Trải qua quá trình giảm cân khắc nghiệt để loại bỏ 13kg cân thừa và sở hữu body mà ai cũng ao ước, Seolhyun đã kiên trì thực hiện theo 5 nguyên tắc giảm cân dưới đây.

Được biết đến với biệt danh "báu vật quốc dân" của Hàn Quốc nhờ nhan sắc tuyệt đẹp cùng hình thể hoàn hảo đến từng milemet. Nếu theo dõi, chắc chắn bạn sẽ biết trước đây, mỹ nhân này từng phải rất khổ sở vì thân hình mũm mĩm, tròn trịa.

Theo nghiên cứu, ăn kiêng quá nghiêm khắc và ức chế cảm giác thèm ăn sẽ sản sinh ra các tín hiệu căng thẳng. Cảm giác này khiến quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị rối loạn làm ảnh hưởng đến quá trình giảm cân.

Seolhuyn không kiêng khem một cách quá khắc nghiệt, cô cho phép bản thân ăn những món mình ưa thích như gà rán. Nữ diễn viên chia sẻ, thay vì ăn hết cô chỉ ăn nửa chiếc đùi gà rán để cơ thể không tích trữ calories.

Đừng ép bản thân vào chế độ ăn kiêng quá khắc nghiệt, điều này sẽ khiến bạn căng thẳng và áp lực - Ảnh: Internet

Nhìn vào những bức ảnh đẹp để tăng động lực

Seolhuyn cho biết tâm lý chính là điều quan trọng nhất trong suốt quá trình giảm cân. Để lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc, bạn cần phải kiên trì ăn uống khoa học, tập luyện mỗi ngày. Do đó, chỉ cần một vài ý nghĩ lười biếng, hiệu quả sẽ bị trì trệ. Thay vào đó, nhìn vào những bức ảnh đẹp sẽ khiến bạn có động lực nhiều hơn.

Uống nhiều nước mỗi ngày, nước ấm vào buổi sáng

Trong ngày, Seolhyun cố gắng uống thật nhiều nước, khoảng 2 - 2,5 lít mỗi ngày. Ngoài nước lọc, mỹ nhân này còn bổ sung nước ép trái cây, nước ép từ rau xanh để bổ sung dưỡng chất và vitamin.

Đặc biệt, sau khi thức giấc mỗi buổi sáng, cô sẽ uống ngay 1 ly nước ấm để giải độc cơ thể, tăng cường trao đổi chất, cải thiện sức khỏe hệ đường ruột.

Uống nhiều nước mỗi ngày để giảm cân hiệu quả hơn - Ảnh: Internet

Ăn vặt bằng ngũ cốc nguyên hạt và trái cây

Chắc chắn, khi ăn kiêng giảm cân, khẩu phần ăn sẽ ít đi, thực phẩm ít calo khiến bạn nhanh đói hơn. Seolhyun khuyên mọi người nên ăn vặt khi đói bằng ngũ cốc nguyên hạt và trái cây tươi. Những loại thực phẩm này ít calo nhưng giàu dưỡng chất, chất xơ trong chúng giúp dạ dày no lâu hơn mà không tích trữ chất béo.

Ngũ cốc nguyên hạt giúp tạo cảm giác no nhanh, nhưng không gây tích trữ mỡ thừa - Ảnh: Internet

Tập luyện tối thiểu 15 phút mỗi ngày

Giảm quá nhiều cân trong một thời gian ngắn rất dễ khiến cơ thể lâm vào tình trạng kém săn chắc, da chảy xệ. Để khắc phục điều này giúp vóc dáng hoàn hảo hơn, bạn cần phải tập luyện mỗi ngày, ít nhất là 15 phút.

Bên cạnh ăn kiêng, tập luyện chắc chắn là điều cần thiết để vóc dáng săn chắc hoàn hảo - Ảnh: Internet

Kiên trì thực hiện theo 5 nguyên tắc giảm cân trên của Seolhyun, chắc chắn, bạn sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn.