Bước rửa mặt tưởng đơn giản nhưng các cô nàng vẫn mắc phải hàng tá sai lầm khiến da in hằn dấu vết lão hóa

Quy trình dưỡng da mỗi ngày rất quan trọng, bên cạnh việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho da bạn còn cần chú ý đến bước làm sạch. Một vài sai lầm khi rửa mặt có thể khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn và làm da “xuống cấp” trầm trọng.

Rửa mặt quá lâu, quá nhiều lần trong ngày

Việc rửa mặt bằng nước quá nóng hay quá lạnh đều gây hại cho làn da. Nguyên nhân là vì làn da rất mỏng manh và dễ bị sốc nhiệt gây kích ứng, làm vỡ mao mạch. Bên cạnh đó, nước quá nóng còn khiến da mất đi độ ẩm cần thiết, bị bong tróc và ngứa rát. Về lâu dài, da sẽ bắt đầu xuất hiện nếp nhăn khiến bạn “dừ” đi trông thấy. Tốt nhất là chỉ nên rửa mặt bằng nước ấm trong khoảng 36,5 đến 40,5 độ C.

Việc rửa mặt quá lâu hoặc quá thường xuyên không giúp da sạch hơn mà thậm chí còn khiến da mất đi lớp dầu cần thiết trên bề mặt. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến hiện tượng da ngày càng bóng nhờn trong khi tế bào da lại nhanh mất nước. Thậm chí, việc rửa mặt quá thường xuyên còn khiến da căng rát, khô sần bong tróc hoặc nổi mẩn, kích ứng.

Bạn chỉ nên rửa mặt 2 lần/ngày vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ để làm sạch bụi bẩn và cặn trang điểm trên da.

Rửa mặt sai cách cũng khiến da xấu đi - Ảnh: Internet

Không rửa tay trước khi rửa mặt

Đây chính là thói quen sai lầm mà nhiều chị em mắc phải khi rửa mặt. Bàn tay chúng ta thường tiếp xúc với nhiều đồ vật và chứa hàng trăm loại vi khuẩn gây hại mà mắt thường không nhìn thấy. Việc đưa tay bẩn lên mặt chẳng khác nào tạo điều kiện để vi khuẩn gây hại da. Chính vì vậy, bạn cần rửa tay sạch sẽ với xà phòng diệt khuẩn trước khi đưa lên mặt để bảo vệ làn da.

Dùng ngón tay hoặc khăn mặt chà xát mạnh trên da

Làn da rất dễ bị chảy xệ, hình thành nếp nhăn… nếu bạn rửa mặt với lực quá mạnh hoặc dùng khăn mặt chà xát lên da. Thay vì dùng khăn mặt, bạn nên vỗ nhẹ vào da để da tự khô hoặc dùng khăn giấy thấm nước trên da nhẹ nhàng.

Không nên dùng khăn chà xát lên mặt - Ảnh: Internet

Bôi trực tiếp sữa rửa mặt lên da

Đây là sai lầm nghiêm trọng chị em cần từ bỏ ngay. Các loại kem hay sữa rửa mặt thông thường đều chứa nhiều hóa chất nên cần được tạo bọt trước khi cho lên da. Thói quen bôi trực tiếp sữa rửa mặt lên da sẽ khiến da dễ bị kích ứng với các thành phần trong sản phẩm.

Cách tốt nhất là bạn nên rửa sạch tay, làm ướt da mặt rồi lấy một lượng kem vừa đủ và tạo bọt trước khi cho lên da.