Muốn lấy lại vóc dáng thon gọn sau Tết, hãy áp dụng 8 bí quyết cực dễ này, đảm bảo người lười cỡ nào cũng thành công

Làm đẹp cùng chuyên gia 09/02/2019 09:21

Nếu đang mong muốn giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn sau dịp Tết một cách dễ dàng, bạn nên áp dụng các mẹo đơn giản trong chế độ ăn uống từ Brightside.

Không có cách nào giảm cân an toàn hơn việc ăn kiêng và tập luyện, tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để thực hiện các bài tập mỗi ngày. Do đó, áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học là cách lấy lại cân nặng chuẩn vừa dễ dàng vừa tiết kiệm thời gian và công sức.

Dưới đây là những mẹo đơn giản bạn có thể áp dụng vào thực đơn ăn uống hàng ngày để giảm cân sau Tết nhanh chóng.

Bí quyết giảm cân đơn giản

Thức ăn có hương vị dịu nhẹ

Muốn lấy lại vóc dáng thon gọn sau Tết, hãy áp dụng 8 bí quyết cực dễ này, đảm bảo người lười cỡ nào cũng thành công - Ảnh 1

Thức ăn có hương vị dịu nhẹ, thanh đạm được tìm thấy trong nước tương, bông cải xanh, nấm và quả óc chó. Loại mùi vị này có ảnh hưởng nhất định đến các thụ thể của não giúp chúng ta cảm thấy no nhanh hơn. Nếu đang muốn giảm cân, hãy thêm một ít nước tương vào các món ăn nhưng đừng quên kiểm tra liều lượng vì chúng chứa khá nhiều muối - Ảnh: Brightside

Thêm gia vị

Muốn lấy lại vóc dáng thon gọn sau Tết, hãy áp dụng 8 bí quyết cực dễ này, đảm bảo người lười cỡ nào cũng thành công - Ảnh 2

Một số loại gia vị có tác động tích cực đến sự trao đổi chất của cơ thể, chẳng hạn như quế, nghệ, ớt đỏ và gừng. Nếu giảm lượng muối tiêu thụ và thêm một số gia vị vào chế độ ăn uống hàng ngày, bạn có thể tăng cường tốc độ trao đổi chất, thúc đẩy hiệu quả giảm cân - Ảnh: Brightside

Hơn nữa, gia vị có các tính năng hữu ích khác như quế làm giảm lượng đường trong máu, gừng cải thiện làn da và có ảnh hưởng lớn đến hệ tiêu hóa. Trong khi đó, hạt tiêu cải thiện lưu thông máu và giảm giữ nước, củ nghệ làm giảm viêm và cải thiện công việc của túi mật.

Uống nước lạnh

Muốn lấy lại vóc dáng thon gọn sau Tết, hãy áp dụng 8 bí quyết cực dễ này, đảm bảo người lười cỡ nào cũng thành công - Ảnh 3

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hương vị của nước phụ thuộc vào nhiệt độ của nó. Phần lớn mọi người không thích uống nước ấm mà thích uống nước đá. Nếu không mắc các vấn đề về hô hấp, tiêu hóa, hãy uống nước lạnh thường xuyên. Điều này sẽ làm cho cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn nhờ việc tăng nhiệt làm nóng cơ thể. Cụ thể, bạn sẽ mất khoảng 8 - 15 calo nếu uống một ly nước, nhưng con số này sẽ tăng thêm nếu uống nước lạnh - Ảnh: Brightside

Đi bộ ngắn

Muốn lấy lại vóc dáng thon gọn sau Tết, hãy áp dụng 8 bí quyết cực dễ này, đảm bảo người lười cỡ nào cũng thành công - Ảnh 4

Chỉ cần đỗ xe cách nơi làm việc một ít rồi đi bộ mỗi ngày vào sáng và chiều. Hành động này sẽ đốt cháy calo và cải thiện các mạch máu rất hiệu quả. Hãy xem đây là một thói quen hàng ngày và bạn sẽ thấy kết quả hết sức tuyệt vời - Ảnh: Brightside

Đánh lừa đôi mắt

Muốn lấy lại vóc dáng thon gọn sau Tết, hãy áp dụng 8 bí quyết cực dễ này, đảm bảo người lười cỡ nào cũng thành công - Ảnh 5

Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm cân là giảm kích thước khẩu phần ăn của mỗi bữa. Bạn có thể dễ dàng đánh lừa đôi mắt và dạ dày bằng cách cắt các miếng lớn thành nhỏ và đặt chúng trên chiếc đĩa nhỏ - Ảnh: Brightside

Giảm lượng calo với sự trợ giúp của táo 

Muốn lấy lại vóc dáng thon gọn sau Tết, hãy áp dụng 8 bí quyết cực dễ này, đảm bảo người lười cỡ nào cũng thành công - Ảnh 6

Táo, đặc biệt là những quả chua có tác dụng kích thích sản xuất axit dạ dày và tăng cảm giác ngon miệng. Nhưng chúng có một tác dụng đáng kinh ngạc khác là nếu ăn một quả táo trước bữa ăn 15 phút, tổng lượng calo mỗi ngày sẽ giảm 150-200. Lượng chất xơ trong loại quả này cũng rất tốt cho quá trình trao đổi chất - Ảnh: Brightside

Sử dụng các tính năng màu sắc

Muốn lấy lại vóc dáng thon gọn sau Tết, hãy áp dụng 8 bí quyết cực dễ này, đảm bảo người lười cỡ nào cũng thành công - Ảnh 7

Trên thực tế, màu sắc có tác động đến sự thèm ăn của chúng ta, đặc biệt là màu xanh đậm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thức ăn sẽ trông kém ngon hơn khi đặt trên đĩa màu xanh, điều này làm chúng ta ăn ít hơn - Ảnh: Brightside

Ngoài ra, các màu khác cũng có tính năng riêng của chúng, chẳng hạn như màu hồng có thể làm tăng hương vị của món tráng miệng. Đĩa màu trắng được coi là trung tính, màu cam và màu vàng sẽ làm kích thích sự thèm ăn.

Bổ sung vitamin tăng cường trao đổi chất

Muốn lấy lại vóc dáng thon gọn sau Tết, hãy áp dụng 8 bí quyết cực dễ này, đảm bảo người lười cỡ nào cũng thành công - Ảnh 8

Theo nghiên cứu, giảm cân vào mùa hè sẽ mang đến hiệu quả cao hơn. Điều này xảy ra vì vào mùa này, cơ thể chúng ta được cung cấp nhiều vitamin D hơn. Loại dưỡng chất này sẽ làm tăng tốc độ trao đổi chất. Do đó, vào những thời điểm khác trong năm, hãy bổ sung vitamin D bằng cách ăn nhiều cá, bơ, gan cá và trứng để giảm cân nhanh chóng hơn - Ảnh: Brightside

Với những bí quyết ăn uống cực kỳ đơn giản trên, bạn sẽ giảm cân hết sức dễ dàng và nhanh chóng mà không hề làm tổn hại sức khỏe, cũng như không phải tốn quá nhiều thời gian, công sức. 

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