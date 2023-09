Tập thể dục vào 3 thời điểm này, mỡ bụng sẽ được đào thải nhanh gấp 3 lần, chị em chớ bỏ qua

Thời điểm sau khi thức giấc

Theo các nghiên cứu, việc luyện tập vào lúc sáng sớm sẽ giúp việc giảm mỡ đạt hiệu quả cao gấp 3 lần so với các thời điểm khác trong ngày. Khảo sát cho thấy, những người chạy bộ bằng máy tập thể dục trước bữa sáng sẽ đốt cháy nhiều hơn khoảng 20% mỡ thừa so với người ăn sáng trước. Nguyên nhân là do lúc này cơ thể còn khá ít carbohydrate giúp kích thích chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng để tập luyện.