Muốn lấy lại vóc dáng thon gọn sau Tết, hãy áp dụng 8 bí quyết cực dễ này, đảm bảo người lười cỡ nào cũng thành công

Không có cách nào giảm cân an toàn hơn việc ăn kiêng và tập luyện, tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để thực hiện các bài tập mỗi ngày. Do đó, áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học là cách lấy lại cân nặng chuẩn vừa dễ dàng vừa tiết kiệm thời gian và công sức.

Dưới đây là những mẹo đơn giản bạn có thể áp dụng vào thực đơn ăn uống hàng ngày để giảm cân sau Tết nhanh chóng.