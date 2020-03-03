Tập thể dục vào 3 thời điểm này, mỡ bụng sẽ được đào thải nhanh gấp 3 lần, chị em chớ bỏ qua

Dưới đây là 3 khung giờ giúp giảm cân nhanh chóng và hiệu quả mà các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên tập thể dục.

Các chuyên gia sức khỏe cho biết cơ thể mỗi người có khả năng tiêu hao năng lượng khác nhau với những khoảng thời gian tương ứng. Nếu biết cách luyện tập , bạn sẽ đẩy nhanh quá trình giảm cân, đồng thời mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe.

Theo các nghiên cứu, việc luyện tập vào lúc sáng sớm sẽ giúp việc giảm mỡ đạt hiệu quả cao gấp 3 lần so với các thời điểm khác trong ngày. Khảo sát cho thấy, những người chạy bộ bằng máy tập thể dục trước bữa sáng sẽ đốt cháy nhiều hơn khoảng 20% mỡ thừa so với người ăn sáng trước. Nguyên nhân là do lúc này cơ thể còn khá ít carbohydrate giúp kích thích chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng để tập luyện.

Luyện tập thể dục buổi sáng giúp đốt cháy calo gấp 3 lần - Ảnh: Internet

Việc tập thể dục vào thời điểm này không chỉ giúp đào thải độc tố qua tuyến mồ hôi mà còn đốt cháy mỡ thừa, giúp giảm vòng eo, giảm lượng lớn chất béo trong máu. Tốt nhất là bạn nên dành khoảng 30 phút để luyện tập mỗi sáng sau khi thức dậy.

Tập yoga trước khi ngủ

Nếu bạn là người thường xuyên căng thẳng và mất ngủ, hãy thử luyện tập những bài yoga đơn giản vào mỗi tối. Một trong những nguyên nhân gây tăng cân là do mất ngủ, ngủ không đủ giấc. Chính vì vật, chất lượng giấc ngủ là vô cùng quan trọng.

Một bài tập yoga nhẹ nhàng mang lại rất nhiều tác dụng - Ảnh: Internet

Theo báo cáo của National Sleep Foundation, những người thường xuyên luyện tập yoga trong khoảng thời gian 30 phút trước khi ngủ sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn. Đồng thời còn giúp giảm nhanh lượng mỡ thừa hiệu quả và giảm thiểu sự mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là không tập luyện quá sức vào thời điểm này mà chỉ nên thực hiện những bài tập nhẹ nhàng.

Tập vào chiều tối

Thời điểm buổi chiều là lúc bạn dành cho các hoạt động cường độ cao hơn - Ảnh: Internet

Theo Tiến sĩ Michael Deschene, với những bài tập có cường độ cao, bạn nên tập vào khoảng thời gian từ 4 - 6 giờ chiều để hạn chế nguy cơ bị chấn thương. Các nghiên cứu cho thấy, cơ bắp và tim mạch hoạt động tốt nhất vào cuối ngày. Chính vì vậy, việc tập luyện sẽ giúp bạn đốt cháy calo vô cùng hiệu quả và nhanh chóng. Ngoài ra, tập thể dục vào thời gian này còn giúp bạn giảm mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả.