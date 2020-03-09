Sở hữu làn da đẹp đến từng milimet không hề khó như bạn tưởng, chỉ cần ‘bỏ túi’ những bí quyết cực đơn giản này của chuyên gia

Theo Claire Chang - bác sĩ da liễu nổi tiếng tại New York, bí quyết dưỡng da trắng hồng mịn màng không hề khó như bạn tưởng. Dưới đây là những cách chăm da mà nhiều người đã áp dụng và thành công, bạn có thể thử trải nghiệm:

Việc sở hữu một làn da không tì vết là điều mà bất kỳ cô nàng nào cũng đều ao ước. Tuy nhiên, nếu không biết chăm sóc đúng cách, làn da sẽ dễ tổn thương và lão hóa sớm.

Rửa mặt bằng nước không thể giúp loại bỏ hết bã nhờn tích tụ sau một đêm dài. Thay vào đó, sữa rửa mặt dịu nhẹ là lựa chọn hoàn hảo để loại bỏ dầu thừa, mồ hôi, vi khuẩn tích tụ dưới da. Đặc biệt, sữa rửa mặt dịu nhẹ còn giúp bảo vệ lớp màng lipid tự nhiên và giữ độ ẩm cho da.

Làn da không tì vết của bác sĩ Claire Chang - Ảnh: Internet

Đổi kem dưỡng ẩm theo mùa

Nhiều người có thói quen sử dụng một bộ mỹ phẩm quanh năm mà không hề biết rằng ở mỗi thời điểm, da sẽ cần được cung cấp những dưỡng chất khác nhau: “Vào mùa nóng ẩm, tôi sẽ dùng lotion hoặc sản phẩm dưỡng dạng gel để không tạo gánh nặng cho làn da. Còn vào mùa khô lạnh, tôi sẽ chuyển sang dùng loại kem dưỡng đậm đặc, chứa ceramide để da luôn đủ ẩm”.

Đừng quên thoa vitamin C vào buổi sáng

Sau tuổi 25, làn da rất nhanh bị lão hóa nếu không được chăm sóc đúng cách. Vitamin C là dưỡng chất vô cùng cần thiết để kích thích sản sinh collagen giúp duy trì sự tươi trẻ cho làn da. Bên cạnh đó, vitamin C còn giúp làm trắng và mờ vết thâm trên da, trả lại cho bạn làn da mịn màng.

Vitamin C rất quan trọng với làn da - Ảnh: Internet

Không thoa lại kem chống nắng

Kem chống nắng là thứ không thể thiếu trong bước skincare hàng ngày. Claire Chang khuyên bạn nên dùng những sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, không gây bít tắc lỗ chân lông hay để lại vệt trắng. Bên cạnh đó, bạn luôn phải thoa kem chống nắng nhiều lần trong ngày tùy theo điều kiện môi trường và đặc tính sản phẩm. Kem chống nắng thường chỉ có tác dụng trong 1 khoảng thời gian nhất định, vì vậy việc quên thoa kem chống nắng sẽ khiến da không được bảo vệ hiệu quả.

Da quanh mắt rất dễ lão hóa nếu không chăm sóc đúng cách - Ảnh: Internet

Không quên dùng kem mắt

Làn da quanh mắt vô cùng nhạy cảm và rất dễ hình thành nếp nhăn. Chính vì vậy, để ngăn ngừa lão hóa, hãy chú ý chăm sóc kỹ càng khu vực này. Claire Chang cho biết: “Tôi thích dùng loại kem mắt có khả năng cấp ẩm, bơm căng làn da, làm đầy nếp nhăn cũng như chứa peptide, chất chống oxy hóa để bảo vệ làn da quanh mắt không bị tổn thương thêm”.