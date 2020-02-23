U30 da vẫn căng mướt như em bé, không một dấu hiệu lão hóa nhờ bí quyết cực đơn giản mỗi tối

Không cần tốn kém chi phí cho các sản phẩm skincare đắt đỏ, bạn vẫn sở hữu làn da căng mịn như em bé nhờ cách massage da mặt cực đơn giản này.
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Bắt đầu từ tuổi 25, làn da của chị em dần xuất hiện những dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim, da chảy xệ… Nếu không chăm sóc đúng cách, quá trình lão hóa sẽ diễn ra ngày một nhanh chóng và làn da ngày càng “xuống cấp”.
Để trẻ hóa làn da, bạn hãy học theo beauty blogger Olga cách massage da mặt mỗi tối với dầu tẩy trang để tăng độ đàn hồi cho da. Phương pháp này vừa đơn giản vừa hiệu quả lại chẳng cần phải đầu tư chi phí cho các loại mỹ phẩm hay đến spa mỗi tuần.
Hướng dẫn thực hiện massage da mặt với dầu tẩy trang:
Trước khi thực hiện massage, bạn đổ dầu tẩy trang ra lòng bàn tay, làm nóng rồi thoa đều lên mặt.
Sau khi thực hiện xong các bước massage này, Olga dùng nước để nhũ hóa lớp dầu tẩy trang trên da. Cuối cùng là rửa lại bằng sữa rửa mặt.
Có thể thấy, bí quyết làm đẹp da của Olga chỉ nằm ở bước tẩy trang bằng dầu một cách kỹ lưỡng và mát xa thư giãn cho làn da. Kiên trì thực hiện mỗi tối, bạn sẽ thấy làn da được cải thiện đáng kể. Các nếp nhăn quanh miệng, đuôi mắt được xóa mờ, làn da cũng trắng hồng mịn màng hơn trước rất nhiều.