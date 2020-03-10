Quy trình chống lão hóa da tối giản nhất, dù lười đến mấy thì bạn vẫn sở hữu làn da căng mướt, trẻ trung

Chăm sóc da 10/03/2020 05:30

Nếu không có thời gian lẫn tiền bạc để đầu tư vào mỹ phẩm đắt tiền, bạn nên tham khảo quy trình chống lão hóa da tối giản này.

Để ngăn ngừa thoái hóa và lão hóa sớm, bạn phải sử dụng đúng sản phẩm chứ không cần phải quá đắt tiền hay nhiều công đoạn. Dưới đây là quy trình chống lão hóa da tối giản nhất mà mọi phụ nữ đều có thể áp dụng.

Sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ vào buổi sáng

Nếu khuôn mặt vẫn chưa xuất hiện bất kỳ dấu hiệu lão hóa nào, bạn nên chú ý đến công đoạn làm sạch da mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng. Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ nên sử dụng sữa rửa mặt dạng gel dịu nhẹ hoặc một loại serum làm sạch vào buổi sáng sau khi thức giấc. 

Những loại mỹ phẩm làm sạch này vừa loại bỏ tạp chất, vi khuẩn vừa nuôi dưỡng và phù hợp với mọi loại da, tránh tình trạng kích ứng, mẩn ngứa, mụn nhọt.

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Hãy sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ để bảo vệ sức khỏe làn da - Ảnh: Internet

Bắt đầu chống lão hóa bằng vitamin C

Vitamin C tăng cường sản xuất collagen, bảo vệ giúp da chống lại các chất ô nhiễm, tăng cường khả năng tự sửa chữa, chống tác hại của ánh nắng mặt trời. Loại dưỡng chất này còn làm đều màu da. 

Theo nghiên cứu, axit L-ascorbic hoặc vitamin C ở dạng tinh khiết nhất làm tăng trưởng tripeptide đồng để duy trì độ săn chắc da. Đồng thời, axit này cải thiện quá trình hydrat hóa sâu để làm dịu, chữa lành và tạo ra các tế bào mới. Nhờ đó, duy trì làn da tươi trẻ, chống lại quá trình lão hóa.

Dùng kem chống nắng mỗi ngày

Kem chống nắng ngăn ngừa hiện tượng quang hóa, ngăn chặn quá trình lão hóa sớm do tác động xấu bởi ánh nắng mặt trời.

Mặc dù lão hóa là quy trình tự nhiên nhưng một số tác nhân xấu từ môi trường lại có thể đẩy nhanh tốc độ của quy luật này, trong đó có ánh nắng mặt trời. Chính vì vậy, hãy thoa kem chống nắng mỗi ngày từ bây giờ để duy trì nhan sắc tươi trẻ, đẩy lùi lão hóa hiệu quả hơn.

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Ánh nắng chính là tác nhân từ bên ngoài làm tăng tốc quá trình lão hóa - Ảnh: Internet

Dùng retinol 3 buổi tối trong tuần

Retinol giúp tăng cường collagen trong da, làm mờ nếp nhăn và duy trì độ săn chắc. Bên cạnh đó, loại chất này còn làm giảm thiểu sắc tố, xóa mờ khuyết điểm nhanh chóng. Các chuyên gia da liễu đề nghị phụ nữ sau tuổi 20 nên bắt đầu với một sản phẩm chăm sóc da chứa retinol vào buổi tối, tối thiểu 3 lần mỗi tuần. 

Tẩy tế bào chết với AHA mỗi tuần

AHA (axit alpha hydroxy) có khả năng hòa tan các tế bào chết một cách mạnh mẽ và tối ưu. Loại axit hòa tan trong nước này thường được tìm thấy rất nhiều trong trái cây. AHA giúp tái tạo bề mặt của lớp biểu bì, làm bong tróc bề mặt da chết để các tế bào da mới sản sinh thuận lợi hơn khiến làn da luôn trắng hồng, mềm mại.

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Mỗi tuần một lần, hãy tẩy tế bào chết với các sản phẩm chứa AHA - Ảnh: Internet

Chỉ với vài bước đơn giản theo quy trình chống lão hóa da trên, bạn sẽ đẩy lùi hoàn toàn dấu hiệu của tuổi tác, sở hữu làn da căng mướt, tươi trẻ. 

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