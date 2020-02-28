3 mẹo trang điểm đơn giản giúp lớp nền bền chặt, lâu trôi bất chấp mùa hè nóng bức

Trang điểm 28/02/2020 12:00

Hãy áp dụng 3 mẹo trang điểm đơn giản này để giữ cho lớp make up lâu trôi hơn giữa tiết trời mùa hè oi ả, nắng nóng.

Tiết trời oi ả của mùa hè khiến da nhanh tiết mồ hôi và bã nhờn hơn, điều này là nguyên nhân khiến lớp make up dễ trôi hơn rất nhiều. Để tránh trường hợp này xảy ra, hãy học ngay 3 mẹo trang điểm sau đây.

Dưỡng ẩm da kỹ lưỡng trước khi trang điểm

Thời tiết là tác nhân bên ngoài khiến tuyến mồ hôi hoạt động mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, mồ hôi tiết ra nhiều còn vì bạn chưa cung cấp đủ độ ẩm tự nhiên để cân bằng và làm dịu da vào mùa hè. 

Do đó, duy trì độ ẩm chính là điều đầu tiên bạn nên thực hiện để đảm bảo da không tiết ra quá nhiều dầu nhờn "đánh bay" lớp trang điểm.

Mỗi buổi sáng, trước khi trang điểm, bạn nên làm sạch khuôn mặt, sử dụng đầy đủ các bước cấp ẩm như toner, lotion, đắp mặt nạ cấp nước và kem dưỡng ẩm (dùng sản phẩm chuyên cho make up).

Sau khi hoàn thành quy trình này khoảng 5 phút, bạn mới thực hiện các bước trang điểm tiếp theo.

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Dưỡng ẩm kỹ càng trước khi trang điểm chính là mẹo giúp lớp make up bền lâu - Ảnh: Internet

Sử dụng kem nền mỏng nhẹ, chống oxy hóa 

Ngoài việc bị mồ hôi rửa trôi, kem nền còn bị không khí oxy hóa và xuống tông nhanh hơn vào mùa hè. Do đó, hãy chọn lựa các sản phẩm có đặc tính chống oxy hóa tốt để sử dụng khi thời tiết trở nóng.

Ngoài ra, đừng vì mong muốn giữ lớp trang điểm lâu hơn mà thoa lớp nền thật dày, điều này chỉ làm cho lỗ chân lông bị tắc nghẽn và dễ nổi mụn mà chẳng đạt được hiệu quả như mong muốn.

Thay vào đó, hãy trang điểm với lớp nền mỏng nhẹ tự nhiên, khi lỗ chân lông thông thoáng, mồ hôi sẽ không tiết ra quá nhiều.

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Vào mùa hè, càng trang điểm tự nhiên càng tốt - Ảnh: Internet

Dùng phấn phủ kiềm dầu

Đối với những cô nàng sở hữu làn da dầu, vào mùa hè, chắc chắn, tình trạng nhờn rít sẽ trở nên trầm trọng hơn. Trong trường hợp này, phấn phủ kiềm dầu sẽ là "trợ thủ" không thể thiếu trong quy trình trang điểm.

Sau khi đánh kem nền, bạn dùng cọ lớn để phủ đều một lớp phấn mịn lên khắp khuôn mặt. Lưu ý, chỉ phủ nhẹ chứ không nên lạm dụng vì thoa phấn quá dày có thể làm tắc lỗ chân lông gây mụn viêm.

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Phấn phủ kiềm dầu sẽ thấm hút một phần bã nhờn giúp lớp trang điểm lâu trôi hơn - Ảnh: Internet

Áp dụng theo 3 mẹo trang điểm đơn giản này, lớp make up sẽ lâu trôi hơn giữa mùa hè nóng bức giúp bạn gái luôn tỏa sáng và xinh xắn.

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