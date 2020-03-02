Những cách làm cho da mặt trắng hồng rạng rỡ tại nhà

Làm đẹp 02/03/2020 13:37

Không phải ai cũng may mắn sở hữu làn da trắng, thế nên hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm cho da mặt trắng hiệu quả với những nguyên liệu cực lành tính.

Nhiều bạn có da mặt ngăm thường tìm đến những loại mỹ phẩm làm trắng da đắt tiền vì nghĩ rằng chúng có thể giúp mình có làn da mịn màng, trắng sáng. Tuy nhiên, đây cũng là nguy cơ khiến da bạn bị ứng, nổi mẩn đỏ nếu không hợp với sản phẩm.

Có nhiều cách làm cho da mặt trắng bằng những nguyên liệu thiên nhiên dễ tìm, không gây hại cho da mà ngược lại nó còn giúp bạn sở hữu làn da mơ ước. Tất cả sẽ được đề cập trong bài viết sau. 

Nguyên nhân làm cho da sạm đen, xỉn màu

Da sạm đen khiến nhiều bạn nữ tự ti khi phải ra ngoài giao tiếp với người khác. Có nhiều nguyên nhân làm cho da sạm đen mà bạn nên biết. Cụ thể bao gồm:

Da sạm đen do ánh nắng mặt trời

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Những cách làm cho da mặt trắng hồng rạng rỡ tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những thủ phạm hàng đầu làm cho da của chị em tối màu là do ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời làm cho da bị tăng hắc sắc tố tạo nên những đốm đen và phá hủy collagen khiến da bị sạm.

Thiếu nước, mất độ ẩm

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Thiếu nước, mất độ ẩm làm da sạm đen - Ảnh minh họa: Internet

Ít ai ngờ rằng việc thiếu nước và mất độ ẩm cũng chính là nguyên nhân làm cho da trở nên sạm đen. Da của chúng ta nếu không được cung cấp nước thường xuyên sẽ bị khô và xỉn màu. Da bị mất độ ẩm thì sẽ mất đi những yếu tố cần thiết giúp củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên. Ngoài ra, việc thiếu nước cũng sẽ làm cho bạn trở nên xanh xao, thiếu sức sống.

Da sạm đen do ô nhiễm

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Da sạm đen do ô nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Khi môi trường sống bị ô nhiễm, nó có thể ảnh hưởng đến làn da của chúng ta. Vì khi sống trong môi trường không sạch sẽ, da của chúng ta hàng ngày phải tiếp xúc với bụi bẩn, chất ô nhiễm, kim loại, khói,... làm cho collagen bị tổn thương. Chính vì thế, da mất đi độ đàn hồi và sạm đen theo thời gian.

Những cách làm trắng da mặt tự nhiên không bắt nắng

Dưới đây là những cách làm trắng da tại nhà cho nữ mà bạn có thể tham khảo:

Làm trắng da bằng nha đam

Nha đam được xem là thần dược trong việc giúp các bạn nữ có một làn da trắng rạng rỡ, đầy sức sống. Trong gel của nha đam có khả năng tạo độ ẩm, giảm vết nám, vết nhăn và kích thích sự tổng hợp các collagen, ngăn chặn da lão hóa và giúp se lỗ chân lông, giảm mụn,... Do đó, nha đam được nhiều chị em tin dùng để làm đẹp da.

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Làm trắng da bằng nha đam- Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn rửa sạch nha đam và gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài. Chúng ta chỉ cần sử dụng lớp nhựa ở bên trong để làm đẹp mà thôi. Bạn thoa lớp gel ấy lên mặt và mát xa nhẹ nhàng trong 10 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Hãy cố gắng thực hiện mỗi tuần 3 lần để giúp da trắng sáng và giảm bớt những đốm mụn.

Làm trắng da bằng cám gạo và sữa tươi

Trong cám gạo và sữa tươi có chứa nhiều khoáng chất và vitamin B1, E, B6, B2, protein, lipid,... có tác dụng tẩy những tế bào chết có trên da mặt, giảm bớt bã nhờn trên da và giúp da trở nên sáng đẹp hơn. Cách làm cho da mặt trắng bằng cám gạo và sữa tươi sẽ giúp bạn thu được hiệu quả nhanh chóng.

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Làm trắng da bằng cám gạo và sữa tươi- Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn rửa sạch da mặt của mình bằng nước ấm. Sau đó, bạn dùng cám gạo trộn đều với sữa tươi tạo thành một hỗn hợp sền sệt và thoa lên da khoảng 15 phút. Cuối cùng, bạn rửa mặt sạch với nước ấm. Thực hiện đều đặn mỗi tuần để cho làn da đẹp và lên tone.

Làm trắng da bằng dâu tây

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Làm trắng da bằng dâu tây - Ảnh minh họa: Internet

Làm trắng da bằng dâu tây là một trong những cách làm da mặt trắng hồng được nhiều chị em tin tưởng và thực hiện nhiều nhất. Nguyên nhân là do trong dâu tây có chứa nhiều vitamin C chống lão hóa và bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho da, làm mờ các vết thâm nám, giúp cân bằng độ ẩm cho da. Không những vậy, dâu tây còn giúp loại bỏ các tạp chất có trên da, giúp da trắng hồng mềm mại.

Cách thực hiện:

Bạn nghiền nhuyễn 3 trái dâu tươi. Tiếp đến, thêm nửa thìa cà phê sữa chua không đường cùng 2 thìa cà phê mật ong vào một cái bát, trộn đều hỗn hợp, làm sao cho hỗn hợp được khuấy đều thành một mềm mịn đồng nhất. Bạn sử dụng bàn tay nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên mặt và mát xa cho da thấm đều. Thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Trên đây là những cách làm cho da mặt trắng sáng, mịn màng, rạng rỡ mà bạn nên thử. Chắc chắn kết quả mà những phương pháp này mang lại sẽ không làm cho bạn thất vọng. Chúc bạn nhanh chóng sở hữu một làn da trắng hồng, tỏa sáng.

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