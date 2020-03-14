Học ngay U60 bí quyết khiến da mịn căng, trắng hồng nhờ thêm thứ này vào sữa rửa mặt dùng mỗi ngày

Làn da của bà Lily, dù đã 60 tuổi vẫn không gợn nếp nhăn khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Theo các clip chia sẻ trên Youtube, hàng ngày bà chăm sóc da rất cẩn thận với các bước skincare chuyên sâu, khoa học.

Cụ bà Lily 60 tuổi, người sở hữu kênh Youtube Gadgetlily có lẽ không còn xa lạ gì với các bạn nữ thích học hỏi các cách làm đẹp da tại nhà . Kênh Youtube của bà là một kho tàng tips mà ở đó ai cũng sẽ ít nhất học được 1 cách đơn giản để chăm sóc làn da của mình.

Để có làn da sạch sẽ, mẹo nhỏ của bà là trộn sữa rửa mặt với tẩy da chết và sử dụng nó đều đặn 3 lần/tuần.

Với bà, bước làm sạch da là nền tảng quan trọng nhất. Chỉ cần có một làn da sạch, việc dưỡng cho da đẹp không còn chút khó khăn, trở ngại nào.

Mẹo nhỏ - tác dụng lớn

Tẩy da chết là hành động giúp bạn loại bỏ lớp tế bào dư thừa trên da, kích thích da mới phát triển. Sau khi tẩy da chết, làn da sẽ đều màu tự nhiên và mịn màng hơn.

Tẩy da chết giúp cho làn da của bạn đều màu tự nhiên và mịn màng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi mix một sản phẩm có chứa AHA/BHA với một sản phẩm cung cấp độ ẩm sâu, kết quả ta sẽ có một làn da sạch căng nhưng vẫn mềm mại, đủ ẩm.

Bà Lily chia sẻ rằng: "Sau lần đầu thử cách mix này, tôi đã thật sự yêu thích nó và đã duy trì nó đều đặn 3 lần/tuần trong nhiều năm nay".

Dưỡng ẩm sau khi làm sạch rất quan trọng

Nhờ làn da sạch căng mà các bước skincare tiếp theo trở nên vô cùng đơn giản, các sản phẩm cũng dễ hấp thụ vào làn da của bạn hơn các bước làm sạch thông thường.

Sau khi làm sạch, việc dưỡng ẩm cho da vô cùng quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Đối với bà Lily, việc cấp ẩm cho da sau khi làm sạch vô cùng quan trọng. Việc này sẽ giúp da luôn căng mọng, rạng rỡ và tránh việc hình thành nếp nhăn.

Sử dụng toner (nước hoa hồng) là một cách giúp làm sạch sâu, làm cân bằng độ ẩm trên da, cho bạn làn da mướt mịn như nhung.

Thành phần cấu tạo toner có chất chống oxy hóa, chất làm ẩm, cân bằng độ pH trên da. Bước này sẽ giúp các bước dưỡng ẩm sau của bạn hiệu quả hơn.

Các loại kem dưỡng ẩm đảm bảo cấp nước đủ và các dưỡng chất nuôi dưỡng làn da. Nếu da bạn thuộc da nhạy cảm, chỉ nên sử dụng kem dưỡng ẩm vào ban đêm trước khi đi ngủ.