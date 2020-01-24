Chăm chỉ uống 5 loại nước ép trái cây này, da đẹp hơn em bé, U40 mà cứ tưởng gái đôi mươi

Nếu muốn sở hữu làn da trẻ đẹp, mịn màng thì đừng bỏ lỡ bài viết về các cách làm đẹp từ nước ép trái cây dưới đây nhé!

Bên cạnh đó, việc chăm chỉ uống mỗi ngày một cốc nước ép lựu còn giúp tăng đàn hồi ở da, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Đó là lý do nước ép lựu được liệt kê vào danh sách hàng đầu trong các cách làm đẹp từ nước ép trái cây.

Chất polyphenols tạo nên màu đỏ trong quả lựu có tác dụng chống oxy hóa cực tốt, giúp ngăn ngừa lão hõa da ở phụ nữ.

Nước ép lực giúp hồi máu cho da - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Nước ép lựu không nên uống vào 5 tháng đầu của thai kỳ (đối với bà bầu), sẽ không tốt cho thai nhi.

2. Nước ép nho

Trong quả nho có chứa các chất flavonoid và resveratrol (tập trung ở vỏ và hạt), giúp tăng lưu lượng máu và trẻ hóa làn da.

Nước ép nho giúp trẻ hóa làn da - Ảnh minh họa: Internet

Chị em có thể uống nước ép nho hoặc ăn nguyên quả cũng rất tốt (thông thường nước ép nho khá tốn công sức để làm).

Lưu ý: Uống nước ép hoặc ăn nho vào buổi sáng sẽ hấp thụ được dinh dưỡng tốt nhất cho cơ thể.

3. Nước ép cà rốt

Vitamin A là chất dinh dưỡng đặc trưng có trong cà rốt, vitamin A giúp loại bỏ hắc sắc tố da, làm sáng da, sáng mắt.

Nước ép cà rốt giúp loại bỏ sắc tố da - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nước ép cà rốt chỉ nên uống từ 1 - 2 lần trong tuần, uống quá nhiều sẽ gây ra tác dụng phụ (khiến da bị vàng).

4. Nước ép cam

Chất dinh dưỡng có nhiều nhất ở trong quả cam chính là vitamin C, giúp tăng lượng collagen trong cơ thể. Duy trì uống mỗi ngày một cốc nước cam đảm bảo chỉ sau 2 tuần, chị em sẽ cảm nhận được làn da căng mịn của mình.

Nước ép cam giúp tăng cường sản sinh collagen trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Không uống nước ép cam lúc đang đói bụng, dễ gây cồn ruột và hại dạ dày.

5. Nước ép cà chua

Cà chua rất giàu các chất dinh dưỡng đặc biệt là vitamin B6, có tác dụng tái tạo làn da rất tốt, đặc biệt là da dầu. Chất vitamin B6 có trong cà chua còn giúp thu nhỏ lỗ chân lông, trả lại cho bạn làn da mịn màng, căng bóng như em bé.

Lưu ý: Nước ép cà chua không nên uống vào lúc đói.

Nước ép cà chua giúp thu nhỏ lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp từ nước ép trái cây là phương pháp được ưa chuộng hiện nay, chị em hãy thử áp dụng ngay để cảm nhận được làn da của mình thay đổi từng ngày.