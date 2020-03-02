3 lỗi sai hội chị em U30 dễ mắc phải khiến da lão hóa không phanh, nếp nhăn chi chít

Cơ thể phụ nữ sau tuổi 25 sẽ rất nhanh bị lão hóa, nếu thường xuyên mắc phải những thói quen gây hại da này, gương mặt của bạn sẽ đầy rẫy nếp nhăn xấu xí.

Khi bước vào một độ tuổi nhất định, làn da sẽ bắt đầu bị lão hóa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể ngăn cản và làm chậm quá trình này nếu biết chăm sóc da đúng cách. Bên cạnh việc đầu tư cho các loại mỹ phẩm đắt tiền hay đến spa hàng tuần, bạn cần phải sớm từ bỏ những thói quen gây hại da dưới đây ngay từ hôm nay. Chúng chính là nguyên nhân khiến làn da của bạn ngày một chảy xệ và nhiều nếp nhăn.

Đi ngủ mà không tẩy trang: Đây là thói quen tồi tệ nhất khiến da xuống cấp không phanh. Dù mệt mỏi đến mấy, bạn cũng nên dành thời gian để tẩy trang và làm sạch da trước khi đi ngủ. Nếu bụi bẩn và cặn trang điểm tích tụ dưới da, sau một thời gian lỗ chân lông giãn nở sẽ khiến bề mặt da sần sùi, kém mịn màng, Đừng bao giờ quên tẩy trang nhé các cô nàng xinh đẹp – Ảnh: Internet

Nặn mụn trứng cá: Mụn trứng cá khiến bạn khó chịu và tự ti. Nhiều chị em thường có thói quen dùng tay nặn mụn mà không hề biết rằng điều này chỉ khiến da thêm tổn thương, vết mụn lâu lành hơn. Thay vào đó, bạn hãy luôn giữ mặt thật sạch hoặc vệ sinh bằng nước muối sinh lý hàng ngày để sát khuẩn, giúp mụn nhanh xẹp. Đừng bao giờ cố gắng nặn mụn, điều này chỉ khiến cho tình trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn - Ảnh: Internet Sờ tay lên mặt: Thói quen sờ tay lên mặt hầu như cô gái nào cũng mắc phải. Bàn tay tiếp xúc với nhiều đồ vật thường chứa hàng trăm loại vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy. Dùng tay chưa được vệ sinh chạm lên mặt đồng nghĩa với việc bạn đang để làn da tiếp xúc trực tiếp với nhiều loại vi khuẩn gây hại, từ đó dẫn đến việc da bị lên mụn. Đừng dùng tay bẩn chạm vào mặt - Ảnh: Internet Để làn da luôn tươi trẻ, bên cạnh việc từ bỏ những thói quen sai lầm trên. Bạn cần: Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, thường xuyên bôi kem chống nắng, giặt chăn gối hàng tuần, cung cấp đủ độ ẩm cho da, chế độ dinh dưỡng lành mạnh và thường xuyên luyện tập thể dục.

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