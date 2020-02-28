Thường xuyên bổ sung 5 loại sinh tố giảm cân này vào thực đơn hàng ngày, mỡ thừa giảm nhanh đến chóng mặt

Dưới đây là những món sinh tố vừa thơm ngon, vừa giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng:

Uống sinh tố giảm cân là lựa chọn thông minh giúp chị em giữ dáng, làm đẹp da hiệu quả. Bên cạnh đó, cách làm những loại nước uống này cũng vô cùng đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Dứa là loại quả chứa hàm lượng lớn chất xơ và vitamin thiết yếu giúp làm đẹp da. Đặc biệt, dứa còn là thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Sinh tố dứa vừa giải khát vừa giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên uống 1 ly sinh tố dứa sau bữa ăn sẽ giúp giảm khả năng hấp thụ đường và tinh bột của cơ thể. Bên cạnh đó, sinh tố dứa còn rất tốt cho hệ tiêu hóa. Từ đó giúp quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn, cân nặng cứ giảm đều đều mà chẳng cần mất quá nhiều công sức tập luyện.

Sinh tố yến mạch

Sinh tố yến mạch là lựa chọn hoàn hảo cho một bữa sáng đầy đủ năng lượng nhưng vẫn giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Hàm lượng lớn chất xơ, chất chống oxy hóa, protein và khoáng chất dồi dào có trong yến mạch sẽ giúp đảm bảo nhu cầu năng lượng cho cơ thể suốt một ngày dài. Đặc biệt, chúng còn giúp bạn no lâu, hạn chế tình trạng ăn vặt gây thừa cân.

Yến mạch phù hợp dùng cho bữa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố đu đủ

Đu đủ giàu khoáng chất cùng các vitamin A, C và chất xơ có tác dụng tăng cường quá trình trao đổi chất, hạn chế tích tụ mỡ thừa trong cơ thể. Đặc biệt, loại quả này không hề chứa chất béo hay cholesterol có hại cho cơ thể. Với khả năng chống oxy hóa cao, chúng còn giúp làm đẹp da và làm chậm quá trình lão hóa da hiệu quả.

Đu đủ còn giúp làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố bưởi

Sinh tố bưởi, nước ép bưởi hoặc bưởi tươi đều có tác dụng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Chỉ với một cốc sinh tố buổi sau bữa chính, mỡ thừa vùng eo sẽ được loại bỏ đáng kể.

Sinh tố khoai lang

Sinh tố khoai lang giúp thay đổi khẩu vị - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang là thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn kiêng giảm cân của chị em. Nếu đã chán ngấy món khoai lang luộc thì bạn có thể thử sinh tố khoai lang để thay đổi khẩu vị. Dù giàu tinh bột nhưng khi được cơ thể hấp thụ, chúng sẽ chuyển hóa thành năng lượng cần thiết tạo cảm giác no giả, từ đó hạn chế lượng calo trong ngày. Thường xuyên dùng sinh tố khoai tây sẽ giúp bạn ngăn cơn thèm ăn và giảm nguy cơ tăng cân.

Chúc bạn sớm sở hữu vóc dáng thon gọn với những loại sinh tố giảm cân trên nhé!