Vitamin C chính là 'thần dược' ngăn ngừa lão hóa giúp phụ nữ 'cải lão hoàn đồng'

Chăm sóc da 01/03/2020 05:30

Mới đây, Shelf đã chia sẻ 5 cách chăm sóc da bằng vitamin C nhằm ngăn ngừa lão hóa, tăng cường vẻ khỏe đẹp cực kỳ hữu ích.

Chăm sóc da bằng vitamin C mang đến rất nhiều lợi ích tuyệt vời. Loại dưỡng chất này là một chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng làm sáng các đốm đen, làm mờ nếp nhăn, loại bỏ các gốc tự do từ môi trường, ô nhiễm và bức xạ tia cực tím hiệu quả. Dưới đây là 5 cách chăm sóc da bằng vitamin C mang đến hiệu quả cao nhất mà phụ nữ nên áp dụng ngay bây giờ.  

Sử dụng toner chứa vitamin C vào buổi sáng

Sử dụng toner chứa vitamin C vào buổi sáng sẽ giúp da hấp thụ tốt nhất loại dưỡng chất này. Các sản phẩm chứa vitamin C nói chung nên được áp dụng vào buổi sáng, tốt nhất là trước khi ra ngoài khoảng 20 phút.

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Các sản phẩm chứa vitamin C nên được sử dụng vào buổi sáng - Ảnh: Internet

Theo nghiên cứu, loại vitamin này trở nên kém hiệu quả hơn khi tiếp xúc với ánh sáng, vì vậy bạn phải sử dụng nó trước khi ra ngoài khoảng 20 phút để chúng có thời gian hấp thụ vào da.

Không sử dụng vitamin C với một số thành phần khác

Vitamin C thường an toàn và có khả năng thẩm thấu rất tốt nhưng nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy thử nghiệm chúng trên da tay trước. Đặc biệt, người sở hữu làn da nhạy cảm không nên sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết chứa vitamin C.

Một thành phần khác nên tránh kết hợp với vitamin C là benzoyl peroxide. Sự kết hợp này sẽ làm mất đi tác dụng của cả hai. Thay vào đó, hãy thử sử dụng vitamin C vào buổi sáng và benzoyl peroxide vào buổi tối hoặc sử dụng chúng vào các ngày khác nhau.

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Sử dụng vitamin C đúng cách sẽ giúp làn da sáng mịn, chống lão hóa - Ảnh: Internet

Kết hợp vitamin C với retinol

Vitamin C và retinol đều là những dưỡng chất có khả năng chống lão hóa tuyệt vời. Chính vì vậy mà kết hợp hai chất này vào quá trình chăm sóc da hàng ngày giúp chống lại sự xuất hiện của dấu hiệu lão hóa một cách tối ưu. 

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, vitamin C và retinol không được kết hợp cùng lúc với nhau, chúng có thể gây kích ứng vì mỗi chất có thời điểm hấp thụ tốt khác nhau trong ngày. Theo đó, bạn nên dùng vitamin C vào buổi sáng, buổi tối là thời gian tốt nhất để dùng retinol.

Sử dụng vitamin C đúng thời điểm trong quy trình chăm sóc da 

Mỗi sản phẩm chăm sóc da đều có thời điểm phù hợp để phát huy tối đa tác dụng. Đối với huyết thanh vitamin C, bạn nên sử dụng sau bước làm sạch và trước khi dưỡng ẩm. Lúc này, vitamin C sẽ thẩm thấu ngay vào da, nhờ đó, ngăn ngừa tác hại từ tia UV toàn diện hơn.

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Sử dụng đúng cách, vitamin C là thần dược trong việc ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Chăm sóc da đúng cách bằng vitamin C mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng, bạn sẽ ngăn ngừa lão hóa một cách toàn diện giúp làn da luôn mịn căng, trắng hồng rạng rỡ.

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