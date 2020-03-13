Chỉ 1 quả bơ mà có cả tỷ cách làm đẹp từ đầu đến chân, thiên thần Victoria's Secret cũng phải mê mệt

Làm đẹp cùng chuyên gia 13/03/2020 11:53

Cách làm đẹp từ bơ cực đơn giản dưới đây sẽ giúp chị em ngăn ngừa lão hóa da, phục hồi tóc hư tổn cũng như cải thiện vòng 1 hiệu quả.

Bên cạnh việc sử dụng những loại mỹ phẩm đắt tiền, bạn có thể tận dụng những thực phẩm từ thiên nhiên để làm đẹp ngay tại nhà. Những nguyên liệu này vừa an toàn vừa tiết kiệm chi phí lại mang đến hiệu quả cao.

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Bơ chứa nhiều dưỡng chất làm đẹp - Ảnh: Internet

Không chỉ là loại quả được nhiều người yêu thích, Bơ còn ẩn chứa những công dụng làm đẹp tuyệt vời khiến hội chị em phải ngạc nhiên. Trong bơ chứa hàm lượng lớn dưỡng chất có khả năng dưỡng da mềm mịn, chống lão hóa, phục hồi tóc hư tổn…

Dưới đây là những cách làm đẹp từ bơ cực đơn giản tại nhà, chị em có thể áp dụng ngay:

“Thiên thần nội y” Miranda Kerr dùng bơ để giữ dáng

Bơ rất giàu kali, canxi, magiê… và các loại vitamin có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, chất xơ có trong loại quả này giúp bạn no lâu hơn, từ đó hạn chế tối đa lượng calo cơ thể hấp thụ.

Sử dụng một ly sinh tố bơ kết hợp cùng rau bina, dưa chuột và cải xoăn mỗi sáng thức dậy là bí quyết giảm cân của Miranda Kerr.

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Miranda Kerr giữ dáng với bơ - Ảnh: Internet

Victoria Beckham tận dụng bơ để dưỡng da, chống lão hóa

Ở tuổi 46, Victoria vẫn giữ được làn da mịn màng, săn chắc là nhờ vào chế độ dinh dưỡng vô cùng lành mạnh. Được biết, thực đơn ăn uống hàng ngày của bà Beck không thể thiếu cá hồi, các loại hạt ngũ cốc và bơ. Nhờ đó mà nữ doanh nhân có thể giữ được nhan sắc tươi trẻ thách thức thời gian.

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Dù đã U50 nhưng Victoria vẫn khiến nhiều người ghen tỵ với làn da không nếp nhăn – Ảnh: Internet

Kim Kardashian dùng mặt nạ bơ cho tóc

Hàm lượng axit béo, vitamin và khoáng chất có trong bơ không chỉ giúp làm đẹp da, giữ dáng mà còn phục hồi tóc khô xơ hiệu quả.

Kim Kardashian chia sẻ: “Tôi thường làm mặt nạ tóc từ quả bơ để giữ ẩm cho tóc. Mặt nạ tóc làm rất đơn giản, chỉ cần nghiền nát phần thịt của trái bơ và trộn cùng dầu ô liu với mật ong. Sau đó bôi lên tóc và để nguyên như vậy khoảng 5 - 10 phút, mặt nạ bơ sẽ giúp dưỡng ẩm sâu cho tóc, giúp tóc mọc và bóng mượt ngay lập tức”.

Chị em nhà Kim ăn nhiều bơ để tăng vòng 1

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Chị em nhà Kim dùng bơ để tăng vòng 1 - Ảnh: Internet

Để cải thiện vòng 1, bơ là thực phẩm chị em không thể bỏ qua. Nhờ chứa nhiều chất béo không bão hòa, bơ có tác dụng làm cho các mô mỡ, mô cơ của vòng 1 đàn hồi hơn. Về lâu dài sẽ kích thích vòng 1 phát triển, giúp nâng cơ, tăng mô mỡ cải thiện vấn đề vòng 1 bị chảy xệ.

Chính vì vậy mà chị em Kim Kardashian và Kylie Jenner rất chăm ăn bơ để cải thiện độ săn chắc và nảy nở cho vòng 1.

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