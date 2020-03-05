Nhờ sử dụng trà xanh theo cách này mỗi buổi sáng, mỹ nhân U30 của Itaewon Class sở hữu làn da trắng hồng như gái 18

Hãy học Kwon Nara, nữ phụ trong bộ phim Itaewon Class cách dùng trà xanh dưỡng da mỗi ngày để sở hữu mặt mộc hoàn hảo.
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Bộ phim Hàn Quốc đình đám "Itaewon Class" khiến tên tuổi nữ diễn viên Kwon Nara trở nên hot hơn bao giờ hết. Ngoài nhan sắc ngọt ngào, sang chảnh, Nara còn khiến nhiều phụ nữ ghen tị vì làn da trắng hồng, mịn màng không tì vết dù sắp chạm ngưỡng 30 tuổi.
Để đẩy lùi lão hóa, duy trì làn da khỏe đẹp, Kwon Nara đã có cách dùng trà xanh dưỡng da sau đây.
Cách dưỡng da bằng trà xanh của Kwon Nara
Vì lịch trình khá bận rộn, Kwon Nara thường tập trung dưỡng da vào buổi sáng. Vốn phải tiếp xúc thường xuyên với mỹ phẩm trang điểm nên nữ diễn viên làm sạch khuôn mặt rất kỹ lưỡng trước khi sử dụng các sản phẩm nuôi dưỡng da.
Sau khi làm sạch khuôn mặt và cân bằng độ ẩm bằng toner, mỹ nhân xứ Hàn này sẽ đắp mặt nạ có chiết xuất từ trà xanh, cụ thể là lotion mask tinh chất trà xanh.
Ngoài ra, nữ diễn viên còn khuyên phụ nữ nên bảo quản các loại mỹ phẩm dưỡng da trong tủ lạnh để lưu giữ được dưỡng chất và đạt được hiệu quả cao nhất.
Theo nghiên cứu, trà xanh là loại thảo mộc giàu chất chống oxy hóa với khả năng ngăn ngừa lão hóa tuyệt vời được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sử dụng các sản phẩm từ loại lá này sẽ ức chế quá trình hình thành nếp nhăn, dưỡng trắng giúp da căng mịn, hồng hào tràn đầy sức sống.
Hãy học theo cách sử dụng trà xanh dưỡng da vào buổi sáng đơn giản của Kwon Nara, bạn sẽ sở hữu làn da không tì vết rất dễ dàng.