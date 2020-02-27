Chăm chỉ ăn 5 thực phẩm này mỗi ngày, phụ nữ không chỉ sở hữu làn da trắng hồng mà còn trẻ lâu

Có chế độ dinh dưỡng khoa học với những thực phẩm chống lão hóa dưới đây, phụ nữ sẽ sở hữu làn da hồng hào, tươi trẻ thách thức tuổi tác.

Lão hóa là quá trình tuy không thể tránh khỏi nhưng hoàn toàn có thể trì hoãn nếu bạn có chế độ dinh dưỡng khoa học. Cụ thể, thường xuyên bổ sung những thực phẩm chống lão hóa là cách tuyệt vời để sở hữu nhan sắc tươi trẻ cùng làn da mịn màng, trắng hồng rạng rỡ. Những thực phẩm chống lão hóa hiệu quả Quả bơ Trong bơ chứa nhiều vitamin E, B, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa. Trong khi vitamin E, B nuôi dưỡng làn da mịn màng, cung cấp độ ẩm đầy đủ thì chất chống oxy hóa hạn chế sự xuất hiện của nếp nhăn cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt, chất béo lành mạnh hỗ trợ cải thiện sự săn chắc của cơ, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ tối ưu.

Bơ là một trong những thực phẩm chống lão hóa hiệu quả nhất - Ảnh: Internet Cá hồi Thịt cá hồi giàu axit béo omega 3 và astaxanthin giúp da căng đẹp, chống oxy hóa hữu hiệu. Chăm chỉ ăn loại cá này thường xuyên, khoảng 3 - 4 lần mỗi tuần sẽ giúp bạn đẩy lùi các dấu hiệu của tuổi tác cực kỳ hiệu quả. Cá hồi cũng là siêu thực phẩm chống lão hóa tối ưu - Ảnh: Internet Trứng Nhiều người chỉ biết đến trứng như một "siêu thực phẩm" hỗ trợ giảm cân, nhưng món ăn quen thuộc này còn có tác dụng chống lão hóa da vượt trội. Trứng giàu axit béo,vitamin A, E cùng nhiều chất thiết yếu như selen, axit amin glycine, proline và lysine. Những dưỡng chất này giúp da căng mịn, trẻ trung và tự chữa lành các tổn thương nhanh chóng.

Thường xuyên ăn trứng không chỉ giúp bạn giảm cân nhanh mà còn hỗ trợ chống lão hóa da - Ảnh: Internet Dâu tây Giống như các loại trái cây chín mọng khác, dâu tây rất giàu chất chống oxy hóa, kháng khuẩn có khả năng ngăn ngừa mụn, điều trị viêm da và ngăn ngừa lão hóa. Ngoài ra, loại quả này còn chứa lượng lớn B2, B5, B6, vitamin K, magiê rất tốt cho quá trình đẩy lùi nếp nhăn, đốm nâu, thâm sạm. Dâu tây ngăn ngừa lão hóa và điều trị viêm da nhanh chóng - Ảnh: Internet Trà xanh/Matcha Trà xanh, matcha (bột lá trà xanh) là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên dồi dào giúp phụ nữ duy trì tuổi thanh xuân. Trong loại thảo mộc này có EGCG và một số flavonoid với tác dụng ngăn chặn tác hại từ gốc tự do tối ưu giúp ngăn ngừa sự hình thành của các dấu hiệu lão hóa. Bổ sung trà xanh hoặc matcha thường xuyên còn bảo vệ da trước tác hại từ ánh nắng mặt trời. Trà xanh, matcha ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet Thường xuyên bổ sung những thực phẩm chống lão hóa trên, việc sở hữu nhan sắc tươi trẻ với làn da trắng hồng rạng rỡ thách thức thời gian là điều hoàn toàn có thể.

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