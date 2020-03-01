Mỹ nhân nhà BLACKPINK sở hữu làn da không tì vết là nhờ tuân thủ những nguyên tắc cơ bản này, ai cũng có thể áp dụng

Chăm sóc da 01/03/2020 05:35

Bí quyết dưỡng da mịn màng không tì vết của các cô gái BLACKPINK không hề phức tạp như bạn nghĩ mà trái lại vô cùng đơn giản.

Chắc hẳn không ít người tò mò về bí quyết dưỡng da của các ngôi sao xứ Hàn, đặc biệt là những cô gái nhà YG – BLACKPINK. Để sở hữu làn da trắng hồng không tì vết khiến ai nấy đều phải ghen tỵ, các cô nàng “Hắc Hường” đã phải chăm da khá kỹ lưỡng và tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản sau:

Uống đủ nước mỗi ngày

Đây là nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất giúp da luôn khỏe mạnh. Bên cạnh việc skincare đúng cách, uống đủ nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm cho làn da là vô cùng cần thiết.

“Cây hút fan” Jennie có thói quen bắt đầu một ngày mới bằng một cốc nước để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, vừa hỗ trợ giảm cân, vừa làm đẹp da. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung thêm các loại nước ép rau củ hoặc hoa quả tươi vào thực đơn mỗi ngày để cung cấp thêm vitamin cho làn da.

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Jennie rất chăm chỉ uống nhiều nước - Ảnh: Internet

Bổ sung collagen vào chế độ ăn uống

Bắt đầu từ tuổi 25, làn da sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa. Các quá trình tổng hợp và sản sinh collagen sẽ dần chậm lại khiến da dần mất đi độ đàn hồi, săn chắc. Chính vì vậy, việc bổ sung các thực phẩm giàu collagen vào thực đơn hàng ngày là vô cùng quan trọng để da luôn căng bóng, khỏe mạnh.

Có thể bạn không biết, khẩu phần ăn hàng ngày của Rosé thường có món súp gà collagen để giúp phục hồi làn da. Bạn cũng nên bổ sung thêm vitamin C giúp đẩy nhanh quá trình sản sinh collagen hiệu quả.

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Rosé rất chú trọng việc bổ sung collagen - Ảnh: Internet

Làm sạch và tẩy da chết

Đối với Rosé, dù lịch trình có bận rộn đến mấy thì việc làm sạch và tẩy da chết cho cả mặt lẫn môi đều không thể bỏ qua. Đây cũng là bước vô cùng quan trọng trong quy trình chăm sóc da. Nếu da không được làm sạch đúng cách sẽ dễ bị bít tắc lỗ chân lông, gây mụn và kém mịn màng.

Dưỡng ẩm và massage da

Không chỉ dưỡng ẩm cho da mặt, các cô nàng BLACKPINK còn rất chú trọng cho cả phần cổ. Đặc biệt, sau khi dưỡng ẩm da, họ còn dành thời gian để massage để dưỡng chất thẩm thấu và giúp da tăng độ đàn hồi. Theo các chuyên gia, quá trình massage còn giúp kích thích quá trình sản sinh collagen nên đừng bỏ qua nhé!

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Cách làm đẹp da của các cô nàng BLACKPINK không quá khó nhằn đúng không nào! - Ảnh: Internet

Trên đây là những nguyên tắc cơ bản trong quy trình chăm sóc da mà bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay.

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