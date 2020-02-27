Chăm chỉ ăn 5 thực phẩm này mỗi ngày, phụ nữ không chỉ sở hữu làn da trắng hồng mà còn trẻ lâu

Chăm sóc da 27/02/2020 05:30

Có chế độ dinh dưỡng khoa học với những thực phẩm chống lão hóa dưới đây, phụ nữ sẽ sở hữu làn da hồng hào, tươi trẻ thách thức tuổi tác.

Lão hóa là quá trình tuy không thể tránh khỏi nhưng hoàn toàn có thể trì hoãn nếu bạn có chế độ dinh dưỡng khoa học. Cụ thể, thường xuyên bổ sung những thực phẩm chống lão hóa là cách tuyệt vời để sở hữu nhan sắc tươi trẻ cùng làn da mịn màng, trắng hồng rạng rỡ.

Những thực phẩm chống lão hóa hiệu quả 

Quả bơ

Trong bơ chứa nhiều vitamin E, B, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa. Trong khi vitamin E, B nuôi dưỡng làn da mịn màng, cung cấp độ ẩm đầy đủ thì chất chống oxy hóa hạn chế sự xuất hiện của nếp nhăn cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt, chất béo lành mạnh hỗ trợ cải thiện sự săn chắc của cơ, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ tối ưu.

thuc pham chong lao hoa 1
Bơ là một trong những thực phẩm chống lão hóa hiệu quả nhất - Ảnh: Internet

Cá hồi

Thịt cá hồi giàu axit béo omega 3 và astaxanthin giúp da căng đẹp, chống oxy hóa hữu hiệu. Chăm chỉ ăn loại cá này thường xuyên, khoảng 3 - 4 lần mỗi tuần sẽ giúp bạn đẩy lùi các dấu hiệu của tuổi tác cực kỳ hiệu quả. 

thuc pham chong lao hoa 2
Cá hồi cũng là siêu thực phẩm chống lão hóa tối ưu - Ảnh: Internet

Trứng

Nhiều người chỉ biết đến trứng như một "siêu thực phẩm" hỗ trợ giảm cân, nhưng món ăn quen thuộc này còn có tác dụng chống lão hóa da vượt trội. Trứng giàu axit béo,vitamin A, E cùng nhiều chất thiết yếu như selen, axit amin glycine, proline và lysine. Những dưỡng chất này giúp da căng mịn, trẻ trung và tự chữa lành các tổn thương nhanh chóng. 

thuc pham chong lao hoa 3
Thường xuyên ăn trứng không chỉ giúp bạn giảm cân nhanh mà còn hỗ trợ chống lão hóa da - Ảnh: Internet

Dâu tây

Giống như các loại trái cây chín mọng khác, dâu tây rất giàu chất chống oxy hóa, kháng khuẩn có khả năng ngăn ngừa mụn, điều trị viêm da và ngăn ngừa lão hóa. Ngoài ra, loại quả này còn chứa lượng lớn B2, B5, B6, vitamin K, magiê rất tốt cho quá trình đẩy lùi nếp nhăn, đốm nâu, thâm sạm.

thuc pham chong lao hoa 4
Dâu tây ngăn ngừa lão hóa và điều trị viêm da nhanh chóng - Ảnh: Internet

Trà xanh/Matcha

Trà xanh, matcha (bột lá trà xanh) là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên dồi dào giúp phụ nữ duy trì tuổi thanh xuân. Trong loại thảo mộc này có EGCG và một số flavonoid với tác dụng ngăn chặn tác hại từ gốc tự do tối ưu giúp ngăn ngừa sự hình thành của các dấu hiệu lão hóa.

Bổ sung trà xanh hoặc matcha thường xuyên còn bảo vệ da trước tác hại từ ánh nắng mặt trời.

thuc pham chong lao hoa 5
Trà xanh, matcha ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Thường xuyên bổ sung những thực phẩm chống lão hóa trên, việc sở hữu nhan sắc tươi trẻ với làn da trắng hồng rạng rỡ thách thức thời gian là điều hoàn toàn có thể. 

5 'lời khuyên vàng' giúp phụ nữ 40 tuổi ngăn ngừa lão hóa, trẻ đẹp thách thức thời gian

5 'lời khuyên vàng' giúp phụ nữ 40 tuổi ngăn ngừa lão hóa, trẻ đẹp thách thức thời gian

Phụ nữ 40 tuổi nên tham khảo và áp dụng theo 5 lời khuyên ngăn ngừa lão hóa dưới đây từ Byrdie.

Xem thêm
Từ khóa:   chống lão hóa ngăn ngừa lão hóa chăm sóc da

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 6 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi