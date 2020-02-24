Muốn làn da khỏe đẹp, trắng hồng không tì vết, hãy loại bỏ ngay 3 thói quen tai hại này

Byrdie vừa chia sẻ 3 thói quen làm đẹp mà đa số phụ nữ vẫn thực hiện mỗi ngày vô tình khiến làn da trở nên xuống cấp.

Có nhiều thói quen làm đẹp được đa số mọi người tin tưởng và thực hiện mỗi ngày mà không hề hay biết chúng cực kỳ có hại cho làn da. Hãy theo dõi bài viết sau đây, nếu đang mắc phải những lỗi chăm sóc da này, hãy loại bỏ ngay lập tức. Những thói quen làm đẹp sai lầm Chỉ thoa kem chống nắng khi trời nắng Đa số phụ nữ đều lầm tưởng, chỉ cần thoa kem chống nắng khi trời nắng gắt hoặc chỉ khi nào ra khỏi nhà. Đây là thói quen làm đẹp cực kỳ sai lầm khiến quá trình lão hóa ngày càng tăng nhanh.

Thay vào đó, dù thời tiết như thế nào, bạn luôn phải sử dụng các loại mỹ phẩm bảo vệ làn da trước ánh nắng mỗi buổi sáng. Ngăn ngừa tác động từ tia UV, ánh nắng mặt trời sẽ giúp bảo vệ da khỏi lão hóa, mụn, nếp nhăn, tiết nhiều dầu nhờn... Để bảo vệ làn da một cách tốt nhất, hãy duy trì thói quen thoa kem chống nắng mỗi ngày - Ảnh: Internet Dùng sữa rửa mặt theo sở thích Một số người chỉ lựa chọn mỹ phẩm, kem dưỡng phù hợp với loại da còn sữa rửa mặt lại sử dụng theo sở thích. Trên thực tế, để da luôn khỏe đẹp, bạn cần chọn sản phẩm làm sạch phù hợp với làn da. Điều này sẽ ngăn ngừa tối đa tình trạng kích ứng.

Làn da nhạy cảm cần sữa rửa mặt dịu nhẹ, không cồn và không tạo bọt. Trong khi đó, làn da khô lại cần các sản phẩm làm sạch chứa tinh chất dầu dưỡng ẩm. Thói quen dùng sữa rửa mặt không phù hợp với da sẽ gây kích ứng, nổi mụn - Ảnh: Internet Lơ là việc tẩy trang Phần đông phụ nữ đều có suy nghĩ tẩy trang chỉ cần thiết khi make up. Đây là quan niệm vô cùng sai lầm đang khiến làn da tổn thương nghiêm trọng. Dù không trang điểm, việc chỉ làm sạch bằng sữa rửa mặt không thể loại bỏ hoàn toàn cặn bã, bụi bẩn, kem chống nắng trong lỗ chân lông. Do đó, bạn cần phải tẩy trang, sau đó, dùng đến các loại sữa làm sạch mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Dù có make up hay không, bạn cũng nên tẩy trang mỗi ngày để làn da luôn khỏe đẹp - Ảnh: Internet Nếu đang mắc phải 3 thói quen làm đẹp tai hại này mỗi ngày, bạn nên tránh xa chúng để bảo vệ, duy trì nhan sắc tươi tắn cùng làn da trắng mịn.

Đây chính là cách ngăn ngừa lão hóa của hội mỹ nhân châu Á, hèn gì cô nào cô nấy U30 mà cứ như thiếu nữ Để giữ được làn da mịn màng không tì vết, những ngôi sao châu Á luôn có những bí quyết ngăn ngừa lão hóa riêng mà ai cũng có thể học hỏi.

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