10 thói quen giúp bạn trẻ ra cả chục tuổi mà chẳng cần đến spa làm đẹp

Để giấu đi dấu hiệu tuổi tác của mình, phụ nữ phải tốn nhiều tiền bạc và thời gian đến các trung tâm làm đẹp. Đơn giản hơn, bạn có thể thực hiện những thói quen ngăn ngừa lão hóa giúp duy trì vẻ đẹp thanh xuân và nâng cao sức khỏe.
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Dưới đây, Bright Side chia sẻ 10 thói quen ngăn ngừa lão hóa đơn giản giúp bạn trông tươi trẻ, tràn đầy sức sống.
Sử dụng gối ngủ bằng lụa
Lụa là chất liệu thân thiện đối với làn da và mái tóc, đặc biệt phù hợp cho người bị mụn. Khi sử dụng vỏ gối bằng lụa, da mặt và tóc chịu ít ma sát khi bạn thay đổi tư thế ngủ. Điều này giúp tránh tạo nếp nhăn trên da mặt và không làm khô tóc.
Lựa chọn mỹ phẩm có thành phần BHA (Salicylic)
BHA là thành phần có tác dụng tẩy tế bào chết bên trong lỗ chân lông vô cùng hiệu quả, vừa thúc đẩy quá trình tái sinh tế bào, mang lại cho bạn làn da sạch và săn chắc. Lưu ý, để an toàn, bạn nên lựa chọn những sản phẩm có chứa BHA trong khoảng từ 0,5 đến 2%.
Dành 5 đến 10 phút mát xa mặt mỗi ngày
Bạn có thể thực hiện những bài tập mát xa mặt đơn giản trước khi đi ngủ hoặc sau khi ngủ dậy. Các động tác mát xa giúp loại bỏ độc tố trên da, tăng cường quá trình trao đổi chất của các mô, nuôi dưỡng làn da từ bên trong.
Lựa chọn dáng lông mày phù hợp khuôn mặt
Dáng lông mày quyết định sự hài hòa của các đường nét trên khuôn mặt. Dáng lông mày ngang và lông mày cong khiến khuôn mặt bạn trở nên thanh tú và trẻ trung hơn rất nhiều.
Sử dụng dầu dưỡng lông mi
Hàng mi cong dài tạo sức hút riêng cho đôi mắt, giúp đôi mắt trở nên to tròn và quyến rũ. Nhiều nguyên liệu tự nhiên có tác dụng dưỡng mi dày và bóng như: dầu dừa, trà xanh, vitamin E, dầu thầu dầu...
Sử dụng serum dưỡng da
Việc sử dụng sản phẩm dưỡng da thông thường không đẩy lùi được quá trình lão hóa, bạn nên bổ sung serum vào chu trình dưỡng da của mình. Một vài giọt serum mỗi ngày giúp da được cung cấp đủ dưỡng chất để chống lại nếp nhăn, tàn nhang và xỉn màu.
Uống nước chanh hàng ngày
Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ lớn tuổi có thể làm sáng da, giảm quầng thâm, tàn nhang bằng cách uống vitamin C. Mỗi sáng thức dậy, bạn nên uống một cốc nước chanh ấm giúp làm sạch gan, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe.
Sử dụng kem chống nắng
Kem chống nắng có tác dụng ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm, bảo vệ làn da của bạn, giảm nguy cơ ung thư da. Mỗi cô gái hãy coi kem chống nắng như vật bất ly thân mỗi khi ra ngoài đường để giữ làn da khỏe mạnh.
Thường xuyên vận động
Duy trì thói quen vận động thường xuyên giúp khí huyết lưu thông tốt, đem lại làn da trẻ và khỏe mạnh. Ngoài tập luyện, bạn nên tắm dưới vòi hoa sen để giúp mát xa da và thư giãn.
Chú trọng đến phong cách thời trang
Bạn nên lựa chọn những thiết kế đơn giản nhưng sang trọng như chân váy chữ A, quần cạp cao với sơ mi trắng và nên tránh những trang phục màu sắc quá lòe loẹt, họa tiết quá to, chất liệu quá mỏng tạo sự phản cảm cho người đối diện.
Để có vẻ ngoài rạng rỡ, bạn nên duy trì những thói quen chống lão hóa đều đặn. Chúc các bạn luôn rạng ngời, tươi trẻ.