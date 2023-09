Vitamin C chính là 'thần dược' ngăn ngừa lão hóa giúp phụ nữ 'cải lão hoàn đồng'

Chăm sóc da bằng vitamin C mang đến rất nhiều lợi ích tuyệt vời. Loại dưỡng chất này là một chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng làm sáng các đốm đen, làm mờ nếp nhăn, loại bỏ các gốc tự do từ môi trường, ô nhiễm và bức xạ tia cực tím hiệu quả. Dưới đây là 5 cách chăm sóc da bằng vitamin C mang đến hiệu quả cao nhất mà phụ nữ nên áp dụng ngay bây giờ.

Sử dụng toner chứa vitamin C vào buổi sáng

Sử dụng toner chứa vitamin C vào buổi sáng sẽ giúp da hấp thụ tốt nhất loại dưỡng chất này. Các sản phẩm chứa vitamin C nói chung nên được áp dụng vào buổi sáng, tốt nhất là trước khi ra ngoài khoảng 20 phút.