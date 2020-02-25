5 'lời khuyên vàng' giúp phụ nữ 40 tuổi ngăn ngừa lão hóa, trẻ đẹp thách thức thời gian

Theo nghiên cứu, thực hiện tẩy tế bào chết thường xuyên 3 lần mỗi tuần rất tốt cho da, đặc biệt là mang đến hiệu quả ngăn ngừa lão hóa vượt trội.

Trên thực tế, phái đẹp nên áp dụng các phương pháp ngăn ngừa lão hóa từ những năm 20 - 25 tuổi để đạt hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên, phụ nữ đang ở độ tuổi 40 vẫn có thể đạt được mong muốn duy trì nhan sắc tươi trẻ nếu thực hiện theo 5 lời khuyên sau đây.

Theo các chuyên gia, phụ nữ nên thực hiện tẩy tế bào chết vào buổi sáng vì ban đêm là thời điểm chuyển hóa, đào thải độc tố mạnh mẽ nhất.

Khi tế bào hư tổn được loại bỏ kịp thời, tế bào mới có đủ điều kiện để sản sinh giúp làn da luôn mịn màng, tươi tắn và trắng hồng rạng rỡ.

Tẩy tế bào chết định kỳ 3 lần mỗi tuần là phương pháp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Mát xa mỗi ngày

Mát xa khuôn mặt mỗi ngày là thói quen làm đẹp giúp ngăn ngừa lão hóa tối ưu mà phụ nữ Nhật Bản luôn áp dụng. Phương pháp này làm tăng tuần hoàn máu, tăng cường đưa dưỡng chất đến nuôi dưỡng tế bào giúp làn da căng mịn, hồng hào tràn đầy sức sống.

Mát xa thường xuyên sẽ ngăn ngừa mỡ thừa tích tụ, hạn chế hình thành nếp nhăn trên khuôn mặt.

Mát xa khuôn mặt mỗi ngày giúp ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da căng mịn - Ảnh: Internet

Hai thành phần quan trọng nhất là chất chống oxy hóa và SPF

Để hỗ trợ làn da chống lại các dấu hiệu của tuổi tác, phụ nữ trung niên cần chăm chỉ cung cấp, bổ sung các chất chống oxy hóa như: Vitamin C, Vitamin E, Retinol... mỗi ngày thông qua nguồn thực phẩm và mỹ phẩm làm đẹp.

Các chất chống oxy hóa sẽ ngăn chặn sản sinh gốc tự do, hạn chế tối đa quá trình lão hóa da.

Trong khi đó, SPF là chỉ số chống nắng có trong các sản phẩm kem chống nắng mang đến hiệu quả cao trong việc bảo vệ làn da khỏi tia UV. Mà tia UV là nguyên nhân gây nên nám sạm, tàn nhang, đồi mồi...

Chất chống oxy hóa và SPF là 2 thành phần cần cung cấp mỗi ngày để ngăn ngừa lão hóa cho phụ nữ 40 tuổi - Ảnh: Internet

Thường xuyên dưỡng da bằng tinh dầu

Độ ẩm hết sức cần thiết để làn da chống lại lão hóa, ngăn ngừa khô ráp và hạn chế xuất hiện nếp nhăn. Do đó, mỗi tối, phụ nữ nên chăm chỉ dưỡng da bằng tinh dầu tự nhiên để cung cấp độ ẩm. Không những thế, nhiều loại tinh dầu như dầu trà tràm, dầu trà, dầu ô liu, dầu oải hương... có hàm lượng chất chống oxy hóa cực kỳ cao.

Tinh dầu là nguyên liệu tự nhiên góp phần ngăn ngừa lão hóa da hữu hiệu - Ảnh: Internet

Bắt đầu ngăn ngừa lão hóa ngay lập tức

Không nhất thiết phải đợi đến năm 40 tuổi mới bắt đầu áp dụng các phương pháp ngăn ngừa lão hóa mà ngay từ bây giờ, bạn nên biết cách chăm sóc sắc đẹp của chính mình. Ngoài việc sử dụng mỹ phẩm, phụ nữ nên duy trì những thói quen sinh hoạt lành mạnh, thay đổi chế độ ăn uống để đẩy lùi dấu hiệu của tuổi tác một cách toàn diện.

Nên áp dụng các phương pháp ngăn ngừa lão hóa càng sớm càng tốt - Ảnh: Internet

Hãy bắt đầu hành trình chống lại các dấu hiệu của tuổi tác bằng các phương pháp ngăn ngừa lão hóa trên, bạn sẽ trông trẻ trung và tươi tắn hơn rất nhiều.