Không cần đến spa, chỉ cần hít thở đúng cách, bạn sẽ có làn da căng bóng

Bài tập này giúp tăng cường hoạt động hệ hô hấp, tăng oxy trong máu, làm giảm đau đầu, giảm lo lắng, căng thẳng.

Tình trạng da bị mụn do viêm, da bong tróc, lão hóa, xỉn màu do stress đều có thể được giải quyết khi bạn thực hiện các bài tập hít thở đúng cách . Các bạn nên thực hành hằng ngày, tốt nhất vào sáng sớm khi chưa ăn gì.

Ngồi khoanh chân trên thảm, giữ lưng thẳng, thả lỏng hai bả vai và cánh tay, hít thở sâu vài nhịp. Sau đó, nâng bàn tay phải lên, gấp ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải. Bạn sẽ sử dụng ngón cái và ngón áp út để bịt hai bên lỗ mũi trong bài tập này.

Để bắt đầu, bạn dùng ngón cái bịt lên lỗ mũi phải, hít sâu qua lỗ mũi trái, tiếp đó, lấy ngón đeo nhẫn và áp út bịt lỗ mũi trái lại, thở nhẹ nhàng qua lỗ mũi phải. Bạn tiếp tục hít sâu qua lỗ mũi phải, đóng lỗ mũi phải lại, mở bên trái từ từ thở ra. Như vậy là kết thúc một vòng thở.

Thực hành 5 - 10 vòng thở.

Bài 2: Bài tập hít thở chống viêm

Bài tập này mát cơ thể và xoa dịu tâm trí của bạn, giảm axit dạ dày.

Bài tập hít thở chống viêm - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hành:

Ngồi khoanh chân, thẳng lưng trong tư thế thoải mái, thả lỏng hai bả vai và cánh tay. Cuộn tròn lưỡi tạo thành hình ống và đưa về phía trước, chìa ra ngoài miệng một chút. Hít sâu qua ống lưỡi gấp. Luồng không khí hít vào sẽ cho cảm giác mát. Thở ra bằng mũi.

Thực hiện tối thiểu 10 hơi thở, trong tối đa 10 phút.

Bài 3: Bài tập hít thở thúc đẩy oxy

Bài tập này giúp thanh lọc cơ thể và thanh lọc máu, thúc đẩy oxy đến các tế bào.

Bài tập thở thúc đẩy oxy - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hành:

Ngồi khoanh chân trên thảm, giữ lưng thẳng, thả lỏng hai bả vai và cánh tay, hít thở sâu, đều đặn vài nhịp để làm trống phổi. Từ từ hít vào đến khi lồng ngực căng ra, giữ hơi thở ở cuống họng trong 3 đến 5 giây rồi nhẹ nhàng thở ra qua hai lỗ mũi.

Thực hiện từ 10 đến 20 lần.

* Một số lưu ý:

- Không thực hành sau phẫu thuật 1 - 2 tháng.

- Bà bầu, những người mắc bệnh tim mạch, hen suyễn, huyết áp không nên thực hiện các bài tập trên.

- Giữ lưng thẳng, cột sống thẳng tự nhiên trong quá trình tập.

- Hít thở chậm, đều, có kiểm soát. Sau mỗi bài tập, bạn hãy thả lỏng cả 2 tay, ngồi và hít thở tự nhiên trong vài phút trước khi đứng dậy.

Để có làn da căng bóng, mịn màng là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì. Vì vậy, bạn hãy thực hiện các bài tập thở này một cách đều đặn như một thói quen tốt nhé.