4 mẹo đánh son cực hay ho của gái Hàn giúp 'hack tuổi' cực đỉnh, bạn sẽ tiếc hùi hụi vì không biết sớm hơn

Trang điểm 11/03/2020 11:49

Những mẹo đánh son đẹp cực đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn sở hữu đôi môi ngọt ngào, quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn.

Đối với những cô nàng yêu thích make up, son môi chính là vật bất ly thân của họ. Một màu son phù hợp với làn da sẽ giúp vẻ ngoài của bạn tươi tắn và đầy sức sống hơn. Đặc biệt, nếu biết cách trang điểm, nhan sắc còn thăng hạng đáng kể.

Dưới đây là 4 mẹo đánh son đẹp giúp chị em xinh xắn như để mặt mộc lại còn giúp “hack tuổi” cực đỉnh:

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Mùa hè năm nay, son bóng chính là thỏi son được nhiều cô nàng săn đón. Đặc điểm nổi bật của son bóng chính là mang lại cho bạn đôi môi ửng hồng, căng mọng đầy quyến rũ. Thay vì đánh lòng môi bằng son lì, bạn có thể thử sử dụng son bóng để thay đổi diện mạo. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần tô son hồng nude lên toàn bộ môi trên và môi dưới – Ảnh: Internet

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Sau đó tán màu hồng san hô vào lòng môi để tạo hiệu ứng ombre gợi cảm. Với son bóng, bạn không nên bặm môi bởi chất son nhiều dưỡng rất dễ tạo hiệu ứng chuyển màu và làm xê dịch lớp son môi – Ảnh: Internet

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Cũng là kiểu đánh son kết hợp son bóng nhưng lần này bạn sẽ sử dụng tông màu hồng nhẹ nhàng đầy nữ tính và ngọt ngào. Để son lên màu thật chuẩn, bạn hãy đánh một lớp son lì có màu hồng hoặc màu cánh hồng khô bên dưới. Sau đó mới chồng thêm 1 lớp son bóng lên trên. Chắc chắn bạn sẽ trông xinh xắn như một cô nàng cứ Hàn với kiểu đánh son này – Ảnh: Internet

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Nếu muốn nổi bật hơn, son màu cam nude kết hợp với đỏ gạch sẽ là công thức đánh son hoàn hảo bạn không thể bỏ qua. Bạn có thể dùng son thỏi hoặc son kem tùy theo ý thích nhưng nên chọn những loại son lì có độ dưỡng để dễ tán màu và không làm khô môi – Ảnh: Internet

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Son đỏ chính là cây son quyền lực nhất trong túi đồ make up của hội chị em. Chúng không chỉ giúp gương mặt trở nên nổi bật hơn mà còn vô cùng phù hợp cho những buổi tiệc tùng cùng hội bạn. Đầu tiên, bạn tô son kem màu đỏ vào phần lòng môi rồi dùng ngón tay tán đều ra. Tiếp đến, bạn tô thêm son hồng đất cho phần viền, dùng ngón tay hoặc tăm bông làm mờ ranh giới giữa hai màu để trông thật tự nhiên – Ảnh: Internet

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Cuối cùng, bạn dặm thêm một lớp son đỏ nữa cho phần lòng môi là hoàn thành - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với những bí quyết make up trên nhé!

Chỉ với 1 thỏi son dưỡng, bạn có ngay ti tỉ bí quyết làm đẹp cực đơn giản lại tiết kiệm chi phí

Chỉ với 1 thỏi son dưỡng, bạn có ngay ti tỉ bí quyết làm đẹp cực đơn giản lại tiết kiệm chi phí

Không nhiều người biết rằng thỏi son dưỡng nhỏ bé sử dụng hàng ngày lại chứa nhiều bí quyết làm đẹp tuyệt vời đến thế!

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