: Internet
Trời nắng nóng làm làn da đen sạm, phụ nữ cứ tô 4 màu son này, khuôn mặt sẽ tươi sáng và rạng rỡ ngay - Ảnh 10
Trông Minh Tú như cô gái phương Tây khi sử dụng son màu hồng nude, bấm mi cong dài. Nhờ màu son này mà làn da mật ong của cô trông tươi sáng hơn hẳn - Ảnh: Internet
Trời nắng nóng làm làn da đen sạm, phụ nữ cứ tô 4 màu son này, khuôn mặt sẽ tươi sáng và rạng rỡ ngay - Ảnh 11
Son màu hồng nude đánh nhẹ nhàng cùng lối trang điểm đồng tông giúp bạn gái trở nên ngọt ngào, nữ tính hơn - Ảnh: Internet

Đừng tự ti với làn da ngăm đen vì đã có 4 màu son trên giúp bạn trở nên rạng ngời, tươi sáng hơn. 

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