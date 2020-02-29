Từ bỏ ngay những thói quen này, nách thâm đen cũng sẽ trắng mướt như Ngọc Trinh

Chăm sóc da 29/02/2020 12:30

Nguyên nhân khiến nách thâm đen là do những thói quen sai lầm trong sinh hoạt hàng ngày mà nhiều chị em vô tình mắc phải.

Phần nách thâm đen không được trắng hồng, mịn màng khiến hội chị em tự ti khi diện những bộ trang phục gợi cảm hay áo hai dây mát mẻ. Để khắc phục tình trạng này, bạn thường xuyên sử dụng những sản phẩm giúp làm trắng da nhưng không mấy hiệu quả.

Thế nhưng bạn có biết, nguyên nhân khiến nách thâm đen có thể đến từ những thói quen sai lầm hàng ngày mà bạn vô tình mắc phải.

Dùng lăn khử mùi

Đối với những cô nàng có mùi dưới cánh tay thì lăn khử mùi dường như là “vật bất ly thân” của họ. Nhiều chị em sử dụng lăn khử mùi như một phương pháp giúp giảm tiết mồ hôi, đồng thời giúp vùng da dưới cánh tay luôn khô thoáng. Tuy nhiên, những sản phẩm này thường chứa hóa chất tạo mùi thơm, nên da nhạy cảm dễ bị kích ứng, ngày càng thâm sạm hơn.

Thay vì lạm dụng lăn khử mùi, bạn có thể dùng các thực phẩm thiên nhiên như muối, chanh hay baking soda để khử mùi hôi nách.

nguyen nhân khien nach tham den 1
Nên hạn chế dùng lăn khử mùi - Ảnh minh họa: Internet

Không tẩy tế bào chết cho da

Tương tự như da mặt, vùng da dưới cánh tay cũng cần phải tẩy tế bào chết thường xuyên để loại đi lớp da chết. Bởi lẽ, nếu chỉ làm sạch bằng nước thì sẽ không thể nào giúp da tái tạo những tế bào mới. Về lâu dài, lỗ chân lông bít tắc tạo nên một lớp mô dày, khiến da vùng dưới cánh tay ngày càng sần sùi, thâm đen xấu xí.

Nhổ/cạo lông nách

Đây là thói quen sai lầm mà nhiều cô gái mắc phải. Thay vì đi triệt lông thì việc nhổ hay cạo lông nách tại nhà được ưa chuộng hơn cả. Thế nhưng, phương pháp này về lâu dài sẽ làm lỗ chân lông giãn nở, da tổn thương, thâm sần. Thậm chí còn dẫn đến trường hợp lông mọc ngược gây ngứa ngáy, khó chịu.

nguyen nhân khien nach tham den 2
Thường xuyên nhổ lông nách sẽ khiến vùng da này bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Mặc áo quá chật

Mặc đồ ôm sát sẽ giúp chị em khoe được vóc dáng thon gọn nhưng nếu chất liệu quá cứng hoặc không thấm hút mồ hôi, phần da nách sẽ dễ bị tổn thương làm tăng hắc sắc tố dưới da. Đặc biệt, trong thời tiết nóng bức, bạn nên ưu tiên lựa chọn trang phục thoải mái với chất liệu thoáng mát.

Da ở vùng nách khá nhạy cảm và dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố. Chính vì vậy, để khu vực này luôn trắng hồng, mịn màng, bạn cần chăm sóc kỹ lưỡng và hạn chế mắc phải những thói quen sai lầm trên.

nguyen nhân khien nach tham den 3
Từ bỏ những thói quen trên, vùng da dưới cánh tay của bạn sẽ hoàn hảo hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp như dưa leo, cà chua, mật ong, sữa chua… để làm mềm vùng da dưới cánh tay.

Dùng kem dưỡng tiền triệu mà mắc 3 lỗi sơ đẳng này thì da mặt lúc nào cũng đầy mụn, thâm xỉn

Dùng kem dưỡng tiền triệu mà mắc 3 lỗi sơ đẳng này thì da mặt lúc nào cũng đầy mụn, thâm xỉn

Việc mắc phải những thói quen chăm sóc da sai lầm dễ khiến da xuống cấp, thâm sạm và nổi đầy mụn.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết dưỡng da dưỡng trắng da cách bảo vệ da

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 0 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi