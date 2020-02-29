Bác sĩ da liễu hướng dẫn quy trình chống lão hóa cho từng độ tuổi giúp U50 trẻ trung như gái đôi mươi

Chăm sóc da 29/02/2020 09:44

Để đẩy lùi các dấu hiệu của tuổi tác một cách hiệu quả nhất, hãy học ngay quy trình chống lão hóa cho từng độ tuổi sau đây từ bác sĩ da liễu.

Mỗi độ tuổi nhất định, cấu trúc làn da sẽ có những thay đổi đáng kể. Bước sang tuổi 25, lượng collagen và estrogen mà cơ thể tổng hợp sẽ giảm dần khiến da bắt đầu bước vào quá trình lão hóa. Đến năm 30, nếu không có những biện pháp, quy trình chống lão hóa phù hợp, làn da sẽ xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ. 

Mới đây, bác sĩ da liễu nổi tiếng Jessica Wu đã chia sẻ về quy trình chống lão hóa cho từng độ tuổi cực kỳ hữu ích cho phụ nữ trên Huda Beauty.

Độ tuổi 20: Hãy bắt đầu với retinol và vitamin C

Jessica Wu khẳng định: "Khi bước sang tuổi 20, bạn nên bắt đầu học cách sử dụng vitamin C và retinol. Những sản phẩm này sẽ giúp cho quá trình sản sinh collagen trở nên ổn định, cân bằng và mạnh mẽ hơn. Nhờ đó, hạn chế việc lão hóa đến quá sớm".

Bên cạnh đó, vị bác sĩ này cũng khuyên mọi người nên tích hợp tinh dầu tràm trà và lưu huỳnh vào các sản phẩm làm đẹp vì chúng có tác dụng kháng viêm, điều trị mụn hữu hiệu.

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Khi vào khoảng 20 tuổi, bạn nên sử dụng vitamin C và retinol để chống lão hóa - Ảnh: Internet

Độ tuổi 30: "Tăng tốc" trên con đường chống lão hóa

Bước vào độ tuổi 30, quá trình sản xuất collagen và tự phục hồi của làn da sẽ giảm đi đáng kể, thậm chí với nhiều người, nếp nhăn đã xuất hiện ở quanh khóe mắt và miệng. Chính vì vậy mà ở thời điểm này, phụ nữ nên tăng cường chăm sóc làn da của mình với những sản phẩm chứa chất chống oxy hóa. 

Bác sĩ Jessica khuyên: "Phụ nữ ở tuổi này nên chú ý đến các dưỡng chất như: Vitamin C, vitamin E, axit ferulic, axit hyaluronic và collagen". 

Bên cạnh đó, chú ý vào chế độ sinh hoạt và ăn uống sao cho thật khoa học. Tránh xa các thực phẩm nhiều đường, chất béo động vật và tinh bột, đồng thời tăng cường rau xanh, hoa quả tươi. Lưu ý đi ngủ đúng giờ, đủ giấc mỗi ngày.

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Phụ nữ ở độ tuổi 30 cần phải tăng cường quá trình chống lão hóa mạnh mẽ hơn - Ảnh: Internet

Độ tuổi 40: Chống lão hóa và tăng cường dưỡng ẩm

Khi đến độ tuổi 40, hoóc môn giới tính trong cơ thể sẽ thay đổi đáng kể, thậm chí lâm vào tình trạng mất cân bằng. Tình trạng này gây ra nhiều vấn đề về lão hóa như chảy xệ, nếp nhăn, thâm sạm và đốm nâu.

Vị bác sĩ này chia sẻ, nếu đang ở độ tuổi này, bạn nên cố gắng sử dụng nhiều các dòng sản phẩm dưỡng ẩm sâu để làn da luôn mềm mại, hạn chế nếp nhăn. 

Bên cạnh các loại mỹ phẩm chống lão hóa thường ngày, phụ nữ tuổi 40 nên tránh xa các loại sữa rửa mặt có độ pH cao.

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Phụ nữ 40 tuổi nên chú ý vào việc dưỡng ẩm sâu bên cạnh chống lão hóa - Ảnh: Internet

Hãy tham khảo và áp dụng theo quy trình chống lão hóa cho từng độ tuổi trên, bạn sẽ lưu giữ được vẻ đẹp của tuổi thanh xuân vô cùng dễ dàng.

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