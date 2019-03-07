Chẳng cần son phấn, áp dụng thường xuyên 3 bí quyết này, phụ nữ vẫn xinh đẹp, rạng rỡ dù để mặt mộc

Chính vì vậy mà những phương pháp làm đẹp từ nguyên liệu tự nhiên luôn được ưa chuộng vì tiết kiệm mà vẫn mang đến hiệu quả vượt trội.

Các chuyên gia làm đẹp sẽ nói rằng bạn cần ăn uống lành mạnh, tập thể dục và thường xuyên đi chăm sóc da để sở hữu nhan sắc hoàn hảo. Đây hoàn toàn là những lời khen đúng đắn, tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện để áp dụng.

Dưới đây là 3 bí quyết chăm sóc sắc đẹp tại nhà cực kỳ hiệu quả mà bạn nên áp dụng để sở hữu mặt mộc đẹp không tì vết.

Bột mù tạt và tinh dầu là sự kết hợp hoàn hảo giúp mái tóc chắc khỏe, suôn mượt - Ảnh: Brightside

Mặt nạ bột mù tạt và dầu thực vật

Các chuyên gia làm đẹp khuyên nên đắp mặt nạ chăm sóc tóc ít nhất 3 ngày một lần. Để làm mặt nạ, trộn đều bột mù tạt với dầu thực vật đến khi thu được hỗn hợp đặc sệt. Tiếp đó, thoa đều chúng lên khắp mái tóc đã được làm ẩm, để trong 30 phút thì xả sạch với nước ấm.

Hãy nhớ rằng không thể sử dụng mặt nạ này nếu bạn bị tăng huyết áp, mắc bệnh về tim và mạch máu, vẩy nến, chấn thương, vết cắt và viêm da đầu hay dị ứng với mù tạt, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai.

Nước bạc hà

Thay vì sử dụng dầu dưỡng tóc thông thường, bạn có thể chọn một loại tinh dầu tự nhiên như bạc hà. Chỉ cần thêm 5 giọt tinh dầu bạc hà vào 1 ly nước. Sau khi gội đầu bằng hỗn hợp thu được mỗi tuần 2 lần. Phương pháp này giúp mái tóc chắc khỏe, ngăn ngừa gàu, mẩn ngứa hiệu quả.

Tinh dầu bạc hà cực kỳ tốt cho mái tóc - Ảnh: Brightside

Tinh dầu bạc hà sẽ làm dịu làn da, nuôi dưỡng mái tóc óng ả, suôn mượt. Ngoài ra, nguyên liệu này còn giảm dầu nhờn, điều trị gàu và mẩn ngứa hiệu quả.

2. Cho da mặt

Glycerin, vitamin E đều là nguyên liệu dưỡng da tuyệt vời - Ảnh: Internet

Khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi đi ngủ hãy thoa hỗn hợp glycerin và vitamin E để làm sạch da mặt. Sau khi thoa lên da, hãy mát xa khắp khuôn mặt để tăng hấp thụ chất dinh dưỡng. Thư giãn thêm 10 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

Tuy rất tốt cho da nhưng bạn không nên lưu trữ hỗn hợp này để sử dụng cho làn da. Hơn nữa, đảm bảo rằng bạn mua glycerin chất lượng cao tại nhà thuốc. Để tránh dị ứng, hãy thử nghiệm chúng lên cổ tay trước.

3. Cho lông mi

Lông mi cong dài giúp đôi mắt trông có sức hút hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Lấy ống mascara rỗng, làm sạch cẩn thận bằng cọ, bàn chải. Khi chúng khô, nhỏ vài giọt dầu mầm lúa mì vào. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, hãy vuốt chúng lên lông mi, rửa sạch vào sáng hôm sau. Chăm chỉ sau 1 tuần, đôi mắt của bạn sẽ hút hồn hơn nhờ hàng mi dài và cong vút tự nhiên.

Chỉ cần sở hữu mái tóc suôn mượt, óng ả cùng làn da trắng mịn và đôi mắt thu hút, bạn sẽ trở nên xinh đẹp, nổi bật vô cùng mà chẳng cần trang điểm cầu kì.