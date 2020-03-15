Đều vượt ngưỡng 30 nhưng những mỹ nhân xứ Đài này vẫn sở hữu làn da trẻ trung bất chấp tuổi tác là nhờ bí quyết này

Chăm sóc da 15/03/2020 05:30

Đều là những mỹ nhân hàng đầu xứ Đài, Giả Tịnh Văn, Lâm Chí Linh… khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung không tì vết nhờ bí quyết dưỡng da cực đơn giản sau.

Những mỹ nhân châu Á luôn nổi tiếng với vẻ đẹp “ma cà rồng” khiến ai nấy đều phải ghen tỵ. Ở độ tuổi U40, họ vẫn giữ được làn da căng mịn và vóc dáng thon gọn như thiếu nữ.

Để sở hữu nhan sắc xinh đẹp “hack tuổi” như những minh tinh xứ Đài, chắc hẳn không ít chị em tò mò về bí quyết dưỡng da của họ.

Siêu mẫu Lâm Chí Linh

Ở tuổi 46, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi Lâm Chí Linh vẫn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Thậm chí, truyền thông và người hâm mộ còn đặt cho cô danh hiệu “Người đẹp số một Đài Loan”.

bi quyet duong da 1

Không nhiều người tin rằng Lâm Chí Linh đã gần 50 tuổi - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của người đẹp, để giữ gìn nhan sắc, cô thường xuyên sử dụng mặt nạ giấy mỗi ngày. Bên cạnh đó, Lâm Chí Linh còn áp dụng phương pháp mát xa da mặt để dưỡng chất thẩm thấu và tăng độ đàn hồi cho da.

Diễn viên Trương Quân Ninh

Là nữ diễn viên quen thuộc trong những bộ phim như “Huyền của Ôn Noãn”, “Hậu cung Như Ý truyện”, nữ diễn viên Trương Quân Ninh khiến nhiều người phải trầm trồ trước vẻ đẹp “hack tuổi” của mình.

bi quyet duong da 2
Vẻ đẹp không tì vết của Trương Quân Ninh - Ảnh: Internet

Được biết, mỹ nhân sinh năm 1982 này ngăn ngừa lão hóa da bằng cách ăn nhiều rau xanh và hạn chế các loại thịt trong thực đơn hàng ngày. Đặc biệt, cô nàng thường xuyên uống súp mộc nhĩ trắng và súp đậu đỏ để giải độc cho cơ thể, giúp làm đẹp da.

Diễn viên Giả Tịnh Văn

Giả Tịnh Văn được rất nhiều khán giả yêu mến qua vai diễn Triệu Mẫn trong “Ỷ thiên đồ long ký”. Bước sang tuổi 46, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi. Nhiều người nhận xét nhan sắc hiện tại của cô không có nhiều thay đổi mà càng ngày càng mặn mà, sắc sảo hơn.

bi quyet duong da 3
Giả Tịnh Văn ở ngưỡng gần 50 - Ảnh: Internet

Giống như những mỹ nhân khác, Giả Tịnh Văn cũng có bí quyết riêng để dưỡng nhan. Theo đó, cô nàng luôn thực hiện quy tắc “3 không”: Không uống đồ uống có cồn, không ăn đêm và không thức khuya. Ngoài ra, Giả Tịnh Văn còn duy trì việc luyện tập thể dục đều đặn mỗi ngày để giữ gìn vóc dáng thon gọn.

Trên đây là những cách ngăn ngừa lão hóa của mỹ nhân xứ Đài, bạn có thể thử áp dụng ngay từ hôm nay.

‘Bỏ túi’ 4 loại thức uống giúp eo thon dáng đẹp, dùng tới đâu mỡ thừa giảm tới đó

‘Bỏ túi’ 4 loại thức uống giúp eo thon dáng đẹp, dùng tới đâu mỡ thừa giảm tới đó

Chỉ cần kiên trì sử dụng những thức uống giảm cân này, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn hằng ao ước.

Xem thêm
Từ khóa:   cách dưỡng da cách làm đẹp da cách dưỡng da của sao

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 5 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi