Hướng dẫn cách làm trắng da tay an toàn tại nhà

Mật ong được coi là “mỹ phẩm tự nhiên”, có công dụng loại bỏ tế bào da chết, cấp ẩm, làm trắng và mềm mịn da. Dưới đây là cách làm trắng da tay bằng mật ong:

Để sở hữu một đôi bàn tay trắng đẹp, mịn màng, chắc hẳn các nàng đã tìm rất nhiều biện pháp để cải thiện làn da. Tuy nhiên, không phải biện pháp nào cũng hiệu quả và an toàn. Các cách làm trắng da tay dưới đây vô cùng an toàn, mang đến hiệu quả cao mà chi phí lại rẻ như “hạt mè”.

Cách thực hiện: Cho mật ong và nước cốt chanh vào một chén nhỏ sau đó trộn đều rồi bôi lên da tay và mát xa nhẹ khoảng 5-10 phút, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Có thể dùng thêm kem dưỡng ẩm cho da tay sau khi rửa tay xong.

Mật ong kết hợp với chanh tươi là công thức tuyệt vời để loại bỏ tế bào da chết - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý:

- Cả chanh và mật ong đều có tác dụng tẩy tế bào da chết. Công thức này có tác dụng tẩy các tế bào da chết tay rất mạnh nên sẽ phù hợp hơn đối với những nàng có đôi bàn tay sần sùi, khô ráp.

- Nên áp dụng 2-3 lần/tuần

Cách 2: Làm trắng da tay bằng mật ong – nghệ vàng

Nguyên liệu: 1 thìa bột nghệ và 2 thìa cà phê mật ong.

Cách thực hiện: Trộn bột nghệ và mật ong theo tỷ lệ 1:2 đến khi thành hỗn hợp sánh mịn rồi thoa đều lên da tay và mát xa trong vòng 10-15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Có thể thoa thêm kem dưỡng ẩm sau khi làm khô da tay. Lưu ý: Nên áp dụng 3 lần/tuần.

Mật ong - nghệ vàng, công thức làm trắng da tay siêu tốc - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da tay bằng kem đánh răng

Kem đánh răng có chứa baking soda cũng có công dụng tẩy tế bào da chết và kiềm dầu trên da giúp ngăn ngừa mụn rất tốt. Hơn nữa, trong kem đánh răng có chứa thành phần sodium pyrophosphate giúp kháng khuẩn và làm giảm vết sưng, vết thâm mụn.

Kem đánh răng là nguyên liệu tuyệt vời giúp làm trắng da tay hiệu quả. Dưới đây là hướng dẫn cách làm trắng da tay bằng kem đánh răng:

Cách 1: Làm trắng da tay bằng kem đánh răng

Nguyên liệu: 1 thìa cà phê kem đánh răng, 2 thìa nước lọc.

Cách thực hiện: Cho kem đánh răng và nước lọc vào 1 chén nhỏ theo tỉ lệ 1:2 rồi đánh đều cho đến khi kem đánh răng tan hết. Sau đó, dùng bông thấm hỗn hợp trên rồi xoa đều trên da tay và mát xa nhẹ trong vòng 10-15 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm. Có thể dùng thêm kem dưỡng ẩm sau khi đã lau khô da tay.

Kem đánh răng có tác dụng tẩy tế bào da chết, giúp tái tạo các tế bào da non - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý:

- Thành phần baking soda có trong kem đánh răng có tác dụng tẩy cực mạnh.

- Không nên lạm dụng quá nhiều lần trong tuần. Chỉ nên áp dụng khoảng 2 lần/tuần.

- Sử dụng thêm kem chống nắng khi đi ra ngoài.

Cách 2: Làm trắng da tay bằng kem đánh răng và muối biển

Nguyên liệu: 1 thìa kem đánh răng, 1 thìa cà phê muối biển, 2 thìa nước lọc.

Cách thực hiện: Trộn kem đánh răng, muối biển và nước lọc theo tỷ lệ 1:1:2 rồi đánh cho tan. Sau đó, lấy bông thấm vào hỗn hợp rồi thoa lên tay và mát xa khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Có thể sử dụng thêm kem dưỡng ẩm sau khi đã làm khô da tay. Lưu ý: Nên sử dụng 2-3 lần/tuần. Không nên lạm dụng quá nhiều.

Cách làm trắng da tay bằng nha đam

Nha đam tươi giàu vitamin và khoáng chất giúp làm đẹp da rất tốt. Hơn nữa, nha đam còn có tác dụng chữa vết thương, chữa bỏng, làm lành da nên rất hiệu quả để làm trắng da tay bị cháy nắng. Dưới đây là cách làm trắng da tay bằng nha đam tươi:

Cách 1: Làm trắng da tay hoàn toàn bằng nha đam tươi

Nguyên liệu: Nha đam tươi và nước lọc sạch.

Cách thực hiện: Nha đam gọt hết vỏ, rửa sạch và lấy thìa cạo lấy lớp nhựa trong suốt. Sau đó, ép phần thịt của nha đam lấy nước trộn với phần nhựa trong rồi thoa đều lên tay và mát xa nhẹ trong vòng 10-15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

Nha đam tươi là nguyên liệu 'vàng' để làm trắng da tay khi bị cháy nắng - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý:

- Nha đam cắt gốc để dốc xuống cho nhựa vàng chảy xuống để da tay không bị kích ngứa.

- Thực hiện đều đặn 3-4 lần/tuần.

Cách 2: Làm trắng da tay bằng nha đam – dưa chuột

Nguyên liệu: Lá nha đam tươi, dưa chuột.

Cách thực hiện: Nha đam tươi rửa sạch gọt vỏ, cạo lấy lớp nhựa trong và ép thịt nha đam lấy nước. Dưa chuột rửa sạch rồi lấy ¼ xay nhuyễn với phần nhựa trong và phần nước ép thịt nha đam thành hỗn hợp. Dùng hỗn hợp thoa đều và đắp lên da tay trong khoảng 10-15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Lưu ý: Thực hiện đều đặn 3-4 lần/tuần để có hiệu quả.

Nha đam tươi và dưa chuột giúp làm trắng, mềm da tay - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là các cách làm trắng da tay tại nhà siêu đơn giản mà lại vô cùng hiệu quả. Chúc các nàng áp dụng thành công và có đôi bàn tay trắng hồng, mềm mại!