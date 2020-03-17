Dưỡng da buổi sáng mà mắc phải sai lầm này thì mỹ phẩm tiền triệu cũng vô tác dụng, da chỉ có xấu đi

Chăm sóc da 17/03/2020 05:35

Nếu vô tình mắc phải những sai lầm khi chăm sóc da vào buổi sáng này, làn da sẽ ngày càng lão hóa và xấu đi trông thấy.

Buổi sáng là khoảng thời gian bạn không thể bỏ qua để nuôi dưỡng, chăm sóc cho làn da. Nếu lơ là hoặc mắc vài sai lầm khi chăm sóc da cơ bản, làn da sẽ chẳng thể khá hơn, thậm chí còn xấu đi.

Dưới đây là những lỗi sai phổ biến khi chăm da buổi sáng mà bạn cần từ bỏ ngay để sở hữu làn da mịn màng không tì vết:

Không làm sạch da kỹ càng vào buổi sáng

Nhiều bạn có thói quen chỉ rửa mặt bằng nước vào buổi sáng vì cho rằng da không chứa cặn trang điểm hay bụi bẩn. Tuy nhiên, việc làm sạch da kỹ càng vào buổi sáng sẽ giúp dọn dẹp sạch sẽ mồ hôi, vi khuẩn, bụi bẩn, dầu thừa và các sản phẩm skincare trên da. Bên cạnh đó, khi da được làm sạch, lỗ chân lông thông thoáng sẽ tạo điều kiện cho các sản phẩm dưỡng da thẩm thấu tốt hơn.

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Không làm sạch da kỹ càng vào buổi sáng có thể làm tăng nguy cơ lên mụn – Ảnh: Internet

Dùng sai sản phẩm chống lão hóa

Chống lão hóa cho da càng sớm càng tốt là nguyên tắc để bạn sở hữu làn da tươi trẻ không tì vết. Tuy nhiên, dùng các sản phẩm chống lão hóa sai thời điểm có thể gây phản tác dụng.

Những sản phẩm skincare chứa thành phần “nặng đô” như AHA/BHA hay retinol có thể khiến làn da của bạn nhạy cảm hơn dưới ánh nắng mặt trời. Chính vì vậy, bạn nên dùng các loại mỹ phẩm có chứa thành phần này vào buổi tối để da có thời gian phục hồi cũng như tái tạo.

Bỏ qua sản phẩm chứa chất chống oxy hóa

Dù không phải là sai lầm quá tệ hại nhưng nếu không sử dụng những sản phẩm chống lão hóa, làn da của bạn sẽ khó mà đẹp lên. Để sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng, hãy bổ sung một lọ serum vitamin C vào quy trình skincare buổi sáng trước khi thoa kem chống nắng.

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Nên dưỡng da với serum vitamin C mỗi sáng - Ảnh: Internet

Quên dùng kem dưỡng ẩm

Đối với những bạn có làn da dầu, việc dưỡng ẩm cũng quan trọng không kém da khô. Đừng lo lắng việc dùng kem dưỡng ẩm ban ngày có thể khiến da thành chảo dầu. Bởi lẽ, da thiếu độ ẩm sẽ tiết nhiều dầu hơn, gây mụn nhanh hơn.

Sau tất cả các bước dưỡng da buổi sáng, bạn hãy thoa thêm một lớp dưỡng ẩm cho da. Tuy nhiên, nên chọn những sản phẩm có kết cấu lỏng hoặc mỏng nhẹ để da dễ thở và không gây bít tắc lỗ chân lông.

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