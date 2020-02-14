'Học lỏm' các mỹ nhân Việt cách dưỡng da, giữ dáng và chống lão hóa từ nguyên liệu tự nhiên có giá 'rẻ bèo'

Những bí quyết dưỡng da, giữ dáng từ nguyên liệu tự nhiên của các mỹ nhân Việt dưới đây rất đáng để tham khảo và áp dụng.

Chỉ với những nguyên liệu tự nhiên quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng để chế biến thành thức uống dưỡng da, giữ dáng vô cùng hiệu quả. Hãy học ngay các bí quyết dưỡng da, giữ dáng từ tự nhiên dưới đây. Bí quyết dưỡng da, giữ dáng từ nguyên liệu tự nhiên Minh Hằng - Sinh tố dứa và cải xoăn Minh Hằng uống sinh tố từ dứa và rau cải xoăn mỗi buổi sáng để thanh lọc cơ thể, cải thiện làn da và duy trì vóc dáng thon gọn - Ảnh: Internet Minh Hằng nổi tiếng với vai trò ca sĩ, diễn viên cùng nhan sắc tươi trẻ, rạng rỡ và vóc dáng săn chắc dù đã hơn 30 tuổi. Ngoài tập luyện đều đặn, giọng ca "Một vòng trái đất" còn có thói quen uống sinh tố dứa và rau cải xoăn mỗi ngày để lưu giữ sắc vóc hoàn hảo.

Cải xoăn được đánh giá là một trong những "siêu thực phẩm" giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa tối ưu. Trong khi đó, dứa chứa lượng lớn vitamin C, beta-carotene hỗ trợ bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, giảm thiểu tích tụ chất béo trong cơ thể. Bảo Anh - Nước nghệ mật ong Nghệ mật ong là thức uống mà nữ ca sĩ Bảo Anh bổ sung mỗi buổi sáng. Đây là một trong những bí quyết giúp cô sở hữu làn da căng mịn, vóc dáng săn chắc - Ảnh: Internet Nghệ và mật ong vốn được ưa chuộng trong việc làm đẹp và chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Theo nghiên cứu, bổ sung đúng liều lượng hai nguyên liệu tự nhiên này giúp ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da từ bên trong cực kỳ hiệu quả. Hợp chất curcumin, chất kháng khuẩn dồi dào trong củ nghệ chính là "thần dược" điều trị và ngăn ngừa mụn, kích ứng da.

Bên cạnh đó, uống nước nghệ mật ong ấm mỗi buổi sáng còn rất tốt cho dạ dày, hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe. Chính vì những tác dụng tuyệt vời trên mà Bảo Anh mỗi buổi sáng đều uống một cốc nước nghệ mật ong ấm trước bữa ăn. Tăng Thanh Hà - Sữa từ hạt Sữa hạt là bí quyết dưỡng da, giữ dáng của mỹ nhân Tăng Thanh Hà - Ảnh: Internet Tận dụng nguồn dưỡng chất tự nhiên dồi dào từ các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, phỉ, mắc ca, đậu nành... Tăng Thanh Hà xay nhuyễn tất cả tạo thành thức uống cực kỳ bổ dưỡng để bổ sung hàng ngày. Theo nghiên cứu, các loại hạt rất giàu chất béo lành mạnh, chất xơ hòa tan, magiê, kali, collagen tự nhiên... cực kỳ cần thiết cho quá trình ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da căng mịn giúp phụ nữ luôn trẻ trung. Hơn nữa, dùng sữa hạt vào buổi sáng còn mang đến tác dụng đốt cháy chất béo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Học ngay các bí quyết dưỡng da, giữ dáng từ tự nhiên của các mỹ nhân Việt trên, chắc chắn, kết quả đạt được sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ.

Bí quyết cho mái tóc mềm mại trong thời tiết nắng nóng Thời tiết nắng nóng có thể gây hại cho mái tóc. Nhưng nếu bạn có biện pháp phòng ngừa thích hợp thì tóc vẫn đẹp và khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-lom-cac-my-nhan-viet-cach-duong-da-giu-dang-va-chong-lao-hoa-tu-nguyen-lieu-tu-nhien-co-gia-re-beo-350930.html