Dùng kem dưỡng tiền triệu mà mắc 3 lỗi sơ đẳng này thì da mặt lúc nào cũng đầy mụn, thâm xỉn

Việc mắc phải những thói quen chăm sóc da sai lầm dễ khiến da xuống cấp, thâm sạm và nổi đầy mụn.

Trên thực tế, sử dụng mỹ phẩm dù đắt tiền hay bình dân đều có thể mang đến hiệu quả dưỡng da tốt nếu bạn chăm sóc đúng cách. Ngược lại, cứ duy trì các thói quen chăm sóc da sai lầm, nhan sắc sẽ ngày càng xuống cấp. Chọn mỹ phẩm không phù hợp với làn da Nhiều người thường chọn lựa mỹ phẩm dựa trên thương hiệu, giá tiền hoặc lời khuyên mà không hề quan tâm đến đặc tính da của chính mình. Trên thực tế, không cần kem dưỡng quá đắt tiền, chỉ cần chúng chứa các thành phần phù hợp với da, bạn vẫn sẽ đạt được hiệu quả tuyệt đối.

Điển hình, với da dầu, bạn nên chọn các sản phẩm dưỡng có chất kem mỏng nhẹ và dễ thẩm thấu. Điều này hạn chế bít tắc lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn hiệu quả. Trong khi đó, làn da khô lại cần sản phẩm dưỡng giàu tinh chất ẩm, kết cấu đặc hơn. Không cần chọn các loại mỹ phẩm đắt tiền, bạn chỉ nên chọn các sản phẩm phù hợp với làn da - Ảnh: Internet Không thử kem dưỡng trước Đối với người sở hữu làn da nhạy cảm, việc thử nghiệm mỹ phẩm, kem dưỡng trước khi sử dụng cho da mặt là điều cực kỳ cần thiết. Nhiều trường hợp, trong mỹ phẩm có thể chứa một số chất có thể gây dị ứng.

Do đó, để tránh tuyệt đối việc xuất hiện khuyết điểm trên da, bạn nên thoa thử nghiệm mỹ phẩm lên tay trước. Để hạn chế dị ứng, mụn viêm, bạn nên thử mỹ phẩm trước khi sử dụng trên da mặt - Ảnh: Internet Không vệ sinh tay trước khi thoa kem Đây là thói quen mà hầu như mọi phụ nữ đều mắc phải, điều này làm lây lan vi khuẩn, tác nhân gây hại khiến da nổi mụn, kích ứng. Chính vì vậy, nên vệ sinh tay thật kỹ trước khi thoa bất cứ loại mỹ phẩm nào lên khuôn mặt. Ngoài ra, vào buổi tối, trước khi bắt đầu các quy trình làm đẹp, hãy đảm bảo đã tẩy trang và rửa mặt kỹ lưỡng. Dùng tay bẩn thoa mỹ phẩm khiến da dễ nổi mụn, kích ứng, viêm mẩn ngứa - Ảnh: Internet Chú ý tránh xa 3 thói quen chăm sóc da sai lầm trên, bạn sẽ ngăn ngừa được mụn, thâm sạm, lão hóa xuất hiện.

Chăm chỉ ăn 5 thực phẩm này mỗi ngày, phụ nữ không chỉ sở hữu làn da trắng hồng mà còn trẻ lâu Có chế độ dinh dưỡng khoa học với những thực phẩm chống lão hóa dưới đây, phụ nữ sẽ sở hữu làn da hồng hào, tươi trẻ thách thức tuổi tác.

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