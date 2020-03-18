Da căng mướt như sương, trẻ lâu nhờ học theo phụ nữ Nhật lặp lại những việc này mỗi ngày

Chăm sóc da 18/03/2020 14:06

Cách dưỡng da của người Nhật có thể làm chậm quá trình lão hóa và phục hồi da hư tổn, từ đó mang đến cho bạn làn da căng mướt mịn màng.

Không chỉ các cô gái xứ Hàn mà phụ nữ Nhật cũng có những bí quyết chăm da căng bóng mịn màng không tì vết. Chẳng cần tốn tiền triệu cho mỹ phẩm đắt đỏ, người Nhật chỉ áp dụng những phương pháp cực đơn giản để cải thiện làn da từ bên trong.

Dưới đây là những cách dưỡng da của người Nhật bạn có thể thử áp dụng ngay từ hôm nay:

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa có tác dụng kỳ diệu đối với làn da. Bởi lẽ nó có khả năng vô hiệu sự tấn công của các gốc tự do, ngăn chặn hình thành nếp nhăn và giúp da trắng sáng hơn. Thay vì dùng các sản phẩm skincare chứa vitamin C, phụ nữ Nhật bổ sung dưỡng chất này bằng cách ăn nhiều cam.

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Thường xuyên bổ sung vitamin C cho cơ thể sẽ kích thích sản sinh collagen, làm chậm quá trình lão hóa và da chảy xệ - Ảnh: Internet

Tận dụng dầu dưỡng thiên nhiên

Đối với người Nhật Bản, dầu dưỡng thiên nhiên làm từ nụ tầm xuân, dầu jojoba, dầu cám gạo… là vũ khí lợi hại giúp làn da luôn căng mọng, khỏe khoắn và lỗ chân lông thì gần như vô hình.

Trong bước dưỡng da hàng ngày, phụ nữ Nhật thường dùng dầu hoa trà để làm lớp khóa ẩm giúp mang lại làn da mềm mịn. Về lâu dài, dầu hoa trà còn ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa, làm mờ các nếp nhăn đã hình thành.

Bên cạnh đó, các loại dầu dưỡng này còn có tác dụng nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe, ngăn ngừa gãy rụng và làm tóc suôn mượt hơn.

Uống trà xanh

Trà xanh là “thần dược” không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn giúp phục hồi làn da hiệu quả. Với hàm lượng lớn chất chống oxy hóa có khả năng kháng viêm, trà xanh có tác dụng ngăn ngừa lão hóa da, giảm thiểu mụn đáng kể. Không chỉ uống trà xanh tươi, người Nhật còn dùng matcha – chế phẩm trà xanh để đắp mặt mỗi ngày.

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Chăm chỉ uống khoảng 2 – 3 tách trà xanh tươi mỗi ngày, bạn sẽ thấy da đẹp lên từng ngày – Ảnh: Internet

Dùng bột đậu đỏ

Bí quyết nuôi dưỡng làn da trắng sáng của người Nhật là dùng bột đậu đỏ. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần nghiền đậu đỏ thành bột, mỗi lần dùng thì cho thêm chút nước sạch, thoa lên da và mát xa theo chuyển động tròn khoảng 2 phút. Phương pháp này sẽ giúp loại bỏ tế bào chết, giúp da trắng sáng và thu nhỏ lỗ chân lông nhanh chóng.

Ngoài ra, đậu đỏ còn giàu chất chống oxy hóa, giúp duy trì làn da trẻ lâu và giảm nếp nhăn hiệu quả.

Trên đây là những bí quyết dưỡng da của phụ nữ Nhật, bạn hãy áp dụng mỗi ngày để sở hữu làn da hằng mơ ước.

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