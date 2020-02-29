Từ bỏ ngay những thói quen này, nách thâm đen cũng sẽ trắng mướt như Ngọc Trinh

Thế nhưng bạn có biết, nguyên nhân khiến nách thâm đen có thể đến từ những thói quen sai lầm hàng ngày mà bạn vô tình mắc phải.

Phần nách thâm đen không được trắng hồng, mịn màng khiến hội chị em tự ti khi diện những bộ trang phục gợi cảm hay áo hai dây mát mẻ. Để khắc phục tình trạng này, bạn thường xuyên sử dụng những sản phẩm giúp làm trắng da nhưng không mấy hiệu quả.

Đối với những cô nàng có mùi dưới cánh tay thì lăn khử mùi dường như là “vật bất ly thân” của họ. Nhiều chị em sử dụng lăn khử mùi như một phương pháp giúp giảm tiết mồ hôi, đồng thời giúp vùng da dưới cánh tay luôn khô thoáng. Tuy nhiên, những sản phẩm này thường chứa hóa chất tạo mùi thơm, nên da nhạy cảm dễ bị kích ứng, ngày càng thâm sạm hơn.

Thay vì lạm dụng lăn khử mùi, bạn có thể dùng các thực phẩm thiên nhiên như muối, chanh hay baking soda để khử mùi hôi nách.

Nên hạn chế dùng lăn khử mùi - Ảnh minh họa: Internet

Không tẩy tế bào chết cho da

Tương tự như da mặt, vùng da dưới cánh tay cũng cần phải tẩy tế bào chết thường xuyên để loại đi lớp da chết. Bởi lẽ, nếu chỉ làm sạch bằng nước thì sẽ không thể nào giúp da tái tạo những tế bào mới. Về lâu dài, lỗ chân lông bít tắc tạo nên một lớp mô dày, khiến da vùng dưới cánh tay ngày càng sần sùi, thâm đen xấu xí.

Nhổ/cạo lông nách

Đây là thói quen sai lầm mà nhiều cô gái mắc phải. Thay vì đi triệt lông thì việc nhổ hay cạo lông nách tại nhà được ưa chuộng hơn cả. Thế nhưng, phương pháp này về lâu dài sẽ làm lỗ chân lông giãn nở, da tổn thương, thâm sần. Thậm chí còn dẫn đến trường hợp lông mọc ngược gây ngứa ngáy, khó chịu.

Thường xuyên nhổ lông nách sẽ khiến vùng da này bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Mặc áo quá chật

Mặc đồ ôm sát sẽ giúp chị em khoe được vóc dáng thon gọn nhưng nếu chất liệu quá cứng hoặc không thấm hút mồ hôi, phần da nách sẽ dễ bị tổn thương làm tăng hắc sắc tố dưới da. Đặc biệt, trong thời tiết nóng bức, bạn nên ưu tiên lựa chọn trang phục thoải mái với chất liệu thoáng mát.

Da ở vùng nách khá nhạy cảm và dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố. Chính vì vậy, để khu vực này luôn trắng hồng, mịn màng, bạn cần chăm sóc kỹ lưỡng và hạn chế mắc phải những thói quen sai lầm trên.

Từ bỏ những thói quen trên, vùng da dưới cánh tay của bạn sẽ hoàn hảo hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp như dưa leo, cà chua, mật ong, sữa chua… để làm mềm vùng da dưới cánh tay.