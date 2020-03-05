3 sai lầm mà 90% phụ nữ đều mắc phải mỗi buổi sáng khiến da lão hóa không phanh, sần sùi và đầy mụn

Nếu đang mắc phải một trong những sai lầm khi chăm sóc da vào buổi sáng dưới đây, bạn nên loại bỏ ngay.
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Buổi sáng sau khi thức giấc là lúc làn da mỏng manh và dễ bị tổn thương nhất. Chính vì vậy, chỉ cần mắc phải những sai lầm nhỏ khi chăm sóc da buổi sáng, làn da rất nhanh lão hóa, nếp nhăn chi chít.
Chỉ làm sạch bằng nước
Nhiều chị em vẫn nghĩ vì bản thân đã làm sạch da mặt vào ban đêm rất kỹ lưỡng nên vào sáng hôm sau có thể chỉ dùng nước mát là đủ. Thế nhưng, thói quen này lại vô cùng sai lầm. Ban đêm, khi ngủ, da mặt sẽ tiếp xúc với gối, mền, tóc và đây đều là những vật chứa nhiều vi khuẩn.
Chưa kể đến việc lỗ chân lông hoạt động trong quá trình đào thải độc tố khiến da mặt tích tụ đầy tế bào chết và bã nhờn. Nếu chỉ làm sạch bằng nước, da mặt sẽ tồn đọng lại rất nhiều vi khuẩn, tác nhân gây mụn nhọt, mẩn ngứa và gia tăng lão hóa.
Dùng sản phẩm chống lão hóa không đúng thời điểm
Mặc dù rất tốt nhưng vitamin C và retinol không nên được kết hợp với nhau. Tuy nhiên, nhiều bạn gái vẫn không biết được điều này và cứ dùng các dòng mỹ phẩm chứa các chất chống lão hóa này vào buổi sáng cùng lúc. Thay vào đó, bạn nên dùng vitamin C vào buổi sáng và retinol vào ban đêm.
Bên cạnh đó, kem chống nắng cũng là món mỹ phẩm có tác dụng ngăn ngừa lão hóa mà bạn nên sử dụng mỗi ngày.
Bỏ qua kem dưỡng ẩm
Vì quá chú tâm vào công đoạn chống lão hóa mà nhiều chị em đã bỏ quên kem dưỡng ẩm. Điều này vô tình khiến làn da trở nên mất độ ẩm, có xu hướng tiết nhiều dầu nhờn, mở rộng lỗ chân lông. Những yếu tố này chính là điều kiện thuận lợi để mụn viêm xuất hiện.
Chính vì vậy, sau khi làm sạch khuôn mặt, hãy sử dụng kem dưỡng ẩm tích hợp chống lão hóa và kem chống nắng mỗi buổi sáng để đảm bảo nuôi dưỡng da mặt một cách tốt nhất.
Tránh xa tuyệt đối 3 thói quen chăm sóc da buổi sáng sai lầm trên, chắc chắn, bạn sẽ hạn chế được đáng kể lão hóa, mụn viêm và kích ứng.