U30 da vẫn căng mướt như em bé, không một dấu hiệu lão hóa nhờ bí quyết cực đơn giản mỗi tối

Bắt đầu từ tuổi 25, làn da của chị em dần xuất hiện những dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim, da chảy xệ… Nếu không chăm sóc đúng cách, quá trình lão hóa sẽ diễn ra ngày một nhanh chóng và làn da ngày càng “xuống cấp”.

Để trẻ hóa làn da, bạn hãy học theo beauty blogger Olga cách massage da mặt mỗi tối với dầu tẩy trang để tăng độ đàn hồi cho da. Phương pháp này vừa đơn giản vừa hiệu quả lại chẳng cần phải đầu tư chi phí cho các loại mỹ phẩm hay đến spa mỗi tuần.