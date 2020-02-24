Kiên trì rửa mặt bằng nước vo gạo hàng ngày, nám hay tàn nhang đều biến mất chỉ sau 1 tuần

Nếu bạn yêu thích chăm sóc da bằng các sản phẩm thiên nhiên thì chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua cách làm đẹp bằng nước vo gạo điều trị nám, tàn nhang này.

Nám, tàn nhang là nỗi khổ của nhiều chị em, tuy nhiên cách làm đẹp bằng nước vo gạo lại có thể chữa trị dứt điểm vấn đề này. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để bỏ túi cho mình những kinh nghiệm quý giá. Nước vo gạo rất tốt trong việc làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet Nước vo gạo có chứa chất gì đặc biệt? Nước vo gạo có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có thể kể đến như: dầu cám gạo, protein, tinh bột, vitamin B... Nước vo gạo tinh chất (phần nước đục nhất khi vo gạo) sử dụng để rửa mặt cực kỳ tốt, chị em nên sử dụng phần nước này để đạt hiệu quả tốt nhất.

Làm đẹp bằng nước vo gạo có những công dụng gì? Từ những thành phần dưỡng chất trên, nước vo gạo có công dụng bảo vệ làn da khỏi tia cực tím và ngăn chặn sự sản sinh của các hắc sắc tố trên da. Ngoài ra, chúng còn phân giải lượng dầu thừa trên da giúp da trắng sáng tự nhiên, trị mụn hiệu quả và đặc biệt là làm mờ nám, tàn nhang. Nước vo gạo có nhiều công dụng đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet Nên rửa mặt bằng nước vo gạo ở thời điểm nào? Thời điểm tốt nhất để làm đẹp bằng nước vo gạo là buổi tối, chị em nên kiên trì rửa mặt trong một tuần để phát huy hiệu quả tối đa.

Cách sử dụng: Bước 1: Lọc lấy phần nước vo gạo tinh chất, chú ý lọc kỹ để loại bỏ các chất cặn gây rát da. Bước 2: Rửa sạch mặt, xông mặt với nước nóng để làm giãn nở lỗ chân lông, sau đó rửa mặt với nước vo gạo. Nên rửa mặt bằng nước vo gạo vào buổi tối - Ảnh minh họa: Internet Bước 3: Sau 5 phút khi mặt đã khô, tiếp tục rửa thêm một lượt nữa với nước vo gạo. Bước 4: Rửa lại bằng nước ấm (để làm sạch nước vo gạo trên mặt), sau đó rửa mặt tiếp với nước lạnh. Làm đẹp bằng nước vo gạo là một phương pháp tự nhiên, an toàn, hiệu quả. Chị em có thể áp dụng hàng ngày để duy trì làn da trắng sáng, căng mịn. Chúc chị em luôn xinh đẹp rạng ngời với cách làm đẹp bằng nước vo gạo này!

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