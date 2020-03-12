Việc dùng son không đúng cách khiến cơ thể tích tụ một hàm lượng chì nhất định, gây nhiều tác hại đến nhiều cơ quan như thần kinh, tim mạch, thận... Để dùng son đúng cách , bạn cần làm 4 việc vô cùng đơn giản sau đây:

Cách tẩy da chết cho môi này không chỉ giúp loại bỏ hoàn toàn lớp son môi mà còn giúp máu lưu thông tốt, khiến đôi môi được hồng hào.

Chà sát môi quá mạnh vừa khiến môi tổn thương, nhăn nheo mà vẫn không tẩy trang sạch được. Bạn nên sử dụng dầu ô liu, dầu dừa hoặc dầu tẩy trang chuyên dụng mát xa môi nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ và ngược lại trong khoảng 5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Tẩy trang đúng cách giúp loại bỏ lớp son nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

2. Dùng son môi dưới 3 lần một ngày

Hầu hết son môi đều chứa chì vì chì được dùng trong công đoạn tạo màu son. Kim loại này đi vào cơ thể không chỉ qua hấp thụ trên da mà qua đường ăn uống, nó gây các tác hại như thâm môi, hỏng men răng, ung thư...

Do vậy, theo bác sỹ da liễu chia sẻ: “Nếu dùng son quá 3 lần một ngày sẽ dẫn đến tình trạng hấp thụ chì vượt ngưỡng cho phép. Sử dụng son môi nhiều hơn 3 lần mỗi ngày có thể gây nguy cơ mắc bệnh Lupus ban đỏ”. Chị em phụ nữ nên tránh dùng son trước khi ăn, đừng nên quá lạm dụng son môi.

Son chứa chì gây nhiều tác hại cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

3. Dưỡng ẩm cho môi

Da môi dễ mất đi độ cân bằng ẩm tự nhiên khi thiếu nước, vì vậy cấp ẩm cho môi là vô cùng cần thiết. Việc đơn giản bạn nên làm hàng ngày là uống ít nhất 2 - 2,5 lít nước, có thể thay thế nước lọc bằng các loại nước ép rau quả, trà thảo dược đều phát huy tác dụng rất hiệu quả.

Ngoài ra, bạn nên dùng dầu dừa, dầu ô liu, dầu quả hạnh hoặc son dưỡng không màu để dưỡng môi trước khi ngủ.

Dưỡng môi hàng ngày để tăng cường độ ẩm cho môi - Ảnh minh họa: Internet

4. Tẩy da chết cho môi

Môi cần được tẩy da chết 1 - 2 lần trong 1 tuần để loại bỏ làn da khô ráp, tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất cho môi. Có nhiều cách để tẩy da chết cho môi, chị em có thể dùng bàn chải đánh răng chải nhẹ đôi môi hoặc dùng một chiếc khăn mềm nhúng vào nước ấm để xoa nhẹ.

Một số công thức tẩy da chết cho môi từ nguyên liệu tự nhiên như:

- Dầu dừa và mật ong trộn theo tỉ lệ 1:1

- Đường, mật ong, chanh trộn theo tỉ lệ 1:1:1

- Yến mạch, mật ong trộn theo tỉ lệ 1:1

Bạn đắp các hỗn hợp trên lên môi khoảng 1 - 2 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Tẩy da chết giúp đôi môi mềm mại - Ảnh minh họa: Internet

Để có được đôi môi căng mọng, ngoài 4 việc trên, bạn cần điều chỉnh chế độ ăn uống, bổ sung vào thực đơn hàng ngày những thực phẩm như rau xanh, trái cây tươi, mật ong, chanh, bột đậu xanh, thịt gà, nấm... Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các nàng có đôi môi hồng hào, tràn đầy sức sống.