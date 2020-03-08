Thấy mặt xuất hiện những dấu hiệu này thì ngưng tẩy tế bào chết ngay nếu không muốn làn da sần sùi xấu xí

Chăm sóc da 08/03/2020 14:19

Tẩy tế bào chết sai cách có thể khiến làn da bị tổn thương và khiến da mặt ngày một xấu đi, dễ nổi mụn và sần sùi kém mịn màng.

Trong quá trình skincare, tẩy tế bào chết là bước vô cùng cần thiết để da được tái tạo và khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên, việc tẩy da chết không đúng cách sẽ gây phản tác dụng, khiến da yếu đi và ngày càng xấu xí. Những sai lầm phổ biến mà bạn có thể mắc phải là tẩy da chết quá nhiều (không nên quá 3 lần/tuần), dùng sản phẩm không phù hợp với da…

Trong trường hợp thấy da mặt xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, bạn cần phải từ bỏ ngay thói quen tẩy tế bào chết sai cách đang mắc phải ngay lập tức.

Da mẩn đỏ, ngứa ngáy

Da có hiện tượng mẩn đỏ kéo dài nhiều tiếng sau khi tẩy tế bào chết chứng tỏ làn da của bạn đang bị tổn thương. Điều bạn cần làm lúc này là cấp cứu làn da với những thực phẩm thiên nhiên để làm mát và dịu da. Bên cạnh đó, nếu tình trạng ửng đỏ đi kèm với các hiện tượng như ngứa ngáy, bỏng rát thì chứng tỏ bạn đã tẩy da chết quá nhiều lần khiến da bị bào mòn.

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Tẩy da chết quá nhiều khiến lớp màng bảo vệ da bị tổn thương và kích ứng – Ảnh: Internet

Da khô và bong tróc

Lạm dụng bước tẩy tế bào chết sẽ khiến da mất nước và mất dần độ đàn hồi. Về lâu dài, tình trạng này sẽ khiến da ngày càng thô ráp, bong tróc và xuất hiện dấu hiệu lão hóa sớm. Chính vì vậy, sau khi tẩy da chết, bạn cần cấp nước và dưỡng ẩm cho da tức thì.

Da đổ dầu mất kiểm soát

Đối với các cô nàng da dầu, việc tẩy da chết có thể hạn chế quá trình tiết bã nhờn. Tuy nhiên, nếu quy trình này thực hiện sai cách, tình trạng da đổ dầu sẽ trở nên mất kiểm soát. Bởi lúc này, làn da của bạn đang bị thiếu hụt độ ẩm và phải tiết thêm nhiều dầu hơn để “cứu” làn da khô héo.

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Da luôn bóng nhẫy vì tẩy tế bào chết sai cách – Ảnh: Internet

Da nổi mụn

Tẩy tế bào chết quá nhiều sẽ khiến lớp màng bảo vệ da bị tổn thương, trở nên yếu ớt và nhạy cảm. Đây chính là cơ hội để vi khuẩn và các tác nhân từ môi trường bên ngoài xâm nhập gây hại cho da.

Muốn có một làn da đẹp, bạn không thể lơ là bước tẩy da chết. Nếu thực hiện đúng cách, bước làm đẹp da này sẽ giúp lỗ chân lông thoáng sạch, hỗ trợ sản sinh collagen, xóa mờ nếp nhăn và các đốm nâu hiệu quả.

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