U30 da vẫn căng mướt như em bé, không một dấu hiệu lão hóa nhờ bí quyết cực đơn giản mỗi tối

Chăm sóc da 23/02/2020 05:30

Không cần tốn kém chi phí cho các sản phẩm skincare đắt đỏ, bạn vẫn sở hữu làn da căng mịn như em bé nhờ cách massage da mặt cực đơn giản này.

Bắt đầu từ tuổi 25, làn da của chị em dần xuất hiện những dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim, da chảy xệ… Nếu không chăm sóc đúng cách, quá trình lão hóa sẽ diễn ra ngày một nhanh chóng và làn da ngày càng “xuống cấp”.

Để trẻ hóa làn da, bạn hãy học theo beauty blogger Olga cách massage da mặt mỗi tối với dầu tẩy trang để tăng độ đàn hồi cho da. Phương pháp này vừa đơn giản vừa hiệu quả lại chẳng cần phải đầu tư chi phí cho các loại mỹ phẩm hay đến spa mỗi tuần.

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Ở tuổi 30, Olga luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ với làn da không tì vết của mình – Ảnh: Internet

Hướng dẫn thực hiện massage da mặt với dầu tẩy trang:

Trước khi thực hiện massage, bạn đổ dầu tẩy trang ra lòng bàn tay, làm nóng rồi thoa đều lên mặt.

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Bước 1: Bạn để tay như hình minh họa, dùng lực của các ngón tay miết ngược theo chiều xương hàm. Động tác này có tác dụng nâng cơ mặt, giảm tình trạng da chảy xệ do lão hóa. Lặp lại động tác này khoảng 8 lần – Ảnh: Internet

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Bước 2: Dùng đầu ngón tay miết từ trán xuống dọc hai bên cổ, vừa miết vừa ấn nhẹ để kích thích các huyệt trên da. Động tác này có khả năng cải thiện tuần hoàn máu dưới da giúp da hồng hào và tăng độ đàn hồi cho da – Ảnh: Internet

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Bước 3: Dùng 2 ngón tay miết từ cằm lên thái dương để kéo căng phần da chảy xệ - Ảnh: Internet

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Bước 4: Dùng ngón áp út với lực nhẹ để mát xa vùng da quanh mắt để làm giảm và ngăn ngừa nếp nhăn, đồng thời cải thiện tình trạng bọng mắt, quầng thâm. Tránh miết tay quá mạnh sẽ gây phản tác dụng, tốt nhất nên mát xa theo chuyển động tròn – Ảnh: Internet

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Bước 5: Dùng 3 ngón tay nhẹ nhàng kéo căng phần trán ra hai bên thái dương để giảm nếp nhăn và tăng độ đàn hồi cho khu vực này – Ảnh: Internet

Sau khi thực hiện xong các bước massage này, Olga dùng nước để nhũ hóa lớp dầu tẩy trang trên da. Cuối cùng là rửa lại bằng sữa rửa mặt.

Có thể thấy, bí quyết làm đẹp da của Olga chỉ nằm ở bước tẩy trang bằng dầu một cách kỹ lưỡng và mát xa thư giãn cho làn da. Kiên trì thực hiện mỗi tối, bạn sẽ thấy làn da được cải thiện đáng kể. Các nếp nhăn quanh miệng, đuôi mắt được xóa mờ, làn da cũng trắng hồng mịn màng hơn trước rất nhiều.

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Nếu sớm từ bỏ được những thói quen chăm sóc da sai lầm này, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng không tì vết.

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