3 loại dưỡng chất này chính là 'trợ thủ đắc lực' giúp bạn ngăn ngừa lão hóa thành công, 40 tuổi mà mặt không một nếp nhăn

Chăm sóc da 22/03/2020 05:30

Nếu đang trong quá trình đẩy lùi dấu hiệu tuổi tác, bạn nhất định phải thêm 3 thành phần ngăn ngừa lão hóa này vào quy trình làm đẹp.

Không phải cứ sử dụng thật nhiều mỹ phẩm theo ý thích là bạn sẽ chống lại được các dấu hiệu của tuổi tác. Thay vào đó, bạn cần bổ sung đúng thành phần ngăn ngừa lão hóa thì làn da mới duy trì được sự săn chắc, căng mịn và tràn đầy sức sống.

Trao đổi cùng chuyên gia Anjali Mahto tại London (Anh), Vogue đã tổng hơp được 3 loại dưỡng chất thiết yếu phụ nữ cần cung cấp mỗi ngày để làn da chống lại quá trình oxy hóa một cách hiệu quả nhất.

Vitamin C

Anjali Mahto chia sẻ: "Bên cạnh khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa sự già nua tuyệt vời thì vitamin C còn góp phần giúp làn da trắng sáng, cải thiện hắc sắc tố và điều trị mụn trứng cá hữu hiệu". 

Chính vì vậy mà bạn nên thêm thành phần hữu ích này vào quy trình chăm sóc da hàng ngày để luôn trẻ trung, rạng rỡ. Vị chuyên gia này còn khuyên, hiệu quả nhất chính là dùng loại chất này vào buổi sáng, ngay sau bước thoa kem chống nắng.

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Dùng kem chống lão hóa chứa vitamin C vào buổi sáng sẽ mang đến hiệu quả tối ưu - Ảnh: Internet

Retinol

Retinol hay dẫn xuất vitamin A cũng là một thành phần mà chuyên gia Anjali Mahto khuyên những ai đang quan tâm đến việc chống lão hóa nên sử dụng mỗi ngày. 

"Retinol tham gia vào quá trình sản sinh tế bào mới, do đó giúp ích trong việc phục hồi làn da nhăn nheo, lỗ chân lông to cực kỳ nhanh chóng" - Anjali Mahto giải thích. 

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, loại chất này khi gặp vitamin C có thể gây nên các kích ứng. Chính vì vậy mà bạn nên sử dụng hai loại dưỡng chất này riêng biệt. Có nghĩa là, khi dùng vitamin C vào buổi sáng, bạn phải dùng retinol vào buổi tối.

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Retinol phục hồi làn da hư tổn cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Internet

SPF

SPF là chất có trong kem chống nắng. Một số nguyên liệu tự nhiên cũng chứa loại chất này tuy nhiên không đủ để bảo vệ da trước tia UV. 

Ánh nắng chứa rất nhiều tia gây hại có thể phá hủy các tế bào ở lớp biểu bì và hạ bì của da. Quá trình này gây nên các tình trạng như nám sạm, đồi mồi, đốm nâu, nhẹ nhất là khiến da xỉn màu.

Chính vì vậy, dù không bổ sung bất kỳ loại chất chống oxy hóa nào nhưng bạn nhất định phải sử dụng kem chống nắng mỗi ngày nếu muốn trẻ lâu.

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Nhất định phải dùng kem chống nắng mỗi ngày nếu bạn muốn ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Chỉ cần thêm 3 thành phần ngăn ngừa lão hóa trên vào quy trình chăm sóc da hàng ngày, bạn sẽ lưu giữ được tuổi xuân lâu hơn.

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