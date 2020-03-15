Đều vượt ngưỡng 30 nhưng những mỹ nhân xứ Đài này vẫn sở hữu làn da trẻ trung bất chấp tuổi tác là nhờ bí quyết này

Để sở hữu nhan sắc xinh đẹp “hack tuổi” như những minh tinh xứ Đài, chắc hẳn không ít chị em tò mò về bí quyết dưỡng da của họ.

Những mỹ nhân châu Á luôn nổi tiếng với vẻ đẹp “ma cà rồng” khiến ai nấy đều phải ghen tỵ. Ở độ tuổi U40, họ vẫn giữ được làn da căng mịn và vóc dáng thon gọn như thiếu nữ.

Ở tuổi 46, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi Lâm Chí Linh vẫn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Thậm chí, truyền thông và người hâm mộ còn đặt cho cô danh hiệu “Người đẹp số một Đài Loan”.

Không nhiều người tin rằng Lâm Chí Linh đã gần 50 tuổi - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của người đẹp, để giữ gìn nhan sắc, cô thường xuyên sử dụng mặt nạ giấy mỗi ngày. Bên cạnh đó, Lâm Chí Linh còn áp dụng phương pháp mát xa da mặt để dưỡng chất thẩm thấu và tăng độ đàn hồi cho da.

Diễn viên Trương Quân Ninh

Là nữ diễn viên quen thuộc trong những bộ phim như “Huyền của Ôn Noãn”, “Hậu cung Như Ý truyện”, nữ diễn viên Trương Quân Ninh khiến nhiều người phải trầm trồ trước vẻ đẹp “hack tuổi” của mình.

Vẻ đẹp không tì vết của Trương Quân Ninh - Ảnh: Internet

Được biết, mỹ nhân sinh năm 1982 này ngăn ngừa lão hóa da bằng cách ăn nhiều rau xanh và hạn chế các loại thịt trong thực đơn hàng ngày. Đặc biệt, cô nàng thường xuyên uống súp mộc nhĩ trắng và súp đậu đỏ để giải độc cho cơ thể, giúp làm đẹp da.

Diễn viên Giả Tịnh Văn

Giả Tịnh Văn được rất nhiều khán giả yêu mến qua vai diễn Triệu Mẫn trong “Ỷ thiên đồ long ký”. Bước sang tuổi 46, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi. Nhiều người nhận xét nhan sắc hiện tại của cô không có nhiều thay đổi mà càng ngày càng mặn mà, sắc sảo hơn.

Giả Tịnh Văn ở ngưỡng gần 50 - Ảnh: Internet

Giống như những mỹ nhân khác, Giả Tịnh Văn cũng có bí quyết riêng để dưỡng nhan. Theo đó, cô nàng luôn thực hiện quy tắc “3 không”: Không uống đồ uống có cồn, không ăn đêm và không thức khuya. Ngoài ra, Giả Tịnh Văn còn duy trì việc luyện tập thể dục đều đặn mỗi ngày để giữ gìn vóc dáng thon gọn.

Trên đây là những cách ngăn ngừa lão hóa của mỹ nhân xứ Đài, bạn có thể thử áp dụng ngay từ hôm nay.