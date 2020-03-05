3 sai lầm mà 90% phụ nữ đều mắc phải mỗi buổi sáng khiến da lão hóa không phanh, sần sùi và đầy mụn

Làm đẹp cùng chuyên gia 05/03/2020 05:30

Nếu đang mắc phải một trong những sai lầm khi chăm sóc da vào buổi sáng dưới đây, bạn nên loại bỏ ngay.

Buổi sáng sau khi thức giấc là lúc làn da mỏng manh và dễ bị tổn thương nhất. Chính vì vậy, chỉ cần mắc phải những sai lầm nhỏ khi chăm sóc da buổi sáng, làn da rất nhanh lão hóa, nếp nhăn chi chít. 

Chỉ làm sạch bằng nước

Nhiều chị em vẫn nghĩ vì bản thân đã làm sạch da mặt vào ban đêm rất kỹ lưỡng nên vào sáng hôm sau có thể chỉ dùng nước mát là đủ. Thế nhưng, thói quen này lại vô cùng sai lầm. Ban đêm, khi ngủ, da mặt sẽ tiếp xúc với gối, mền, tóc và đây đều là những vật chứa nhiều vi khuẩn.

cham soc da buoi sang 1
Vào buổi sáng, bạn vẫn nên vệ sinh da mặt thật kỹ càng - Ảnh: Internet

Chưa kể đến việc lỗ chân lông hoạt động trong quá trình đào thải độc tố khiến da mặt tích tụ đầy tế bào chết và bã nhờn. Nếu chỉ làm sạch bằng nước, da mặt sẽ tồn đọng lại rất nhiều vi khuẩn, tác nhân gây mụn nhọt, mẩn ngứa và gia tăng lão hóa.

Dùng sản phẩm chống lão hóa không đúng thời điểm

Mặc dù rất tốt nhưng vitamin C và retinol không nên được kết hợp với nhau. Tuy nhiên, nhiều bạn gái vẫn không biết được điều này và cứ dùng các dòng mỹ phẩm chứa các chất chống lão hóa này vào buổi sáng cùng lúc. Thay vào đó, bạn nên dùng vitamin C vào buổi sáng và retinol vào ban đêm.

Bên cạnh đó, kem chống nắng cũng là món mỹ phẩm có tác dụng ngăn ngừa lão hóa mà bạn nên sử dụng mỗi ngày.

cham soc da buoi sang 2
Không phải cứ sử dụng chất chống lão hóa là có thể kéo dài tuổi thanh xuân thành công - Ảnh: Internet

Bỏ qua kem dưỡng ẩm

Vì quá chú tâm vào công đoạn chống lão hóa mà nhiều chị em đã bỏ quên kem dưỡng ẩm. Điều này vô tình khiến làn da trở nên mất độ ẩm, có xu hướng tiết nhiều dầu nhờn, mở rộng lỗ chân lông. Những yếu tố này chính là điều kiện thuận lợi để mụn viêm xuất hiện.

Chính vì vậy, sau khi làm sạch khuôn mặt, hãy sử dụng kem dưỡng ẩm tích hợp chống lão hóa và kem chống nắng mỗi buổi sáng để đảm bảo nuôi dưỡng da mặt một cách tốt nhất.

cham soc da buoi sang 3
Hãy dưỡng ẩm cho da thật đầy đủ - Ảnh: Internet

Tránh xa tuyệt đối 3 thói quen chăm sóc da buổi sáng sai lầm trên, chắc chắn, bạn sẽ hạn chế được đáng kể lão hóa, mụn viêm và kích ứng.

5 loại thực phẩm chị em tha hồ ăn buổi tối mà không lo mất dáng, thậm chí còn hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa đáng kể

5 loại thực phẩm chị em tha hồ ăn buổi tối mà không lo mất dáng, thậm chí còn hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa đáng kể

Những thực phẩm giảm cân này vô cùng phù hợp để bạn ăn tối mà chẳng cần lo ngại về vóc dáng, hãy bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo dưỡng da bí quyết dưỡng da dưỡng da đẹp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi