Đối với những cô nàng yêu thích make up, son môi chính là vật bất ly thân của họ. Một màu son phù hợp với làn da sẽ giúp vẻ ngoài của bạn tươi tắn và đầy sức sống hơn. Đặc biệt, nếu biết cách
trang điểm, nhan sắc còn thăng hạng đáng kể.
Dưới đây là 4
mẹo đánh son đẹp giúp chị em xinh xắn như để mặt mộc lại còn giúp “hack tuổi” cực đỉnh:
Cũng là kiểu đánh son kết hợp son bóng nhưng lần này bạn sẽ sử dụng tông màu hồng nhẹ nhàng đầy nữ tính và ngọt ngào. Để son lên màu thật chuẩn, bạn hãy đánh một lớp son lì có màu hồng hoặc màu cánh hồng khô bên dưới. Sau đó mới chồng thêm 1 lớp son bóng lên trên. Chắc chắn bạn sẽ trông xinh xắn như một cô nàng cứ Hàn với kiểu đánh son này – Ảnh: Internet
Nếu muốn nổi bật hơn, son màu cam nude kết hợp với đỏ gạch sẽ là công thức đánh son hoàn hảo bạn không thể bỏ qua. Bạn có thể dùng son thỏi hoặc son kem tùy theo ý thích nhưng nên chọn những loại son lì có độ dưỡng để dễ tán màu và không làm khô môi – Ảnh: Internet
Son đỏ chính là cây son quyền lực nhất trong túi đồ make up của hội chị em. Chúng không chỉ giúp gương mặt trở nên nổi bật hơn mà còn vô cùng phù hợp cho những buổi tiệc tùng cùng hội bạn. Đầu tiên, bạn tô son kem màu đỏ vào phần lòng môi rồi dùng ngón tay tán đều ra. Tiếp đến, bạn tô thêm son hồng đất cho phần viền, dùng ngón tay hoặc tăm bông làm mờ ranh giới giữa hai màu để trông thật tự nhiên – Ảnh: Internet
Cuối cùng, bạn dặm thêm một lớp son đỏ nữa cho phần lòng môi là hoàn thành - Ảnh: Internet
Chúc bạn thành công với những bí quyết make up trên nhé!
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-meo-danh-son-cuc-hay-ho-cua-gai-han-giup-hack-tuoi-cuc-dinh-ban-se-tiec-hui-hui-vi-khong-biet-som-hon-353321.html