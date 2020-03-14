3 sai lầm khiến mỹ phẩm chống lão hóa mất hết tác dụng, thậm chí còn 'phản chủ' khiến da nhăn nheo nhiều hơn

Ngày nào cũng dùng mỹ phẩm chống lão hóa đắt tiền mà hiệu quả đạt được chẳng bao nhiêu, chắc chắn, bạn đang mắc phải các sai lầm này.

Ngoài chế độ ăn uống, sinh hoạt, để ngăn ngừa các dấu hiệu của tuổi tác, sử dụng mỹ phẩm chống lão hóa là điều cực kỳ cần thiết. Tuy nhiên, phải dùng các sản phẩm này đúng cách thì hiệu quả đạt được mới như mong muốn. Vì vậy, hãy tránh tuyệt đối các thói quen sai lầm sau đây. Không dùng kem chống nắng mỗi ngày Dùng kem chống nắng mỗi ngày để đẩy lùi lão hóa tuyệt đối - Ảnh: Internet Quá tin tưởng vào mỹ phẩm chống lão hóa mà quên đi việc sử dụng kem chống nắng. Chính vì suy nghĩ sai lầm này mà làn da không hấp thu được dưỡng chất, đồng thời bị hư tổn nghiêm trọng bởi ánh nắng mặt trời.

Do đó, để làn da luôn mịn màng, tươi trẻ, bạn nên dùng kem chống nắng mỗi ngày kèm theo các sản phẩm ngăn ngừa lão hóa phù hợp. Với sự chỉn chu tuyệt đối trong quá trình chăm sóc, bạn sẽ sở hữu nhan sắc tươi trẻ thách thức thời gian. Dùng sản phẩm chống lão hóa nhưng có thói quen sinh hoạt tiêu cực Làn da thể hiện tình trạng sức khỏe bên trong cơ thể. Việc duy trì thói quen xấu mỗi ngày như thức khuya, uống nhiều rượu bia, ăn uống phản khoa học... khiến cơ thể căng thẳng, tích trữ độc tố làm da xuất hiện mụn nhọt, đẩy nhanh lão hóa.

Vì vậy, dù bạn có sử dụng mỹ phẩm đắt tiền đến đâu mà mỗi ngày đều duy trì thói quen tiêu cực thì làn da và nhan sắc vẫn lão hóa "không phanh". Điều cần thiết nhất chính là thay đổi thói quen, ngủ đủ giấc và đúng giờ, ăn uống lành mạnh để làn da khỏe đẹp đúng nghĩa. Làn da sẽ khỏe đẹp, không tì vết nếu bạn chăm sóc từ bên trong ra bên ngoài - Ảnh: Internet Chọn sai thành phần chống lão hóa Ở mỗi độ tuổi khác nhau, làn da sẽ thay đổi và có mức độ lão hóa riêng biệt, chính vì vậy mà bạn cần sử dụng đúng cách các thành phần chống oxy hóa. Ở độ tuổi 30, vitamin A, C và chất chống oxy là rất cần thiết. Nhưng khi bước sang tuổi 40, phụ nữ cần thêm các thành phần dưỡng ẩm mạnh. Đặc biệt, thành phần mà mọi độ tuổi luôn cần để ngăn ngừa lão hóa tối ưu chính là SPF có trong kem chống nắng. Chỉ cần chọn đúng thành phần chống lão hóa, bạn sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn - Ảnh: Internet Chú ý tránh mắc phải các lỗi trên khi dùng mỹ phẩm chống lão hóa, bạn sẽ lưu giữ được làn da căng mịn, trắng hồng không tì vết.

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