Chỉ thoa kem chống nắng một lần vào buổi sáng có đủ không?

Kem chống nắng tự nhiên sẽ mất tác dụng do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đổ mồ hôi, chạm vào mặt hoặc thậm chí là do thời gian. Để bảo vệ hiệu quả và nhất quán, bạn nên thoa lại sau mỗi 2–3 giờ. Kem chống nắng phổ rộng, có chỉ số SPF cao là chìa khóa để ngăn ngừa tổn thương do ánh nắng mặt trời như sắc tố, nếp nhăn và khô da, và với sự chăm sóc phù hợp, ngay cả những tổn thương hiện có cũng có thể được cải thiện.