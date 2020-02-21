Gái Hàn chỉ ra thói quen rửa mặt sai lầm đang tàn phá làn da của phụ nữ Việt, chẳng trách da mặt ngày càng sần sùi

Chăm sóc da 21/02/2020 05:30

Dưới đây là thói quen rửa mặt sai cách mà đa phần phụ nữ Việt đều mắc phải khiến làn da sần sùi, kém sắc.

Theo lời khuyên từ nhiều chuyên gia làm đẹp Hàn Quốc, nếu đang mắc phải thói quen rửa mặt sai cách này, bạn nên loại bỏ ngay để không làm tổn hại làn da thêm nữa.

Hầu hết phụ nữ Hàn Quốc đều sở hữu làn da chuẩn "thủy tinh" căng mướt, trắng mịn và không tì vết. Để có được điều này, họ phải dành rất nhiều thời gian để chăm sóc da và kỹ lưỡng trong quá trình làm đẹp tại nhà, từ những bước nhỏ nhặt nhất. 

Thói quen rửa mặt sai lầm đa phần phụ nữ mắc phải

Mỗi ngày, đều đặn vào mỗi buổi sáng sau khi thức giấc và trước khi đi ngủ mỗi tối, phụ nữ Hàn Quốc luôn áp dụng bước làm sạch kép. Đầu tiên, họ tẩy trang bằng dung dịch chứa tinh dầu, sau đó là đến bước sử dụng sữa rửa mặt. Một thói quen trong quá trình rửa mặt mà phụ nữ Hàn Quốc luôn duy trì là để da mặt khô tự nhiên, trong khi, đa số phái đẹp Việt lại dùng khăn để lau khô khuôn mặt. 

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Sau khi rửa mặt, bạn nên để da khô tự nhiên - Ảnh: Internet

Chính sự khác biệt trong quá trình làm đẹp này đã khiến làn da chịu nhiều tổn thương. Vì, không phải ai cũng có thói quen thay mới khăn mặt hoặc giặt sạch chúng mỗi ngày. Điều này khiến vi khuẩn, bụi bẩn có nguy cơ lây lan từ khăn lên mặt, từ đó tạo điều kiện để mụn hình thành.

Ngoài ra, một số người thường dùng các loại xà phòng, bột giặt, nước xả vải thông thường để làm sạch khăn mặt. Điều này tiềm ẩn khá nhiều nguy hại đối với làn da. Những sản phẩm này có rất nhiều cồn, chất tẩy, hương liệu... cực kỳ độc hại với da.

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Để bảo vệ làn da luôn khỏe đẹp, bạn nên tránh các thói quen rửa mặt sai cách, chẳng hạn như dùng khăn để lau mặt - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trước khi rửa mặt, bạn nên làm sạch đôi tay để loại sạch vi khuẩn, bụi bẩn gây hại. Đồng thời, chọn lựa sữa rửa mặt phù hợp để tránh gây kích ứng. 

Sau khi làm sạch, hãy để làn da khô tự nhiên rồi sử dụng thêm toner, lotion, kem dưỡng ẩm lần lượt theo thứ tự để cân bằng lại độ ẩm tự nhiên giúp da luôn mềm mại, mịn màng.

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Sử dụng toner, lotion, kem dưỡng ẩm sau khi rửa mặt để da luôn mềm mại, mịn màng - Ảnh: Internet

Tránh xa thói quen rửa mặt sai cách trên, bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng không tì vết như phụ nữ Hàn Quốc.

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