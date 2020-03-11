Đối với những cô nàng yêu thích make up, son môi chính là vật bất ly thân của họ. Một màu son phù hợp với làn da sẽ giúp vẻ ngoài của bạn tươi tắn và đầy sức sống hơn. Đặc biệt, nếu biết cách trang điểm, nhan sắc còn thăng hạng đáng kể.

Dưới đây là 4 mẹo đánh son đẹp giúp chị em xinh xắn như để mặt mộc lại còn giúp “hack tuổi” cực đỉnh: