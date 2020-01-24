Chăm chỉ uống 5 loại nước ép trái cây này, da đẹp hơn em bé, U40 mà cứ tưởng gái đôi mươi

Chăm sóc da 24/01/2020 12:30

Đối với những chị em đam mê dưỡng da, chắc chắn không thể bỏ qua bí quyết làm đẹp từ nước ép trái cây cực đơn giản dưới đây.

Nếu muốn sở hữu làn da trẻ đẹp, mịn màng thì đừng bỏ lỡ bài viết về các cách làm đẹp từ nước ép trái cây dưới đây nhé!

1. Nước ép lựu

Chất polyphenols tạo nên màu đỏ trong quả lựu có tác dụng chống oxy hóa cực tốt, giúp ngăn ngừa lão hõa da ở phụ nữ.

Bên cạnh đó, việc chăm chỉ uống mỗi ngày một cốc nước ép lựu còn giúp tăng đàn hồi ở da, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Đó là lý do nước ép lựu được liệt kê vào danh sách hàng đầu trong các cách làm đẹp từ nước ép trái cây.

lam dep tu nuoc ep trai cay 1
Nước ép lực giúp hồi máu cho da - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Nước ép lựu không nên uống vào 5 tháng đầu của thai kỳ (đối với bà bầu), sẽ không tốt cho thai nhi.

2. Nước ép nho

Trong quả nho có chứa các chất flavonoid và resveratrol (tập trung ở vỏ và hạt), giúp tăng lưu lượng máu và trẻ hóa làn da.

lam dep tu nuoc ep trai cay 2
Nước ép nho giúp trẻ hóa làn da - Ảnh minh họa: Internet

Chị em có thể uống nước ép nho hoặc ăn nguyên quả cũng rất tốt (thông thường nước ép nho khá tốn công sức để làm).

Lưu ý: Uống nước ép hoặc ăn nho vào buổi sáng sẽ hấp thụ được dinh dưỡng tốt nhất cho cơ thể.

3. Nước ép cà rốt

Vitamin A là chất dinh dưỡng đặc trưng có trong cà rốt, vitamin A giúp loại bỏ hắc sắc tố da, làm sáng da, sáng mắt.

lam dep tu nuoc ep trai cay 3
Nước ép cà rốt giúp loại bỏ sắc tố da - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nước ép cà rốt chỉ nên uống từ 1 - 2 lần trong tuần, uống quá nhiều sẽ gây ra tác dụng phụ (khiến da bị vàng).

4. Nước ép cam

Chất dinh dưỡng có nhiều nhất ở trong quả cam chính là vitamin C, giúp tăng lượng collagen trong cơ thể. Duy trì uống mỗi ngày một cốc nước cam đảm bảo chỉ sau 2 tuần, chị em sẽ cảm nhận được làn da căng mịn của mình.

lam dep tu nuoc ep trai cay 4
Nước ép cam giúp tăng cường sản sinh collagen trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Không uống nước ép cam lúc đang đói bụng, dễ gây cồn ruột và hại dạ dày.

5. Nước ép cà chua

Cà chua rất giàu các chất dinh dưỡng đặc biệt là vitamin B6, có tác dụng tái tạo làn da rất tốt, đặc biệt là da dầu. Chất vitamin B6 có trong cà chua còn giúp thu nhỏ lỗ chân lông, trả lại cho bạn làn da mịn màng, căng bóng như em bé.

Lưu ý: Nước ép cà chua không nên uống vào lúc đói.

lam dep tu nuoc ep trai cay 5
Nước ép cà chua giúp thu nhỏ lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp từ nước ép trái cây là phương pháp được ưa chuộng hiện nay, chị em hãy thử áp dụng ngay để cảm nhận được làn da của mình thay đổi từng ngày. 

Không hề cao sang, chỉ với vài chục nghìn là Hà Tăng đã có ngay ly nước ép giúp chống lão hóa, da dẻ mịn màng

Không hề cao sang, chỉ với vài chục nghìn là Hà Tăng đã có ngay ly nước ép giúp chống lão hóa, da dẻ mịn màng

Sử dụng củ nghệ bình dân, Hà Tăng đã có công thức nước ép nghệ giúp chống lão hóa và duy trì vóc dáng.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết dưỡng da dưỡng da từ thiên nhiên làm đẹp từ thiên nhiên

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 45 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 11 giờ 0 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động