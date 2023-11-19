Chăm sóc da có nên thay đổi theo mùa hay không: Chuyên gia tiết lộ sự thật khiến bạn phải giật mình!

Chăm sóc da 19/11/2023 09:30

Khi các mùa thay đổi, việc điều chỉnh quần áo và thói quen của một người cho phù hợp là điều tự nhiên. Nhưng liệu việc chăm sóc da có nên được đưa vào những thay đổi theo mùa này không?

Câu trả lời là có, vì các mùa khác nhau có thể có tác động khác nhau lên da, đòi hỏi phải điều chỉnh thói quen chăm sóc da.

Trong những tháng lạnh hơn, không khí thường khô hơn, có thể dẫn đến da khô và ngứa. Vì vậy, vào mùa đông, điều quan trọng là phải tập trung vào việc dưỡng ẩm bằng cách sử dụng loại kem dưỡng ẩm đậm đặc hơn và uống nhiều nước để da không bị khô. Ngoài ra, có thể sử dụng chất tẩy da chết nhẹ nhàng mỗi tuần một lần để loại bỏ bất kỳ tế bào da chết nào có thể ngăn cản kem dưỡng ẩm thẩm thấu vào da.

Chăm sóc da có nên thay đổi theo mùa hay không: Chuyên gia tiết lộ sự thật khiến bạn phải giật mình! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa xuân và mùa thu, khi thời tiết ôn hòa hơn, đây là thời điểm thích hợp để kết hợp chất chống oxy hóa và serum vào quy trình chăm sóc da. Những sản phẩm này có thể giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây ô nhiễm như ô nhiễm môi trường và tia UV, những tác nhân có thể gây tổn thương da và dẫn đến lão hóa sớm. Thêm huyết thanh vitamin C hoặc sản phẩm có chiết xuất trà xanh vào quy trình chăm sóc da có thể giúp bảo vệ da khỏi các yếu tố môi trường này.

Vào mùa hè, da tiếp xúc nhiều với ánh nắng và nhiệt độ cao hơn, có thể gây cháy nắng và mất nước. Do đó, điều quan trọng là phải sử dụng kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF ít nhất là 30 và bôi lại sau mỗi hai giờ nếu dành thời gian ở ngoài trời. Ngoài ra, có thể sử dụng một loại kem dưỡng ẩm nhẹ để giữ nước cho da mà không gây cảm giác nặng hoặc nhờn. 

Chăm sóc da có nên thay đổi theo mùa hay không: Chuyên gia tiết lộ sự thật khiến bạn phải giật mình! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói chung, điều quan trọng là phải lắng nghe làn da của bạn và điều chỉnh thói quen chăm sóc da khi cần thiết. Nếu da cảm thấy khô, bong tróc hoặc bị kích ứng, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cần phải điều chỉnh quy trình chăm sóc da. Điều quan trọng cần nhớ là chăm sóc da không chỉ dành cho da mặt, vì da trên cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi theo mùa.

Chăm sóc da có nên thay đổi theo mùa hay không: Chuyên gia tiết lộ sự thật khiến bạn phải giật mình! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại, việc điều chỉnh thói quen chăm sóc da theo mùa là điều quan trọng để giữ cho làn da khỏe mạnh và được bảo vệ. Bằng cách kết hợp các loại kem dưỡng ẩm mạnh hơn vào mùa đông, chất chống oxy hóa vào mùa xuân và mùa thu và kem chống nắng vào mùa hè, làn da có thể được trang bị tốt hơn để xử lý các tác nhân gây căng thẳng từ môi trường theo từng mùa. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải lắng nghe nhu cầu của da và điều chỉnh khi cần thiết.

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