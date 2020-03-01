3 màu son môi được ưa chuộng nhất năm 2020 giúp chị em xinh đẹp như gái Hàn

Nếu đã là một tín đồ yêu thích make up thì bạn không thể bỏ lỡ top những màu son đẹp được ưa chuộng nhất năm nay.
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Đối với các cô nàng nghiện son thì không thể nào cưỡng lại sức hút đầy ma lực của những thỏi son đầy màu sắc. Thứ đồ “nhỏ mà có võ” này dường như trở thành vật bất ly thân của hầu hết các cô gái.
Dưới đây là 3 màu son đẹp được nhiều sao Hàn yêu thích và sẽ sớm trở thành xu hướng trang điểm năm 2020:
Son hồng kem bơ nhẹ nhàng
Son hồng kem bơ là một trong những màu son mới vừa xuất hiện vào dịp cuối năm 2019. Tuy nhiên, sức hút của màu son hồng kem bơ đã nhanh chóng làm điên đảo hội chị em bởi sự tinh tế và sang chảnh mà nó mang lại.
Dù bạn yêu thích phong cách trang điểm trong veo kiểu Hàn hay sexy kiểu Tây thì đều phù hợp với màu son này. Đặc biệt, son hồng kem bơ còn tạo cảm giác đôi môi căng mọng, đầy đặn và quyến rũ hơn rất nhiều.
Với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, một chút son hồng kem bơ đã giúp bạn nâng tầm nhan sắc một cách ngoạn mục.
Son đỏ nhung
Son đỏ là màu son quyền lực mà bất kỳ cô gái nào cũng sở hữu ít nhất là một thỏi trong túi xách. Tuy nhiên, năm nay màu son đỏ lì sẽ được thay thế bằng son đỏ nhung với kết cấu mềm mịn hơn.
Son đỏ nhung vẫn giữ được yếu tố nổi bật nhưng lại có tác dụng giúp bờ môi mịn màng, đầy đặn hơn. Màu son này được dự đoán sẽ khiến giới trẻ Hàn Quốc điên đảo săn lùng trong thời gian tới.
Son môi màu tự nhiên
Chắc hẳn nói đến phong cách trang điểm Hàn Quốc, không thể bỏ lỡ kiểu make up trong veo như sương. Chính vì vậy, những màu son môi tự nhiên như cam đất, đỏ đất, hồng đất, hồng nude… vẫn luôn nằm trong danh sách những màu son yêu thích của các cô gái xứ củ sâm.
Màu son nhẹ nhàng rất phù hợp với những cô nàng lười make up, bởi lẽ nó đã đủ khiến bạn trông tươi tắn và đáng yêu hơn rồi. Bên cạnh đó, màu son này còn phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau như đi dạo phố, đi làm, đi cà phê với bạn bè…
Bạn hãy nhanh tay sắm sửa cho mình 3 màu son môi trên để bắt kịp xu hướng trang điểm của năm 2020 nhé!