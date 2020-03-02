‘Nữ thần sắc đẹp’ Yoona bật mí bí quyết skincare giúp da căng mịn, mặt mộc đẹp đến mức khó tin

Chăm sóc da 02/03/2020 12:30

Nếu bạn muốn sở hữu mặt mộc không tì vết như nữ thần tượng Yoona (SNSD), hãy bỏ túi ngay những bí quyết dưỡng da cực đơn giản này.

Vốn nổi tiếng là “Nữ thần sắc đẹp” của xứ sở kim chi, Yoona không ít lần khiến dân tình náo loạn với gương mặt mộc không tì vết của mình. Làn da trắng hồng, mịn màng đến từng milimet của người đẹp khiến ai nấy đều phải thầm ghen tỵ.

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Mặt mộc không tì vết của Yoona - Ảnh: Internet

Thế nhưng để sở hữu làn da hoàn hảo như vậy, Yoona cũng phải chăm chỉ skincare như ai. Dưới đây là những bí quyết dưỡng da mà người đẹp luôn áp dụng hàng ngày để duy trì nhan sắc xinh đẹp.

Đắp mặt nạ đất sét

Mặt nạ đất sét là lựa chọn tuyệt vời để giúp làn da được thư giãn và nghỉ ngơi sau một ngày dài. Đặc biệt, loại mặt nạ này vô cùng phù hợp với những cô nàng da dầu nhờ khả năng hút sạch dầu thừa, cặn bẩn gây bít tắc lỗ chân lông. Thường xuyên sử dụng mặt nạ đất sét sẽ giúp da được cải thiện đáng kể, mụn đầu đen thuyên giảm, da sáng hơn và lỗ chân lông cũng được thu nhỏ.

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Cô nàng rất chăm chỉ đắp mặt nạ đất sét - Ảnh: Internet

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn loại mặt nạ phù hợp với làn da. Mỗi lần đắp khoảng 10 – 15 phút với tần suất là 1 – 2 lần mỗi tuần. Tuy nhiên, cần lưu ý không đắp mặt nạ đất sét quá lâu hoặc quá thường xuyên vì chúng có thể rửa trôi lớp dầu tự nhiên, gây khô da, ảnh hưởng đến lớp màng bảo vệ khiến da trở nên nhạy cảm hơn.

Đắp lotion mask

Bạn là một cô nàng bận rộn và không có nhiều thời gian chăm sóc da mỗi ngày, hãy thử sử dụng lotion mask. Đây là tuyệt chiêu chăm sóc da cực kỳ nhanh gọn lại ít tốn kém chi phí, vừa giúp chị em thư giãn, giải tỏa căng thẳng vừa detox cho làn da.

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Lotion mask cũng là cứu tinh cho làn da của chị em - Ảnh: Internet

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị 2 - 3 miếng bông tẩy trang, sau đó thấm đẫm lotion hoặc toner đang sử dụng rồi đắp lên mặt hoặc các vị trí muốn cung cấp thêm dưỡng chất. Cách làm này sẽ bổ sung thêm độ ẩm giúp da mềm mịn hơn. Lưu ý, bạn không nên đắp lotion mask quá 3 phút để tránh hiện tượng hút ẩm ngược gây khô da.

Hãy thử áp dụng 2 bí quyết skincare trên và cảm nhận sự thay đổi của làn da nhé!

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Theo nghiên cứu, rửa mặt đúng cách giúp ngăn ngừa mụn trứng cá, cải thiện sức khỏe và làm giảm viêm da rất nhanh chóng.

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