Cách giúp da ‘cải lão hoàn đồng’ nhờ những tips cực đơn giản, U40 hack tuổi như nữ sinh trung học

Chăm sóc da 15/03/2020 12:11

Những bí quyết cực đơn giản dưới đây sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa da vô cùng hiệu quả, mang đến cho bạn làn da mịn đẹp không tì vết.

Theo các chuyên gia làm đẹp, ngăn ngừa lão hóa da là việc bạn cần thực hiện càng sớm càng tốt, nhất là khi bước sang tuổi 25. Nếu không chăm sóc đúng cách, làn da sẽ rất nhanh chảy xệ, mất đi độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn… Tình trạng này kéo dài sẽ khiến da trở nên xấu xí, khiến bạn bỗng già đi cả chục tuổi.

Chính vì vậy, để luôn sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ như thiếu nữ, bạn nên chăm sóc da kỹ càng và thử áp dụng những tips dưỡng da hay ho dưới đây:

Luôn làm sạch da 2 lần

Việc làm sạch da mỗi ngày là điều vô cùng cần thiết để loại bỏ bụi bẩn và cặn trang điểm tích tụ trong lỗ chân lông. Bên cạnh đó, việc làm sạch da trước khi skincare sẽ giúp dưỡng chất thẩm thấu nhanh hơn.

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Chú trọng bước làm sạch da - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một trong những bí quyết giúp da sạch sâu chính là làm sạch 2 lần vào buổi tối, bao gồm việc mát xa với dầu tẩy trang và sữa rửa mặt. Thói quen này sẽ giúp lỗ chân lông được thông thoáng và thu nhỏ, làn da cũng mịn màng trông thấy.

Không dùng khăn mặt lau khô da

Nhiều người có thói quen dùng khăn khô để lau mặt sau khi làm sạch. Tuy nhiên, thói quen này vô tình khiến làn da của bạn dễ nổi mụn. Nguyên nhân là khăn mặt rất dễ tích tụ vi khuẩn có hại cho làn da. Thay vào đó, sau khi rửa mặt bạn có thể để da khô tự nhiên hoặc dùng khăn giấy để thấm nhẹ trên da.

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Không dùng khăn mặt để lau khô da - Ảnh: Internet

Nhẹ nhàng với làn da khi skincare

Làn da rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, việc tác động quá mạnh có thể khiến da chảy xệ. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen vỗ mạnh vào da để dưỡng chất nhanh thấm khi skincare và điều này không hề tốt như bạn tưởng. Thay vào đó, hãy nhẹ nhàng với làn da hơn bằng cách mát xa hoặc chỉ dùng tay để vỗ nhẹ trên da.

Kiên trì trong việc sử dụng mỹ phẩm

Những thành phần hoạt tính như AHA hay retinol có khả năng ngăn ngừa lão hóa hiệu quả nhưng trong giai đoạn đầu sử dụng, da bạn có thể bị kích ứng nhẹ. Bên cạnh đó, bất kỳ loại mỹ phẩm nào cũng cần thời gian để thích nghi và phát huy hiệu quả trên da. Hãy cho các sản phẩm này thời gian để cải thiện làn da của bạn.

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Chính vì vậy, đừng đòi hỏi hiệu quả tức thì khi bạn chưa cho chúng thời gian để thích nghi - Ảnh: Internet

Trên đây là cách dưỡng da ngăn ngừa lão hóa mà bạn cần “bỏ túi” để có được làn da trẻ trung.

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Chỉ cần thêm một vài bước đơn giản trong skincare routine là bạn đã có cho mình cách làm đẹp da tại nhà chuẩn xịn.

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