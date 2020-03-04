5 loại thực phẩm chị em tha hồ ăn buổi tối mà không lo mất dáng, thậm chí còn hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa đáng kể

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những thực phẩm dưới đây không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp loại bỏ mỡ thừa hiệu quả, mang lại cho bạn vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh”.

Bên cạnh việc tập thể dục, chế độ dinh dưỡng khoa học cũng rất quan trọng trong việc giảm cân, giữ dáng. Thay vì ăn kiêng vất vả hay nhịn ăn gây hại sức khỏe , bạn có thể lựa chọn những thực phẩm giảm cân nhanh chóng để bổ sung vào thực đơn mỗi ngày.

Dưa leo chứa đến 98% là nước và rất giàu propanol diacid - một chất có tác dụng ngăn chặn sự chuyển hóa đường thành chất béo, giúp hỗ trợ giảm cân vô cùng nhanh chóng.

Dưa leo vừa làm đẹp da vừa giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, các enzyme có trong dưa leo còn có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất hiệu quả nhờ khả năng mở rộng mao mạch của da, thúc đẩy lưu thông máu cũng như ngăn ngừa lão hóa da. Chính vì vậy, dưa leo là thực phẩm phù hợp để bổ sung cho bữa tối.

Chuối

Hàm lượng arginine có trong chuối giúp kích thích hormone tăng trưởng, ngăn chặn lão hóa đồng thời thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể. Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa nhiều nguyên tố vi lượng và các loại vitamin tốt cho làn da.

Ăn chuối vào bữa tối giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa, nhuận tràng, giải nhiệt và giải độc. Đặc biệt, loại quả này còn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên sử dụng vì nó chứa rất ít calo giúp giảm cân hiệu quả.

Bạn nên bổ sung chuối vào thực đơn bữa tối - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua

Thời điểm tốt nhất để ăn sữa chua giảm cân là vào buổi tối, trước khi đi ngủ khoảng 3 tiếng. Đây là thời điểm tăng cường hoạt động của đường ruột, giúp quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi.

Thường xuyên ăn sữa chua sẽ tạo cảm giác no giả, từ đó hạn chế được lượng calo cơ thể hấp thụ. Tuy nhiên, thực phẩm này vẫn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể như protein, carbohydrate, chất béo và rất nhiều vitamin. Bạn có thể ăn một hũ sữa chua trước bữa tối để hỗ trợ quá trình giảm cân.

Sữa chua giúp giữ dáng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh nhân

Hạt hạnh nhân rất giàu axit béo không bão hòa và các chất chống oxy hóa tốt cho da và vóc dáng. Bạn có thể dùng hạt hạnh nhân khi đói để giảm cơn thèm ăn, duy trì cân nặng. Dù là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhưng loại hạt này có tác dụng rất tốt trong việc giảm cân.

Quả hồng

Quả hồng là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa và giữ dáng hiệu quả. Ăn 1-2 quả hồng vào buổi tối sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng đang ăn kiêng giảm cân.

Hồng chỉ nên dùng sau khi ăn no - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn với chế độ dinh dưỡng lành mạnh trên!