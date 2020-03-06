Bỏ được những thói quen này, nếp nhăn vùng quanh mắt còn lâu mới xuất hiện, da trẻ trung như gái đôi mươi

Chăm sóc da 06/03/2020 05:30

Sau tuổi 25, vùng da quanh mắt là nơi dễ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa nhất. Chính vì vậy, bạn cần dưỡng da mắt đúng cách để ngăn ngừa nếp nhăn hình thành.

Vùng da quanh mắt vô cùng nhạy cảm và cũng rất nhanh bị lão hóa nếu không được chăm sóc cẩn thận. Nếu bạn lo ngại về những vấn đề như: nếp nhăn, quầng thâm, vết chân chim hay da bị chảy xệ ở xung quanh mắt thì hãy bỏ túi ngay những cách dưỡng da mắt đúng cách dưới đây.

Tránh dụi mắt

Đây là thói quen nhiều người mắc phải nhưng không phải ai cũng biết rằng nó có ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần da quanh mắt. Thường xuyên dụi mắt sẽ tạo áp lực lên làn da và khiến chúng trở nên nhạy cảm hơn. Về lâu dài, vùng da này sẽ bắt đầu chảy xệ, xuất hiện nhiều nếp nhăn.

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Bỏ ngay thói quen dụi mắt để ngăn ngừa lão hóa cho vùng da quanh mắt – Ảnh minh họa: Internet

Tẩy da chết nhẹ nhàng

Như đã nói, vùng da quanh mắt vô cùng nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Bên cạnh việc thường xuyên tẩy da chết để loại bỏ những bụi bẩn và cặn trang điểm tích tụ dưới da, bạn còn cần làm sạch vùng da mắt một cách nhẹ nhàng.

Tốt nhất, bạn nên sử dụng những loại tẩy tế bào chết hóa học thay vì những loại tẩy da chết dạng hạt, bởi nó có thể khiến làn da nhanh lão hóa hơn.

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Vùng da quanh mắt rất mỏng và nhạy cảm nên cần làm sạch một cách nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng ẩm thường xuyên

Da khô là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng chảy xệ, hình thành nếp nhăn quanh mắt. Chính vì vậy, việc bổ sung độ ẩm cần thiết để duy trì độ đàn hồi cho da là vô cùng cần thiết.

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Bổ sung đủ độ ẩm để ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện hoặc da bị chảy xệ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sử dụng kem dưỡng ẩm với các thành phần chống lão hóa như peptide hay retinol vào sáng và tối. Bên cạnh đó, bạn nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để cung cấp độ ẩm cho da từ bên trong.

Vùng da quanh mắt vô cùng nhạy cảm nên cần có những biện pháp chăm sóc tốt để ngăn ngừa lão hóa sớm. Trên đây là những bí quyết đơn giản bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay để giữ gìn nét thanh xuân!

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