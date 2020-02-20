Học Rosé (BLACKPINK) cách trang điểm chỉ với vài bước đơn giản nhưng hóa mỹ nữ trong 1 nốt nhạc

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào đúng chuẩn những cô nàng tiểu thư sành điệu, mỹ nhân nhà BLACKPINK – Rosé luôn thu hút mọi ánh nhìn. Những tưởng cô nàng phải trang điểm kỹ càng lắm mới hóa nữ thần như vậy thì sai lầm rồi nhé! Bí quyết trang điểm của giọng ca vàng nhà YG vô cùng đơn giản, thậm chí ai cũng có thể áp dụng.

Đối với những cô nàng sở hữu làn da trắng sứ giống Rosé thì chỉ nên chọn lớp nền mỏng, có một chút bóng nhẹ. Nếu làn da có khuyết điểm như thâm, mụn… bạn có thể sử dụng thêm kem che khuyết điểm. Tuy nhiên, với kem che khuyết điểm thì nên chọn hơn tông da một tông nhé!

Việc chọn kem nền phù hợp với tông da và loại da là vô cùng quan trọng. Lớp nền bền màu và mỏng mịn sẽ giúp gương mặt tươi tắn hơn. Tránh tình trạng chọn kem nền quá sáng hoặc quá tối hơn tông da.

Riêng với làn da tối màu, bạn nên chọn kem nền gần với tông da nhất hoặc chỉ sáng hơn 1-2 tông. Quan trọng nhất là việc đánh nền phải thật tiệp da để tránh việc da bị cộm phấn hay bị mốc. Đặc biệt, những cô nàng sở hữu da “bánh mật” đừng quên đánh kem ở vùng cổ để tổng thể hoàn hảo hơn nhé!

Thêm một chút má hồng để tăng vẻ nữ tính

Sử dụng má hồng tông đào nhẹ là bí quyết trang điểm của Rosé. Má hồng với tông màu nhạt không làm bạn bị quá sến và quá dừ mà ngược lại, còn giúp bạn “hack tuổi” đáng kể.

Đôi má ửng hồng sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài ngọt ngào - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bạn có thể học Rosé cách tán phấn hồng ửng trên gò má tạo hiệu ứng da trắng hồng tự nhiên và đầy ngọt ngào.

Trang điểm mắt kỹ càng

Với những cô nàng có đôi mắt mí lót giống Rosé, việc kẻ eyeliner đậm và kéo dài phần đuôi mắt sẽ giúp mắt to và sâu hơn. Nhấn nhá thêm một chút phấn mắt lấp lánh nữa là bạn thừa sức thu hút mọi ánh nhìn. Lưu ý, vì kẻ eyeliner sắc nét nên bạn chỉ nên dùng những tông màu mắt tươi tắn. Tránh dùng màu mắt tông lạnh hoặc quá đậm sẽ khiến vẻ ngoài bị dừ.

Nhấn nhá kỹ càng phần mắt - Ảnh: Internet

Son môi hồng nhẹ

Để hoàn thành kiểu make up tiểu thư nhẹ nhàng này, bạn có thể sử dụng son màu hồng phớt, hồng san hô hoặc cam đào để tăng vẻ ngọt ngào, rạng rỡ. Bên cạnh đó, tông màu son nhẹ với một chút bóng sẽ giúp lớp make up trông tự nhiên hơn.

Lựa chọn một màu son nhẹ nhàng để hoàn thành bước make up - Ảnh: Internet

Trên đây là những bước trang điểm vô cùng đơn giản mà bạn có thể tự thực hiện tại nhà để nâng tầm nhan sắc. Chúc bạn thành công!