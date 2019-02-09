Muốn lấy lại vóc dáng thon gọn sau Tết, hãy áp dụng 8 bí quyết cực dễ này, đảm bảo người lười cỡ nào cũng thành công

Không có cách nào giảm cân an toàn hơn việc ăn kiêng và tập luyện, tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để thực hiện các bài tập mỗi ngày. Do đó, áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học là cách lấy lại cân nặng chuẩn vừa dễ dàng vừa tiết kiệm thời gian và công sức.
Dưới đây là những mẹo đơn giản bạn có thể áp dụng vào thực đơn ăn uống hàng ngày để giảm cân sau Tết nhanh chóng.
Bí quyết giảm cân đơn giản
Thức ăn có hương vị dịu nhẹ
Thêm gia vị
Hơn nữa, gia vị có các tính năng hữu ích khác như quế làm giảm lượng đường trong máu, gừng cải thiện làn da và có ảnh hưởng lớn đến hệ tiêu hóa. Trong khi đó, hạt tiêu cải thiện lưu thông máu và giảm giữ nước, củ nghệ làm giảm viêm và cải thiện công việc của túi mật.
Uống nước lạnh
Đi bộ ngắn
Đánh lừa đôi mắt
Giảm lượng calo với sự trợ giúp của táo
Sử dụng các tính năng màu sắc
Ngoài ra, các màu khác cũng có tính năng riêng của chúng, chẳng hạn như màu hồng có thể làm tăng hương vị của món tráng miệng. Đĩa màu trắng được coi là trung tính, màu cam và màu vàng sẽ làm kích thích sự thèm ăn.
Bổ sung vitamin tăng cường trao đổi chất
Với những bí quyết ăn uống cực kỳ đơn giản trên, bạn sẽ giảm cân hết sức dễ dàng và nhanh chóng mà không hề làm tổn hại sức khỏe, cũng như không phải tốn quá nhiều thời gian, công sức.