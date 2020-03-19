Nếu gặp phải 3 dấu hiệu này, bạn nên dừng ngay bước tẩy tế bào chết và tập trung phục hồi da trước khi quá muộn

Chăm sóc da 19/03/2020 05:30

Dưới đây là 3 dấu hiệu nhận biết bạn đang tẩy tế bào chết quá mức khiến làn da tổn thương nghiêm trọng.

Tuy rất cần thiết nhưng việc tẩy tế bào chết quá mức có thể khiến làn da tổn thương, mỏng, bong tróc và kích ứng. Nếu đang gặp phải các dấu hiệu sau đây, hãy dừng ngay việc tẩy tế bào chết và phục hồi, nuôi dưỡng làn da nhiều hơn.

Da đỏ và kích ứng

Đây chính là dấu hiệu đầu tiên của việc tẩy tế bào chết quá mức. Rất dễ dàng nhận biết, bạn sẽ thấy da hơi đỏ ngay sau khi thực hiện. Điều nghiêm trọng hơn là tình trạng mẩn đỏ kéo dài sau nhiều giờ hoặc đến ngày hôm sau. Ở trường hợp này, bạn thậm chí đã bị kích ứng bởi thành phần tẩy tế bào chết.

Đôi khi da mặt có thể bị ngứa hoặc bỏng rát nhẹ khi sau khi tẩy tế bào chết. Tình trạng này báo hiệu rằng hàng rào độ ẩm bảo vệ da đã bị phá vỡ. Do đó, khi gặp phải các vấn đề này, hãy dừng tẩy tế bào chết thường xuyên. 

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Tẩy tế bào chết quá mức khiến da ửng đỏ, kích ứng - Ảnh: Internet

Tăng độ khô và bong tróc

Tẩy tế bào chết quá mức có thể khiến da bị mất nước và khô ráp. Duy trì thói quen này khiến tế bào mới không được sản sinh kịp thời, độ ẩm tự nhiên mất đi. Đây là lý do tại sao da ngày càng khô nứt, bong tróc khi tẩy tế bào chết.

Thay vì thực hiện quá thường xuyên, bạn chỉ nên tẩy tế bào chết nhiều nhất là 2 lần mỗi tuần.

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Tẩy tế bào chết quá mức còn khiến da bong tróc thành từng mảng - Ảnh: Internet

Mụn

Theo nhiều chuyên gia, việc tẩy tế bào chết quá mức là một trong những nguyên nhân khiến mụn trứng cá xuất hiện. Mặc dù loại bỏ da hư tổn làm thông thoáng lỗ chân lông nhưng quá thường xuyên sẽ khiến da yếu ớt, mất sức đề kháng, phá hủy hàng rào độ ẩm tự nhiên. Điều này khiến da mất sức chống chọi lại vi khuẩn, bụi bẩn và xuất hiện ngày càng nhiều mụn hơn.

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Tẩy tế bào chết nhiều lần mỗi tuần còn là nguyên nhân khiến mụn trứng cá xuất hiện dày đặc - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, thay vì tẩy tế bào chết hàng ngày, bạn chỉ nên thực hiện tối đa 3 ngày 1 lần để bảo vệ làn da, duy trì nhan sắc. Để tránh làn da bị hư tổn nặng nề hơn, đừng tẩy tế bào chết quá mức cần thiết.

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