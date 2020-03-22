10 thói quen giúp bạn trẻ ra cả chục tuổi mà chẳng cần đến spa làm đẹp

Lụa là chất liệu thân thiện đối với làn da và mái tóc, đặc biệt phù hợp cho người bị mụn. Khi sử dụng vỏ gối bằng lụa, da mặt và tóc chịu ít ma sát khi bạn thay đổi tư thế ngủ. Điều này giúp tránh tạo nếp nhăn trên da mặt và không làm khô tóc.

BHA là thành phần có tác dụng tẩy tế bào chết bên trong lỗ chân lông vô cùng hiệu quả, vừa thúc đẩy quá trình tái sinh tế bào, mang lại cho bạn làn da sạch và săn chắc. Lưu ý, để an toàn, bạn nên lựa chọn những sản phẩm có chứa BHA trong khoảng từ 0,5 đến 2%.

Dành 5 đến 10 phút mát xa mặt mỗi ngày

Bạn có thể thực hiện những bài tập mát xa mặt đơn giản trước khi đi ngủ hoặc sau khi ngủ dậy. Các động tác mát xa giúp loại bỏ độc tố trên da, tăng cường quá trình trao đổi chất của các mô, nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Mát xa mặt mỗi ngày để có làn da hồng hào, tươi trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn dáng lông mày phù hợp khuôn mặt

Dáng lông mày quyết định sự hài hòa của các đường nét trên khuôn mặt. Dáng lông mày ngang và lông mày cong khiến khuôn mặt bạn trở nên thanh tú và trẻ trung hơn rất nhiều.

Sử dụng dầu dưỡng lông mi

Hàng mi cong dài tạo sức hút riêng cho đôi mắt, giúp đôi mắt trở nên to tròn và quyến rũ. Nhiều nguyên liệu tự nhiên có tác dụng dưỡng mi dày và bóng như: dầu dừa, trà xanh, vitamin E, dầu thầu dầu...

Sử dụng serum dưỡng da

Việc sử dụng sản phẩm dưỡng da thông thường không đẩy lùi được quá trình lão hóa, bạn nên bổ sung serum vào chu trình dưỡng da của mình. Một vài giọt serum mỗi ngày giúp da được cung cấp đủ dưỡng chất để chống lại nếp nhăn, tàn nhang và xỉn màu.

Uống nước chanh hàng ngày

Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ lớn tuổi có thể làm sáng da, giảm quầng thâm, tàn nhang bằng cách uống vitamin C. Mỗi sáng thức dậy, bạn nên uống một cốc nước chanh ấm giúp làm sạch gan, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe.

Nước chanh ấm giúp tăng cường sức khỏe, đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kem chống nắng

Kem chống nắng có tác dụng ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm, bảo vệ làn da của bạn, giảm nguy cơ ung thư da. Mỗi cô gái hãy coi kem chống nắng như vật bất ly thân mỗi khi ra ngoài đường để giữ làn da khỏe mạnh.

Thường xuyên vận động

Duy trì thói quen vận động thường xuyên giúp khí huyết lưu thông tốt, đem lại làn da trẻ và khỏe mạnh. Ngoài tập luyện, bạn nên tắm dưới vòi hoa sen để giúp mát xa da và thư giãn.

Tập thể dục giúp nâng cao hệ miễn dịch, đem lại làn da sáng khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Chú trọng đến phong cách thời trang

Bạn nên lựa chọn những thiết kế đơn giản nhưng sang trọng như chân váy chữ A, quần cạp cao với sơ mi trắng và nên tránh những trang phục màu sắc quá lòe loẹt, họa tiết quá to, chất liệu quá mỏng tạo sự phản cảm cho người đối diện.

Để có vẻ ngoài rạng rỡ, bạn nên duy trì những thói quen chống lão hóa đều đặn. Chúc các bạn luôn rạng ngời, tươi trẻ.