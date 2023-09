Da căng mướt như sương, trẻ lâu nhờ học theo phụ nữ Nhật lặp lại những việc này mỗi ngày

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa có tác dụng kỳ diệu đối với làn da. Bởi lẽ nó có khả năng vô hiệu sự tấn công của các gốc tự do, ngăn chặn hình thành nếp nhăn và giúp da trắng sáng hơn. Thay vì dùng các sản phẩm skincare chứa vitamin C, phụ nữ Nhật bổ sung dưỡng chất này bằng cách ăn nhiều cam.