Chỉ cần rửa mặt đúng cách theo 4 bí quyết này, da dẻ cũng đủ trắng hồng, mịn màng dù lười chăm sóc đến mấy

Chăm sóc da 01/03/2020 12:30

Theo nghiên cứu, rửa mặt đúng cách giúp ngăn ngừa mụn trứng cá, cải thiện sức khỏe và làm giảm viêm da rất nhanh chóng.

Rửa mặt sẽ làm sạch bụi bẩn, tế bào chết, mỹ phẩm trang điểm và bất cứ thứ gì có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Chính vì vậy, rửa mặt đúng cách là một trong những phương pháp điều trị viêm da, mụn trứng cá hiệu quả.

Chắc chắn phải rửa mặt vào buổi sáng và buổi tối

Ban ngày, dầu nhờn tự nhiên và mồ hôi tích tụ trên da dễ khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn, tạo điều kiện cho mụn xuất hiện. Đây chính là nguyên nhân bạn nên tẩy trang, rửa mặt thật kỹ mỗi buổi tối trước khi áp dụng quy trình chăm sóc da

Nhiều người nghĩ, vì đã làm sạch da kỹ càng vào buổi tối nên đến sáng, chỉ cần dùng nước sạch là đủ, thế nhưng, điều này hoàn toàn sai lầm. Trên thực tế, trong lúc ngủ, khuôn mặt sẽ tiếp xúc với mền, gối và tóc, đây đều là những vật dụng chứa rất nhiều bụi bẩn. Hơn nữa, vào ban đêm, da cũng tiết mồ hôi và còn đào thải ra độc tố, tế bào chết. Chính vì vậy mà việc rửa mặt vào buổi sáng cũng quan trọng như ban đêm.

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Mỗi ngày, bạn nên rửa mặt hai lần vào sáng và tối - Ảnh: Internet

Sử dụng nhiệt độ nước phù hợp

Sử dụng nước nóng khi tắm hoặc rửa mặt là thói quen sai lầm mà rất nhiều người đang mắc phải. Nước nóng có thể gây giãn mạch máu và vỡ mô tế bào. Hơn nữa, nhiệt độ quá cao sẽ làm da bị bong, mất đi độ ẩm tự nhiên cần thiết khiến da nhanh khô hơn. Do đó, nên dùng nước ở nhiệt độ thích hợp để rửa mặt, cụ thể là từ 35 - 37 độ C. 

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Không nên dùng nước quá nóng để rửa mặt, thói quen này sẽ khiến da khô, bong tróc - Ảnh: Internet

Sử dụng một loại sữa rửa mặt phù hợp với làn da

Khi tìm kiếm một loại sữa rửa mặt, bạn nên xem xét bản thân đang sở hữu da dầu, khô, bình thường hay hỗn hợp. Theo đó, nếu làn da có xu hướng khô hoặc nhạy cảm, một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ hoặc dạng kem sẽ phù hợp với bạn. 

Những người có làn da dầu có thể dùng sản phẩm làm sạch dạng gel hoặc sữa rửa mặt tạo bọt. Và đối với những người có làn da bình thường, một loại sữa rửa mặt gốc nước cơ bản là lựa chọn hoàn hảo nhất.

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Chọn sữa rửa mặt phù hợp sẽ hạn chế được các tình trạng viêm ngứa, kích ứng - Ảnh: Internet

Rửa mặt thôi là chưa đủ

Dù có trang điểm hay chỉ dùng kem chống nắng, bạn vẫn nên tẩy trang trước khi sử dụng sữa rửa mặt vào buổi tối trước khi đi ngủ. Vì các loại mỹ phẩm trang điểm và kem chống nắng thường có độ bám dính rất tốt, không thể làm sạch hoàn toàn bằng sữa rửa mặt và nước. 

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Nên tẩy trang vào ban đêm kết hợp cùng rửa mặt để đảm bảo làm sạch làn da một cách hoàn toàn - Ảnh: Internet

Hãy rửa mặt đúng cách mỗi ngày theo 4 bí quyết trên, da sẽ luôn khỏe đẹp, rạng ngời dù lười chăm sóc với các sản phẩm đắt tiền. 

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Việc mắc phải những thói quen chăm sóc da sai lầm dễ khiến da xuống cấp, thâm sạm và nổi đầy mụn.

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